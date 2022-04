Cena monety ApeCoin (APE) wzrosła dziś o 34,03% i w momencie pisania tego tekstu wynosiła około 16,50 USD.

W tym artykule skupimy się na tym, co powoduje gwałtowny wzrost kursu ApeCoin.

Zanim zajmiemy się obecnym trendem wzrostowym, wyjaśnijmy najpierw, czym jest ApeCoin.

ApeCoin jest tokenem ERC-20, który jest wykorzystywany w ekosystemie APE zainspirowanym przez projekt Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC) w celu motywowania i wzmacniania zdecentralizowanej społeczności. APE jest jego natywnym tokenem.

Przyjrzyjmy się teraz czynnikom powodującym obecny wzrost.

Jednym z głównych powodów, dla których moneta poszybowała w górę, są spekulacje dotyczące zapowiedzi jej założyciela, Yuga Labs, na temat nadchodzącego metaverse.

19 marca Yuga Labs zaprezentowała teaser trailer o nazwie Otherside, który zapowiada nadchodzącą metaverse. Yuga nie ujawniła jednak wszystkich szczegółów dotyczących projektu, ale pojawiła się wskazówka, że będzie to metaverse, która zintegruje kilka NFT i ApeCoin. Ponadto Yuga zapowiedział, że więcej szczegółów zostanie ujawnionych w kwietniu.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Ponadto 23 kwietnia Bored Ape Yacht Club będzie obchodził swoją pierwszą rocznicę od momentu uruchomienia.

Kolejnym powodem podwyżki cen jest informacja od @renegademasterr, właściciela Bored Ape, że Yuga planuje wkrótce uruchomić sprzedaż ziemi dla swojego projektu, która będzie wyceniana w APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022