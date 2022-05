W momencie pisania tego tekstu sytuacja na rynku kryptowalut jako całości była zróżnicowana. Bitcoin wykazuje oznaki powrotu do świetności.

Najważniejsze kryptowaluty

Nie jest to co prawda wielki powrót, ale dla Bitcoina to wciąż coś. Podobnie jak wszystkie główne kryptowaluty, został on w zeszłym tygodniu poturbowany przez toksyczną mieszankę rosnących stóp procentowych, niepokojów geopolitycznych, krachu LUNA i obaw przed recesją.

Bitcoin był notowany w okolicach 30,000 USD, stosunkowo bez zmian w ciągu ostatnich 24 godzin i około 16% wyżej od piątkowego poziomu 26,600 USD.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, jest sprzedawana po cenie około 2050 USD, po tym jak w zeszłym tygodniu po raz pierwszy od dwóch miesięcy spadła poniżej 1800 USD.

W niedzielę większość głównych kryptowalut była na zielono, odwracając część strat, gdy wartość rynku kryptowalut spadła o 300 miliardów dolarów.

Cardano wzrasta w rankingach, podnosząc się o niecałe 7% i zajmując siódme miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej w momencie pisania tego tekstu. Solana wzrosła o ponad 10% w pewnym momencie w ciągu weekendu i znajduje się tuż za ADA ze zwyżką o prawie 8% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Kryptowaluty spoza pierwszej dziesiątki nie wyróżniały się niczym szczególnym. Cronos, należący do Crypto.com, wykazuje oznaki ożywienia. Jego wartość wzrosła dziś o 3%.

Największe ruchy

Spoza pierwszej dwudziestki najbardziej zyskują Cosmos, NEM i Decred, z których każda wzrosła o 11%. Cosmos rośnie dzięki informacjom o rozpoczęciu konferencji i hackathonu Gateway to Cosmos.

NEM zasugerował, że na horyzoncie pojawi się nowy program SuperNode.

Nie ma konkretnej przyczyny wzrostu wartości Decred, poza sympatią dla wysoce zdecentralizowanych i bezpiecznych tokenów. Nie ma możliwości, aby wielcy posiadacze Decred manipulowali działaniem protokołu.

Arweave jest największym zwyżkującym dnia z 16% wzrostem. Skok ten jest spowodowany rosnącym uznaniem dla niezmiennego, trwałego przechowywania danych, częściowo związanym z sytuacją z Terra.

Największymi spadkowiczami tego dnia są Kadena i Decentraland (-8%), Kusama i Gala (-9%) oraz Helium, The Graph i Maker (-10%).

STEPN jest na drugim miejscu po TerraUSD pod względem strat w dniu dzisiejszym. Jego token GMT, który jest jednym z najbardziej zmiennych w pierwszej setce, spadł o 12%.

TerraUSD stracił kolejne 14% w ciągu ostatnich 24 godzin. Obecnie jest notowany po 16 centów. Założyciel Terra, Do Kwon, ogłosił plany przywrócenia go do poziomu 1 USD, kiedy to jego powiązanie z USD zostało naruszone.

Trendy

Największym dzisiejszym zwyżkującym jest token firmy Ethos Project, która reklamuje się jako podstawowa metoda płatności za usługi audytorskie i rozwojowe.

Token ETHOS jest włączony do projektów Ethos, a jego posiadacze mogą otrzymywać airdropy tokenów i NFT z projektów partnerskich.

Można stakować tokeny ETHOS z PancakeSwap na Ethos Farming Portal i zdobyć potencjalną nagrodę. W ciągu ostatnich 24 godzin wartość tokenów ETHOS wzrosła o 1011%.

LUNA jest dziś najmocniej trendującą monetą na CoinMarketCap, ale to tylko tyle z pozytywnych wiadomości na jej temat. W ciągu ostatnich 24 godzin straciła kolejne 23% i plasuje się poniżej 200. miejsca pod względem kapitalizacji rynkowej.