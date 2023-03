7 najlepszych nowych ICO do kupienia w 2023 roku

Krypto ICO i presales to jedne z najbardziej lukratywnych okazji inwestycyjnych. Pierwsi użytkownicy obiecujących projektów krypto często mogą cieszyć się dużymi zyskami ze swoich inwestycji, dzięki czemu znalezienie następnego 100-krotnego klejnotu jest satysfakcjonującym przedsięwzięciem.

Oto niektóre z najlepszych nowych krypto ICO i presales, które właśnie się rozpoczynają:

Metacade (MCADE)

Brigade Thugs (BTHG)

Artyfact (ARTY)

Metablaze (MBLZ)

Fancythattoken (FNCY)

EstateX (ESX)

Mr Bob Token (MRBOB)

1. Metacade (MCADE)

Metacade jest obecnie jednym z najlepszych ICO do kupienia. Platforma ta łączy swobodną i rywalizacyjną rozgrywkę, aby zapewnić kompleksowe wrażenia GameFi. Liczba różnych gier typu „graj, aby zarobić” w Metacade sprawia, że jest to największa arkada gier on-chain, a każda z nich oferuje swoim użytkownikom najlepszą nową mechanikę gry ICO.

Oprócz tego Metacade oferuje również centrum społecznościowe dla użytkowników Web3. Centrum to oferuje dodatkową mechanikę zarabiania poza najlepszymi nowymi grami krypto w Metacade, w tym Create2Earn, Compete2Earn i Work2Earn. Skupienie Metacade na budowaniu aspektu społecznego sprawia, że jest to obecnie jeden z najlepszych nowych ICO do kupienia.

Create2Earn to jedna z najlepszych funkcji planowanych w tym projekcie. Metacade nagrodzi twórców treści tokenami MCADE za udostępnianie alf, publikowanie recenzji gier i interakcję z postami innych użytkowników w Metacade . Zachęca do dzielenia się wiedzą odnośnie GameFi w Metacade i pomaga wzmocnić ducha społeczności na całej platformie.

I wreszcie token MCADE jest jednym z najlepszych ICO na rok 2023, ponieważ stwarza on nowe możliwości pracy dla użytkowników poprzez swoją mechanikę Work2Earn. Połączy to entuzjastów kryptowalut z płatną pracą w Web3, od pracy w niepełnym wymiarze godzin do pełnego etatu. Bez wątpienia Metacade jest na szczycie najlepszych kryptowalut obecnie do kupienia.

2. Brigade Thugs (BTHG)

Podobnie jak Metacade, Brigade Thugs ma na celu zapewnienie ogromnego doświadczenia GameFi, co jest powodem, dla którego projekt ten stanowi teraz jedno z najlepszych ICO do kupienia. Ta bijatyka typu „graj, aby zarobić” oferuje wiele wyróżniających się funkcji, w tym zintegrowane nagrody finansowe i pozornie nieskończone opcje dostosowywania NFT.

Gracze mogą tam odkrywać rozległy świat i wykonywać zadania, jednocześnie zdobywając nagrody finansowe za swoje postępy. Brigade Thugs to gra bitewna, co oznacza, że użytkownicy mogą połączyć siły i walczyć z wrogimi plemionami, które zagrażają ich osadzie w grze.

BTHG niedawno rozpoczęło presale swoich tokenów, co daje początkującym inwestorom krypto rzadką szansę na zaangażowanie się w jeden z najlepszych nowych ICO, zanim on wystartuje. Platforma ta jest gotowa, aby stać się popularnym tytułem w sektorze GameFi, oferując dynamiczną rozgrywkę, wciągającą fabułę i mnóstwo zachęt, aby gracze spędzali tam długie godziny.

3. Artyfact (ARTY)

Ponieważ GameFi nadal rozwija się w całym blockchainie, uzależniająca rozgrywka i zaawansowana grafika Artyfact oznaczają, że jest to jeden z najlepszych nowych projektów ICO, w które można zainwestować. Opisany jako jeden z najwcześniej wydanych projektów o jakości gier AAA, Artyfact z czasem zapewni przełomowe doświadczenia z gry.

Łącząc Unreal Engine 5 z Binance Smart Chain, Artyfact jest w stanie zapewnić niezwykłą skalowalną i w pełni wciągającą rozgrywkę na blockchainie. Ten wirtualny świat jest domem dla wielu przedmiotów kolekcjonerskich NFT, które gracze mogą odkryć i odblokować, a każdy z nich posiada zakorzenioną wartość finansową.

Jako jedna z obecnie najlepszych kryptowalut do kupienia, token ARTY nadal pozostaje na najwcześniejszym etapie inwestycji. Dla osób, które od dawna wierzą w projekt Artyfact, wydarzenie to może przynieść duże zyski. Ta gra jest silnie dopasowana do rynku i może zyskać zdolność do wzrostu wykładniczego, jeśli uda jej się spełnić swoją wczesną obietnicę na przyszłość.

4. Metablaze (MBLZ)

Platforma Metablaze zapewnia wyjątkowe wrażenia z gry, wzmocnione przez niektóre z najbardziej zaawansowanych możliwości blockchain, co niewątpliwie czyni ją jednym z najlepszych nowych ICO do kupienia.

Dzięki wielu innowacyjnym funkcjom rozgrywki i mechanikom Metablaze z pewnością stanie się jedną z najbardziej lubianych gier krypto w swoim gatunku. Zasadniczo Metablaze jest kolekcjonerską grą karcianą NFT i głównym pretendentem do najlepszych nowych ICO, które trafią na rynek. W tej jednej z najlepszych nowych gier krypto gracze mogą kupować, sprzedawać i zbierać NFT, jednocześnie generując stały strumień dochodów dzięki mechanice P2E.

Użytkownicy mogą eksplorować otwarty świat w poszukiwaniu skarbów, walczyć z otoczeniem lub innymi graczami oraz wykonywać wyzwania. Ten nowy projekt może przynieść ogromny potencjał w przyszłości, dzięki czemu presale Metablaze jest obecnie jednym z najlepszych nowych ICO do zainwestowania.

5. Fancythattoken (FNCY)

Marka I Fancy That wprowadza teraz Fancythattoken – nowy token w blockchainie, który ma ułatwić płatności za pomocą aktywów cyfrowych. Dzięki FNCY użytkownicy mogą przetwarzać transakcje na platformie za pośrednictwem dostosowanego do ich potrzeb portfela kryptowalut, który idealnie odpowiada potrzebom firmy.

Wydanie FNCY będzie obejmowało kilka usług blockchain, aby zapewnić jego posiadaczom jak najlepsze wrażenia użytkownika, co jest kluczowym powodem, dla którego jest to jeden z najlepszych ICO do kupienia już teraz. Platforma ta daje nabywcom swoich tokenów dostęp do szerokiego wyboru produktów nieruchomościowych oferowanych przez markę, które obejmują kilka głównych branż.

Portfel krypto i zintegrowana giełda zasobów cyfrowych zapewniają każdemu łatwy sposób przeprowadzania transakcji przy użyciu zdecentralizowanych technologii. Ponadto I Fancy That wprowadzi kartę debetową Visa, która pozwoli użytkownikom wydawać tokeny FNCY w sklepach na całym świecie z łatwością i niskimi opłatami. Jako jeden z najlepszych obecnie działających nowych ICO, presale tokenów FNCY to fantastyczna okazja inwestycyjna.

6. EstateX (ESX)

EstateX to rewolucyjne rozwiązanie blockchain, które otwiera rynek nieruchomości dla zainteresowanych stron na całym świecie. Ta fraktalna metoda inwestowania pozwala użytkownikom na zakup części wielu rzeczywistych budynków, przy czym każdą wymienioną nieruchomość można kupić, sprzedać i handlować nią z zyskiem.

Co więcej, unikalna wartość EstateX polega na tym, że jest on dostępnym punktem wejścia do całej drabiny nieruchomości i wyrównuje dostęp do inwestycji w nieruchomości. Z tego powodu ESX ICO jest obiecującą okazją inwestycyjną, która może przynieść znaczne zyski w nadchodzących latach.

EstateX jest jednym z najlepszych nowych ICO do kupienia, ponieważ łączy on tradycyjne inwestycje w nieruchomości z zupełnie nową technologią i może zdobyć znaczną część rynku. EstateX to najlepsza nowa kryptowaluta do wypróbowania dla każdego, kto chce handlować tokenizowanymi nieruchomościami.

7. Mr Bob Token (MRBOB)

Mr Bob to wyjątkowa platforma GameFi inspirowana memami, która łączy w sobie najlepsze elementy gier typu blockchain i technologii wirtualnej rzeczywistości. Użytkownicy mogą swobodnie eksplorować ten ekspansywny świat Metaverse, zaprzyjaźniając się z Mr Bobem i zdobywając zintegrowane nagrody finansowe dzięki mechanice „graj, aby zarobić”.

Jako jeden z najlepszych nowych ICO, który jest obecnie uruchamiany, Mr Bob zapewnia niekończącą się zabawę dzięki zaawansowanym strukturom motywacyjnym. Tego rodzaju projekty w przeszłości osiągały bardzo dobre wyniki, co podkreśla potencjał Mr Boba jako jednej z najlepszych kryptowalut obecnie do kupienia.

Token MRBOB jest uruchamiany podczas swojej krypto presale. Te ICO mogą być jednymi z najbardziej lukratywnych okazji inwestycyjnych w Web3, a zabawna platforma GameFi Mr Boba może pomóc każdemu wczesnemu uczestnikowi osiągnąć imponujące zyski. Jest to z pewnością jedna z obecnie najlepszych kryptowalut do kupienia dla każdego, kto chce zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny za pomocą istnych klejnotów już na wczesnym etapie.

Najlepsza okazja inwestycyjna roku?

Metacade buduje największą arkadę on-chain z najszerszym wyborem gier P2E na dowolnej platformie krypto. Oprócz tego projekt ten pomaga napędzać postęp w GameFi, tworząc miejsca pracy dla użytkowników blockchain i finansując programistów za pośrednictwem programu Metagrants.

Przy tak dużym długoterminowym potencjale najlepszego nowego projektu krypto presale tokena MCADE jest oczywistym wyborem. Jego cena wynosiła na początku zaledwie 0,008 USD za token i wzrośnie ona do 0,02 USD podczas tego wydarzenia. Daje to inwestorom ograniczony czas na zaangażowanie się w projekt numer jeden na tej liście, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się końca jego presale.