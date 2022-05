W branży kryptowalutowej panuje morze czerwieni, ponieważ większość cyfrowych monet wciąż spada. Według CoinGecko, całkowita wartość rynkowa wszystkich cyfrowych monet spadła do ponad 1,2 miliarda dolarów. Chociaż ten krach był bolesny, sprawił, że wiele kryptowalut znacznie potaniało. Oto kilka kryptowalut, które warto teraz kupić z dyskontem.

Ethereum

Krach UST należącego do Terra jest jednym z najważniejszych powodów, dla których kryptowaluty spadły. Moim zdaniem upadek LUNA prawdopodobnie sprawi, że więcej osób i deweloperów powróci do Ethereum . Po pierwsze, Ethereum jest znacznie większe niż Terra i istnieje już od lat.

Ponadto sukces platformy Ethereum nie opiera się na pojedynczym stablecoinie, jak w przypadku Terry. To wyjaśnia, dlaczego Ethereum przez lata radziło sobie dobrze, nawet po kilku poważnych włamaniach do sieci.

Co więcej, Ethereum znajduje się w fazie przejściowej, ponieważ programiści starają się uczynić je znacznie szybszym i bardziej przyjaznym dla środowiska. Dlatego spodziewam się, że cena Ethereum odbije się od dna przed połączeniem, które nastąpi w trzecim kwartale.

Dowiedz się więcej o tym, jak kupić Ethereum .

Near Protocol

Near Protocol to kolejna kryptowaluta, którą warto kupić. Jest to projekt blockchain, który stara się stać lepszą platformą dla deweloperów. Jego celem jest bycie platformą, która jest lepsza i bardziej niezawodna niż Ethereum i inne platformy proof-of-work. Osiąga to za pomocą technologii znanej jako sharding.

Near Protocol jest dobrą inwestycją ze względu na ciągły rozwój ekosystemu. Twórcy chcą również wprowadzić na rynek stablecoina, który będzie służył do zarządzania siecią. Obecnie, po załamaniu się UST, istnieje prawdopodobieństwo, że deweloperzy skorzystają z tych doświadczeń, gdy będą go uruchamiać.

Near Protocol jest również dobrą inwestycją ze względu na duże sumy, które deweloperzy zebrali w ostatnim czasie. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na budowę ich ekosystemu.

Chainlink

Faktem w branży blockchain jest to, że branże takie jak DeFi i metaverse są tu po to, aby pozostać. To właśnie sprawia, że Chainlink jest jedną z najlepszych monet do kupna. Wynika to po prostu z faktu, że platforma jest powszechnie używana przez deweloperów do łączenia danych off-chain z on-chain.

Jest to największa wyrocznia na świecie i ma niewielką konkurencję. W związku z tym, że cena Chainlink spadła o 86% w stosunku do najwyższego poziomu w historii, istnieje prawdopodobieństwo, że cena odbije się od dna.