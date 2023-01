Wat is de hash rate van Bitcoin? En waarom ziet deze nu all-time highs?

Belangrijkste punten

De hash-snelheid van Bitcoin is de hoeveelheid rekenkracht die wordt bijgedragen aan mining

Het blijft nieuwe recordhoogtes bereiken

Dit drukt de winstgevendheid van miners, in een tijd waarin de elektriciteitskosten zijn gestegen en de prijs van Bitcoin is gedaald

Over het algemeen impliceert een hoge hash-snelheid een gezond en veiliger Bitcoin-netwerk

“All-time high” is een uitdrukking die ik al een tijdje niet meer heb gebruikt bij het behandelen van de cryptocurrency-ruimte. Maar als je goed kijkt, is er iets dat hogere toppen blijft halen, en dat is de Bitcoin-hash rate.

De hash rate van Bitcoin verwijst naar de hoeveelheid rekenkracht die door middel van mining aan het netwerk wordt bijgedragen. Zoals de onderstaande grafiek laat zien, lijkt de onverbiddelijke stijging tijdens de pandemie niet te vertragen. Maar wat betekent dit en waarom stijgt het?

Wat is de hash rate van Bitcoin?

Voorbij zijn de dagen dat iedereen op zijn pc kon minen. Tegenwoordig wordt mining gedomineerd door grote mining pools, met behulp van gespecialiseerde computers die speciaal voor dit doel zijn ontworpen.

De praktijk van mining houdt in feite in dat deze computers complexe wiskundige puzzels oplossen. Zodra deze puzzel is opgelost, kan het laatste transactieblok worden gevalideerd en aan de blockchain worden gekoppeld, voordat het proces zich herhaalt met betrekking tot het volgende blok en de volgende wiskundige puzzel. Zodra een puzzel is opgelost en een blok is gevalideerd, wordt de miner die verantwoordelijk is voor dit werk betaald in nieuw gecreëerde bitcoins.

Dit is allemaal erg ingewikkeld, maar wat belangrijk is om te begrijpen, is dat Bitcoin is geprogrammeerd om in de loop van de tijd een specifiek aantal Bitcoin vrij te geven, waarbij de blockchain zo is gecodeerd dat er elke tien minuten een nieuw blok wordt toegevoegd (gevalideerd).

Maar naarmate meer computers zich bij het netwerk aansluiten en de hash rate toeneemt, zouden deze puzzels sneller moeten worden opgelost, wat betekent dat er sneller wordt geblokt en dat er meer bitcoins worden vrijgegeven. Toch? Nou, hier is het punt. Een aanpassing van de moeilijkheidsgraad is gecodeerd in Bitcoin – dat betekent dat hoe meer rekenkracht er op het netwerk komt, hoe moeilijker het is om die puzzels op te lossen.

Vraag me niet hoe dit werkt, want ik kom niet eens in de buurt van het begrijpen van wat er onder de motorkap zit van het mythische beest dat de Bitcoin-blockchain is, maar het belangrijkste punt is dat naarmate meer miners meedoen, de moeilijkheidsgraad toeneemt.

En aangezien Bitcoin populairder is geworden (en in prijs is gestegen), is dat precies wat er is gebeurd. Meer miners hebben zich bij het netwerk aangesloten en tegenwoordig is het een zeer geavanceerd proces. Tien jaar geleden, toen er nog maar weinig miners bestonden, hadden jij en ik onze laptops tevoorschijn kunnen halen en in redelijke mate kunnen minen.

Waarom is op all-time highs?

Er zijn een aantal redenen waarom de hash rate naar nieuwe hoogtepunten blijft stijgen. Maar het komt erop neer dat de toename van miners ervoor zorgt dat de hash-snelheid stijgt.

De vraag is dus echt waarom miners zich blijven aansluiten, terwijl de prijs van Bitcoin sterk is gedaald. Er is een aantal mogelijke verklaringen.

De eerste is dat tijdens de pandemie-bullrun mining apparatuur schaars was en de prijzen voor items zoals chips torenhoog waren. Veel miners bestelden nieuwe mining installaties tijdens de bull run, maar ontvingen de apparatuur pas onlangs (of sommige zelfs nog steeds niet).

Bovendien, toen de prijs van Bitcoin daalde, nam ook de winstgevendheid van mining af, aangezien de inkomsten van miners in Bitcoin worden uitgedrukt. Er is nieuwe mining apparatuur ontwikkeld en deze wordt voor een lagere prijs verkocht dan voorheen, waardoor het aantal miners stijgt.

Een andere theorie is de Ethereum Merge. Dit vond plaats in september, toen Ethereum overging van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake, wat betekende dat het minen op het netwerk stopte. Vandaar dat sommige van deze werkloze Ethereum-miners zijn overgestapt op Bitcoin-mining.

Wat betekent een hogere hash rate?

Het eerste gevolg van een toenemende hash rate is uiteraard een grotere druk op miners. Meer concurrentie en een hogere vereiste hash rate drukken hun winstgevendheid, vooral in een tijd waarin de elektriciteitskosten zijn gestegen en de inkomsten (Bitcoin) zijn gedaald.

De beste manier om dit te zien, is door een blik te werpen op de aandelenkoersactie in 2022 van enkele van de openbare mining bedrijven.

Aan de positieve kant wordt de Bitcoin-hash rate beschouwd als een beveiligingsmaatstaf voor het netwerk. Hoe hoger de hash rate, hoe veiliger het netwerk, dus in die context is de all-time high een goede zaak.

Dit is de reden waarom een hoge hash rate over het algemeen gunstig wordt beoordeeld, omdat dit een gezond netwerk impliceert. Het enige probleem is dat miners de druk voelen.