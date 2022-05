W kwietniu cena tokena LUNA firmy Terra wynosiła 100 USD za 1 token LUNA, ale w zeszłym tygodniu spadła niemal do zera. TerraUSD (UST), algorytmiczny stablecoin firmy Terra, stracił swoje powiązanie z dolarem amerykańskim.

Stało się to w kontekście znacznego spadku na rynku kryptowalut, który spowodował załamanie kursu Bitcoina o ponad 20%.

Czy teraz, gdy Terra straciła 99% swojej wartości, istnieje jakakolwiek nadzieja na odzyskanie przez nią wartości? Jej założyciele podejmują wysiłki, aby przywrócić jej świetność, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Terra, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Terra

Celsjusza jest dumny z dumą zapewnienia platformy przeszczepionych usług, które zostały porzucone przez duże banki - rzeczy, takie jak uczciwe zainteresowanie, opłaty zerowe i błyskawiczne szybkie transakcje. Naszym celem jest zakłócenie przemysłu finansowego, jednego szczęśliwego użytkownika na raz, i wprowadzić wolność finansową przez Crypto.

Coingate to litewska firma FinTech założona w 2014 r. Brama płatnicza oferuje usługi przetwarzania płatności CryptoCurrency dla firm o dowolnych rozmiarach. Zarządzanie kontem na podstawie uprawnień, Fiat wypłaty na konto bankowe i zupełnie nowa funkcja rozliczeń poczty e-mail to zaledwie kilka powodów, dla których powiększenie stało się procesorem płatności dla wielu.

Czym jest Terra?

Terra Luna to projekt kryptowalutowy stworzony przez Terraform Labs, firmę technologiczną z siedzibą w Singapurze. Jego celem jest generowanie adopcji kryptowalut poprzez zbudowanie zestawu algorytmicznych zdecentralizowanych stablecoinów wymaganych do przeprowadzania transakcji DeFi.

Plan działania na rzecz reanimacji Terra

Założyciel Terra, Do Kwon, ma plan reanimacji monety. Pierwsza część planu zakłada spalenie ogromnej ilości stablecoina TerraUSD (UST-USD), aby przywrócić go do poziomu 1 USD.

Planują oni spalić ponad 371 milionów UST w sieci Ethereum Mainnet oraz wszystkie pozostałe UST w puli społeczności Terra.

Drugą częścią jest stakowanie 240 milionów tokenów LUNA, aby powstrzymać wieloryby przed przejęciem kontroli i żeby ustabilizować zarządzanie siecią.

Ponadto deweloperzy wstrzymali działanie blockchaina Terra i zawiesili wszystkie oczekujące transakcje. Miało to na celu powstrzymanie ludzi przed wykupywaniem LUNA po wyjątkowo niskiej cenie.

Czy warto kupić Terra już dziś?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie należy podejmować żadnych decyzji mających wpływ na nasze finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa Terra

Wielu inwestorów jest pesymistycznie nastawionych do perspektyw Terra. Według Motley Fool, pomimo niskiej ceny tokena, najlepiej jest trzymać się z dala od projektu.

Digital Coin Price i Coin Price Forecast nie dają nadziei na LUNA, przewidując cenę na koniec roku poniżej 1 centa lub odpowiednio. 6 centów.

Jednak inni eksperci są innego zdania. Investing Cube uważa, że jest możliwe, aby LUNA odzyskała swoją pozycję. Jeśli stablecoin wróci ponownie do poziomu 1 USD, LUNA zacznie zyskiwać na wartości.

Wallet Investor nie zmienił swojej byczej prognozy dla LUNA sprzed krachu. Przewidują oni, że 1 LUNA będzie sprzedawana za 151 USD w maju 2023 roku. Wreszcie, Gov Capital przewiduje, że za rok LUNA będzie warta 108 USD.

Terra w mediach społecznościowych