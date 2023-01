6 najlepszych kryptowalut do kupienia, aby uzyskać solidną długoterminową strategię inwestycyjną krypto w 2023 r

Po trudnym roku kurz w końcu zaczyna opadać na rynkach krypto. Wydarzenia sejsmiczne w 2022 r. zmieniły dynamikę rynku i strategie inwestycyjne w dającej się przewidzieć przyszłości. Zamiast szukać szybkiego zwrotu, wielu inwestorów chce teraz grać w długą grę. Więc jakie jest 6 najlepszych kryptowalut do kupienia, aby uzyskać solidną długoterminową strategię inwestycji w kryptowaluty w 2023 roku?

6 najlepszych kryptowalut dla Twojej strategii inwestycji w krypto

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Powszechnie przewiduje się gwałtowny wzrost sektorów gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), GameFi i blockchain w 2023 r. i później. Dlatego właśnie wokół Metacade (MCADE) panuje taki szum, wraz z jego nadchodzącym szerokim wyborem gier metaverse i gier arkadowych. Firma ta planuje stać się najlepszym centrum gier Web3, w którym gracze, programiści i przedsiębiorcy łączą się, komunikują i wchodzą w interakcje dla obopólnych korzyści i ewentualnych zysków finansowych.

Oto jak działa Metacade (MCADE). Gracze będą mieli szansę generować dochody z gier P2E, konkursów online, tworzenia treści, testów alfa i beta oraz nowych możliwości pracy. Deweloperzy mogą wchodzić w interakcje bezpośrednio z graczami, aby testować i rozwijać produkty, uruchamiać nowe gry, organizować płatne konkursy i rekrutować wykwalifikowanych pracowników. Wreszcie, przedsiębiorcy i fanatycy kryptowalut mogą obstawiać i inwestować swoje tokeny MCADE.

Model biznesowy Metacade (MCADE) jest skierowany do wszystkich zainteresowanych grami krypto. To integracyjne podejście jest dodatkowo wzmacniane przez deklarowany przez firmę zamiar zostania DAO, w którym każdy członek ma kontrolę nad danymi wejściowymi i kierowaniem platformą. Przyszłościowe plany rozwoju firmy obejmują również Metagrants, program, który zapewnia finansowanie rozwoju tytułów nowej generacji na platformie.

Dlaczego warto kupić MCADE?

Metacade (MCADE) jeszcze nie został uruchomiony, więc rozważając strategię inwestycyjną w kryptowaluty, ważne jest, aby spojrzeć na sukces jego presale i wizję w planie rozwoju. Dzięki szybkiemu zebraniu 3,3 mln USD w presale w fazie beta i zbliżaniu się do 5 mln USD, jest to atrakcyjna oferta w branżach P2E i GameFi. Oba rynki docelowe niedługo eksplodują, a dzięki gorącej cenie przedsprzedażowej Metacade (MCADE) jest najlepszym wyborem wśród topowych kryptowalut.

2. Ethereum (ETH)

Gigantyczna kryptowaluta numer dwa zajmuje drugie miejsce na tej liście najlepszych kryptowalut. Niektórzy obserwatorzy uważają, że Ethereum (ETH) znajduje się w ciągłym cieniu Bitcoina (BTC), ale to mija się z celem. Oba te giganty to waluty cyfrowe, ale Ethereum (ETH) oferuje znacznie więcej, obsługując szeroki zakres inteligentnych kontraktów, zdecentralizowanych aplikacji i usług DeFi.

Ethereum (ETH) zainspirowało wielu konkurentów, którzy chcą odnieść się do dobrze znanej krytyki platformy, a mianowicie wysokich kosztów, problemów ze skalowalnością i powolnym przetwarzaniem transakcji. Jednak chociaż niektórym konkurentom udało się osiągnąć te cele, Ethereum (ETH) wciąż idzie naprzód dzięki swojej potężnej funkcjonalności, powszechnej akceptacji, stabilności, bezpieczeństwu i płynności. Pretendenci do tronu Ethereum (ETH) mają jeszcze długą drogę do przebycia, zanim będą mogli dorównać jego właściwościom.

Dlaczego warto kupić ETH?

W niepewnych czasach inwestorzy często szukają stałych, ugruntowanych i trwałych okazji – i ta zasada dotyczy również rynku krypto. Zazwyczaj oznacza to również, że inwestorzy patrzą na większe spółki, które są lepiej przygotowane do przezwyciężenia wszelkich krótkoterminowych wahań lub problemów. Rozmiar Ethereum (ETH) jest zdecydowanie jednym z czynników, który kieruje strategią inwestycyjną ludzi w kryptowaluty, ale jego wiele innych cech sprawia, że jest to jedna z najlepszych kryptowalut na dłuższą metę.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) może nie być wyborem dla wszystkich, jeśli chodzi o najlepsze kryptowaluty, ale pozostaje on uparcie popularny wśród swoich entuzjastycznych fanów. Wspierany przez znane nazwiska, takie jak Paris Hilton i Justin Bieber, ApeCoin (APE) wydaje się dzielić opinie, jeśli chodzi o strategię inwestycyjną w kryptowaluty. Krytycy wskazują na spadek wartości od premiery w marcu 2022 r., podczas gdy zagorzali zwolennicy wspominają o udanych premierach NFT oraz o tym, że awaria FTX prawie na niego nie wpłynęła.

Te niezwykle udane premiery NFT są w dużej mierze powodem, dla którego ApeCoin (APE) jest tak lubiany w świecie kryptowalut. Niektórzy posiadacze NFT Bored Ape Yacht Club i Mutant Ape Yacht Club odnieśli spektakularne zyski i to właśnie ta obietnica – wraz z super sprytnym marketingiem, sprytnym merchandisingiem, ekscytującymi planami na przyszłość i powiązaniem z Yuga Labs – sprawia, że inwestorzy gromadzą się w ApeCoin (APE).

Dlaczego warto kupić APE?

Biorąc pod uwagę, że ApeCoin (APE) jest powszechnie akceptowany i szalenie popularny, jest wielu inwestorów, którzy postrzegają tę monetę memową jako integralną część swojej krypto strategii inwestycyjnej. Ale czy jest to dobry długoterminowy zakład wśród najlepszych kryptowalut? Tak, w oparciu o jego niesłabnącą popularność, niezrównaną promocję, rozwijający się ekosystem obejmujący gry i wysoką płynność. ApeCoin (APE) może udowodnić, że czasami rozgłos jest w pełni uzasadniony.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) jest klasycznym przykładem tego, jak kryptowaluty mogą wstrząsnąć staromodną dynamiką rynku i dostarczyć nową usługę, która jest szybsza, tańsza i bezpieczniejsza niż tradycyjne metody. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś frustracji związanej z próbą wykonania przelewu międzynarodowego w konwencjonalnej instytucji finansowej, docenisz błyskawiczną szybkość, wygodę i niskie opłaty Ripple (XRP).

Niektórzy zakładają, że Ripple (XRP) koncentruje się na klientach indywidualnych, ale firma ta jest bardziej ukierunkowana na firmy świadczące usługi finansowe, które wykorzystują ją do świadczenia lepszych usług swoim klientom. Do klientów Ripple (XRP) należą niektóre z najbardziej znanych instytucji finansowych na świecie, takie jak Santander, Bank of America i UBS. Takie nazwy podkreślają, dlaczego Ripple (XRP) osiąga tak wysokie wyniki wśród najlepszych kryptowalut i dlaczego jest inwestycją długoterminową.

Dlaczego warto kupić XRP?

Pomimo całej swojej reputacji jako jednej z najlepszych kryptowalut, z Ripple (XRP) wiąże się jeden problem – mianowicie jest to trwający proces sądowy z SEC w sprawie możliwego naruszenia przepisów. Negatywny werdykt będzie oczywiście miał poważne negatywne konsekwencje, ale jest też odwrotna możliwość. Jeśli Ripple (XRP) uda się wygrać swoją sprawę – a pamiętaj, że ma on wielu znanych klientów i partnerów – to zdecydowanie powinien on stać się częścią solidnej długoterminowej strategii inwestycyjnej w kryptowaluty.

5. Polygon (MATIC)

Niektóre kryptowaluty opierają się na szumie reklamowym, wspieranym przez znanych celebrytów, efektownym marketingu i prestiżowych sponsorach. Ale kiedy zagłębisz się w cały ten styl, często znajdziesz tam bardzo mało rzeczywistej treści. Polygon (MATIC) nie mógł być dalej od tego modelu. Gdyby marketing firmy Polygon (MATIC) był tak dobry, jak jego platforma, asortyment produktów i funkcjonalność, z pewnością odniósłby jeszcze większy sukces niż obecnie.

Polygon (MATIC) jest powszechnie uznawany za wiodące rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum (ETH). Działa on poprzez oferowanie szybszego, bardziej skalowalnego, tańszego i bardziej elastycznego przetwarzania transakcji. Te cechy oraz łatwość obsługi sprawiły, że Polygon (MATIC) stał się niezwykle popularny wśród deweloperów i inwestorów. Przy tak wielu aplikacjach działających na platformie i tak wielu programistach na pokładzie, Polygon (MATIC) jest niezbędnym elementem każdej długoterminowej strategii inwestycji w kryptowaluty.

Dlaczego warto kupić MATIC?

Wielu inwestorów woli teraz wspierać gigantów branży, takich jak Ethereum (ETH). Taka krypto strategia inwestycyjna prawdopodobnie będzie miała pozytywny wpływ na firmy takie jak Polygon (MATIC), które są ściśle powiązane z Ethereum (ETH). Nie doceniają oni jednak doskonałej funkcjonalności, reputacji i partnerstwa, które sprawiają, że Polygon (MATIC) jest jedną z najlepszych kryptowalut. Jego ciągły sukces i imponujące plany na przyszłość oznaczają, że jest to również dobra długoterminowa perspektywa.

6. Bitcoin (BTC)

Jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś dowodów na zalety długoterminowej strategii inwestowania w kryptowaluty, nie musisz szukać dalej niż Bitcoin (BTC) . Inwestorzy, którzy kupili BTC na początku 2017 roku, zapłacili cenę około 1000 USD. Na początku 2023 r. ta inwestycja jest warta jej 18-krotności. Trzeba przyznać, że liczba ta nie jest tak imponująca przy rekordowym poziomie 68 000 USD w 2021 r., ale dobrze ilustruje ona wartość długoterminowej perspektywy.

Oczywiście sam rozmiar Bitcoina (BTC) oznacza, że niezmiennie znajduje się on na każdej liście najlepszych kryptowalut. Bitcoin (BTC) przetrwał wiele burz od czasu jego premiery w 2009 roku . Inne firmy pojawiały się i znikały, ale Bitcoin (BTC) stawiał opór i przetrwał. Dla wielu jest to kryptowaluta „go-to” i jej dominacja na rynku nie wydaje się być zagrożona w najbliższym czasie. Wszystkie długoterminowe plany strategii inwestycji w kryptowaluty powinny obejmować Bitcoina (BTC).

Dlaczego warto kupić BTC?

Istnieje powszechna zgoda wśród dużych inwestorów instytucjonalnych dotycząca opinii, że kryptowaluty mimo wszystko zostaną. Ci inwestorzy rozumieją również, jak ważne jest podążanie za największym, najdłużej działającym, najpopularniejszym i najcenniejszym graczem na jakimkolwiek rynku. Wreszcie, wiedzą oni lepiej niż ktokolwiek inny, że jeśli grasz długo, rynki prawie zawsze wracają do normy. Jeśli Bitcoin (BTC) jest wyborem dla inwestorów instytucjonalnych, powinien być on także wyborem dla wszystkich.

Najlepsze kryptowaluty dla Twojej strategii inwestycyjnej w krypto: werdykt

Jeśli szukasz najlepszych kryptowalut do kupienia w ramach solidnej długoterminowej strategii inwestowania w krypto, wszyscy wymienieni tutaj kandydaci mają swoje szczególne atrakcje. Co więcej, ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) i Ripple (XRP) mają potencjał, by cieszyć się długą i pomyślną przyszłością.

Wybór bezpośredniego zwycięzcy może być trudny, ale ostatecznie jest to łatwa decyzja. Szał na P2E i GameFi oznacza, że Metacade (MCADE) jest niesamowitą perspektywą na dłuższą metę, a obecna presale oferuje również doskonałe zyski krótko- i średnioterminowe. Nie ma jednak czasu na zwłokę, jeśli chcesz wziąć udział w akcji w najlepszej cenie w presale .

