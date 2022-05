Jeśli jest jedna rzecz, co do której możemy się zgodzić na temat rynku kryptowalut, to fakt, że zmienność na nim pozostanie. Owszem, kryptowaluty tradycyjnie znane są jako rynek o dużej zmienności. Jednak w 2022 roku sytuacja była co najmniej nieprzewidywalna. Oto niektóre z czynników wpływających na tę zmienność:

Na świecie istnieje bezprecedensowe ryzyko gospodarcze i polityczne.

Inwestorzy obawiają się coraz większego zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed.

Obecnie w branży kryptowalut dominują pozycje krótkoterminowe.

Cóż, jeśli chcesz handlować podczas zmiennych warunków rynkowych, jest kilka monet, które możesz wziąć pod uwagę. Oto trzy najlepsze propozycje.

Dogecoin (DOGE)

Wbrew temu, co sądzi większość ludzi, zmienność na rynku nie musi być złą rzeczą dla inwestorów. Zwłaszcza memiczne monety mają tendencję do oferowania nadzwyczajnej zmienności.

Źródło danych: Tradingview

Podczas gdy wahania cen mogą być dość denerwujące, oferują one wspaniałe okazje do kupowania nisko i sprzedawania wysoko. Dogecoin (DOGE) jest jedną z monet, która powinna zapewnić ogromną zmienność dla swing traderów. W ten sposób o wiele łatwiej będzie kupować i sprzedawać tę monetę z pozycjami krótkoterminowymi.

FTX Token (FTT)

Dla inwestorów, którzy prawdopodobnie szukają stosunkowo stabilnej monety do handlu, FTX Token (FTT) jest dobrym początkiem. Moneta ta nie będzie podlegać dzikim wahaniom jak DOGE lub inne memiczne monety. W rzeczywistości, podczas ostatniego krachu kryptowalutowego, FTT udało się znacznie ograniczyć straty. Doskonale nadaje się dla osób, które po prostu potrzebują monety, która jest łatwo przewidywalna na rynku.

Cosmos (ATOM)

Istnieją monety, które konsekwentnie dostarczają wartości w długim okresie. Tak, są one zmienne każdego dnia, ale po roku lub więcej oferują przyzwoity zwrot z kapitału. Cosmos (ATOM) jest jedną z takich monet. Jest ona poparta doskonałymi fundamentami i w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowała ogromny wzrost. Jest to świetny długoterminowy wybór spośród monet w branży kryptowalut.