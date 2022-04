W ciągu ostatniej dekady kryptowaluty wyszły z ukrycia i stały się jedną z największych i najbardziej aktywnych klas aktywów na świecie. Obecnie istnieje ponad 18,000 kryptowalut, których szczytowa kapitalizacja rynkowa wyniosła ponad 3 biliony dolarów. W tym artykule przedstawimy najlepsze aplikacje kryptowalutowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z kryptowalutami w 2022 roku.

eToro

eToro to wiodąca firma z branży fintech wyceniana na ponad 8,8 miliarda dolarów. Firma została założona w Izraelu w 2007 roku i szybko się rozwinęła, a obecnie ma miliony klientów z całego świata. Początkowo firma oferowała usługi copy-tradingu w branży forex. Z biegiem lat rozszerzyła swoje usługi na inne rozwiązania.

eToro jest dobrą aplikacją kryptowalutową z kilku powodów. Po pierwsze, oferuje swoim inwestorom wiele aktywów. Oprócz kryptowalut, firma umożliwia kupno i sprzedaż takich aktywów, jak między innymi akcje, waluty, towary i fundusze inwestycyjne.

Dlatego można zarabiać na kryptowalutach, gdy giełda jest zamknięta. Podobnie można zarabiać na aktywach takich jak akcje i towary, gdy kryptowaluty przeżywają trudności.

Po drugie, eToro było pionierem w dziedzinie copy-tradingu. Oznacza to, że możesz kopiować transakcje i portfele kryptowalutowe od doświadczonych profesjonalistów. Dlatego jeśli jesteś początkujący, będziesz w stanie zarabiać na kryptowalutach, po prostu kopiując innych ludzi. Podobnie, jeśli jesteś doświadczonym traderem, będziesz mógł zdywersyfikować swoje dochody, kopiując innych traderów.

Po trzecie, eToro posiada wiele opcji płatności, które pozwalają na wpłacanie i wypłacanie środków. Niektóre z tych opcji to między innymi karty kredytowe i debetowe, PayPal, Skrill, Neteller, Rapid Transfer, Klarna, Przelew Bankowy i Poli. Możesz więc wybrać opcję, która Ci odpowiada.

Co najważniejsze, eToro ma doskonałe oceny i recenzje od użytkowników. Aplikacja na Androida ma ocenę 4,5*, a aplikacja na iOS – 4,6*. Oznacza to, że użytkownicy uwielbiają tę firmę.

Binance

Binance stała się jedną z najszybciej rozwijających się firm na świecie. Firma została założona w 2017 roku i zwiększyła swoją dotychczasową wartość do ponad 300 miliardów dolarów. Ma prawie 100 milionów klientów i każdego dnia obsługuje ponad 70 miliardów dolarów środków. Co warte podkreślenia, Binance osiągnęła ten kamień milowy bez posiadania siedziby głównej.

Binance obsługuje wiele platform. Posiada aplikacje kryptowalutowe, które są dostępne w ekosystemach Android i iOS. Ponadto, posiada aplikację internetową, która jest dostępna we wszystkich przeglądarkach, takich jak Chrome i Microsoft Edge.

Istnieje kilka powodów, dla których Binance jest dobrą aplikacją kryptowalutową. Po pierwsze, udostępnia tysiące aktywów, którymi można handlować. W przeciwieństwie do Coinbase, Binance potrzebuje mniej czasu, aby wprowadzić nowe kryptowaluty na listę. Na przykład, była to pierwsza giełda, która wprowadziła na rynek ApeCoin i Shiba Inu, gdy zostały one wypuszczone.

Po drugie, Binance oferuje różne sposoby kupowania i handlowania cyfrowymi monetami. Możesz kupować kryptowaluty bezpośrednio lub korzystając z funkcji peer-to-peer. Większość osób korzysta ze strategii arbitrażu, aby kupić monetę tanio, a następnie sprzedać ją po wyższej cenie na rynku.

Po trzecie, można uzyskać zniżki, gdy używa się tokena BNB do handlu walutami cyfrowymi. BNB jest natywną walutą stworzoną przez Binance.

Ponadto jego aplikacje mają doskonałe recenzje od użytkowników, a jego koszty transakcyjne są nieco niższe niż w przypadku innych monet.

CoinMarketCap

CoinMarketCap to kolejna popularna aplikacja do obsługi kryptowalut, którą gorąco polecamy początkującym. W przeciwieństwie do eToro i Binance, aplikacja ta nie pozwala na kupowanie i sprzedawanie kryptowalut. Można jej jednak używać do podejmowania lepszych decyzji podczas handlu aktywami cyfrowymi. Warto zauważyć, że właścicielem aplikacji jest firma Binance.

Główną cechą CoinMarketCap jest możliwość identyfikacji cen i kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut. Aplikacja posiada również inne funkcje. Na przykład, można utworzyć wirtualne portfolio kryptowalut, które się śledzi.

Ponadto można zapoznać się z monetami, które są trendy oraz tymi, które zostały dodane do platformy. Na przykład, jeśli widzisz, że ApeCoin rośnie, możesz przenieść się na swoją giełdę i zrealizować transakcję.

Co więcej, CoinMarketCap posiada funkcję wiadomości, która konsoliduje wiadomości i analizy z wielu źródeł. Możesz użyć tych informacji, aby zwiększyć swój handel. Dlatego CoinMarketCap jest bardzo przydatną aplikacją dla początkujących użytkowników kryptowalut.

Coinbase

Coinbase jest drugą co do wielkości firmą w branży blockchain, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 38 miliardów dolarów. Jest to firma notowana na giełdzie, która ma ponad 89 milionów klientów z całego świata. Podobnie jak Binance, Coinbase pozwala swoim użytkownikom kupować i sprzedawać kryptowaluty za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

Aby korzystać z Coinbase, wystarczy założyć konto, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Po zweryfikowaniu tożsamości, możesz łatwo wpłacić środki, a następnie rozpocząć inwestowanie lub handel aktywami cyfrowymi. Niektóre z najbardziej popularnych opcji wpłat to między innymi karty debetowe i kredytowe, przelew bankowy, PayPal i Apple Pay.

Istnieje wiele powodów, dla których Coinbase jest dobrą aplikacją dla początkujących. Na przykład, jest bezpieczną opcją, ma wiele możliwości wpłat i minimalne opłaty.

Nexo

Nexo to kolejna przydatna aplikacja kryptowalutowa dla początkujących. Firma ta oferuje szereg usług związanych z kryptowalutami. Jej flagową funkcją jest możliwość deponowania kryptowalut, a następnie pożyczania pieniędzy. Chodzi o to, że Twoje monety będą nadal zyskiwać na wartości, jeśli ich notowania wzrosną.

Nexo oferuje również funkcję dochodu, która pozwala na uzyskanie zwrotu z inwestycji poprzez samo zdeponowanie kryptowalut. Co najważniejsze, wprowadzono funkcję, która pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać cyfrowe monety. Użytkownicy mogą uzyskać zniżki, gdy posiadają token NEXO.

Podsumowanie

Liczba aplikacji w branży kryptowalutowej rośnie. W tym artykule skupiliśmy się tylko na pięciu aplikacjach, które naszym zdaniem są idealne dla początkujących. Inne popularne aplikacje to Kraken, Huobi i CoinGecko.