7 powodów, dla których Metacade może być najlepszą krypto inwestycją GameFi na rok 2023

Po udanej presale i przyciągnięciu tysięcy inwestorów, projekt krypto GameFi Metacade zaczyna teraz oferować swój token MCADE na głównych giełdach krypto. Ale czym jest Metacade i dlaczego może to być jedna z najlepszych krypto inwestycji GameFi w 2023 roku?

Co to jest Metacade (MCADE)?

Metacade to rozwijający się projekt, który ma być najlepszym centrum dla entuzjastów gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), programistów i inwestorów krypto. Łączy on krypto społeczność GameFi w ekosystemie typu „wszystko w jednym”, zapewniając miejsce do łączenia się, dyskusji i angażowania w najnowsze gry, trendy i możliwości w szybko rozwijającej się przestrzeni P2E.

Metacade wkrótce zaoferuje graczom wszystko, czego potrzebują, aby znaleźć swoją przewagę na arenie P2E, z miejscami do czytania, najnowszych alfami GameFi udostępnianymi przez weteranów branży, podfora do dyskusji na temat konkretnych tytułów oraz kompleksowy system recenzji, aby znaleźć gry, w które warto zagrać. Wykorzysta on zalety technologii blockchain, aby nagradzać graczy za ich wkład w platformę, stworzyć wirtualny salon gier typu pay-to-play, a nawet zdecentralizowany program finansowania znany jako Metagrants.

Jaka jest przyszłość Metacade?

W kwietniu Metacade wprowadził swój token MCADE na giełdę Uniswap, gdzie cena MCADE nadal zyskuje zainteresowanie i wartość. Tokeny te są notowane na Uniswap po cenie 0,22 USD, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do ostatecznej ceny z jego presale. Ci, którzy kupili tokeny zaraz po rozpoczęciu presale Metacade, mogli już osiągnąć imponujący 150% zwrot z inwestycji.

Posiadacze tokenów Metacade mogą spodziewać się ekscytującej przyszłości, ponieważ branża gier Web3 ma w nadchodzących latach rosnąć wykładniczo. Jeśli branża gier wzrośnie 10-krotnie, tak jak przewidują eksperci, wartość tokenów MCADE może z łatwością osiągnąć 2 dolary do 2027 roku.

Dodatkowo plany na rozwój Metacade obejmują notowania na giełdach Bitmart i MEXC później w kwietniu i maju, co tylko podniesie jego cenę. Wielu spodziewa się, że gdy tylko wieści się rozejdą, Metacade szybko wespnie się w rankingach, stając się jedną z najlepszych krypto inwestycji GameFi w 2023 roku.

7 powodów, dla których Metacade (MCADE) może być jedną z najlepszych krypto inwestycji GameFi w 2023 roku

A więc co dokładnie może doprowadzić Metacade do statusu „najlepszej krypto inwestycji GameFi”?

Ekosystem napędzany przez społeczność

Koncentracja Metacade na budowaniu solidnej i zaangażowanej społeczności oferuje wyjątkową wartość dla inwestorów. Projekty oparte na społeczności mają znacznie większe szanse na sukces niż projekty bez silnej bazy fanów — wystarczy spojrzeć na Shiba Inu, aby uzyskać dobry przykład. W dużym stopniu czerpie on korzyści z efektu sieciowego, który powinien przyciągnąć tysiące nowych użytkowników do platformy Metacade.

Program Metagrants

Ten innowacyjny system finansowania umożliwia posiadaczom MCADE głosowanie i bezpośrednie finansowanie ze skarbca platformy najbardziej obiecujących gier P2E. Wspierając najlepszych programistów i ciekawe projekty, Metacade może stać się istną wylęgarnią przebojowych gier nowej generacji. Każda gra ma być hostowana w wirtualnym salonie gier tej platformy, co oznacza, że chociaż jeden hit może sprawić, że Metacade znajdzie się w centrum uwagi.

Rozszerzanie możliwości zatrudnienia

Tablica ofert pracy Metacade, która zostanie uruchomiona w 2024 r., połączy użytkowników z firmami zajmującymi się grami i Web3 w celu uzyskania możliwości pracy dorywczej i pełnoetatowej. Niektóre z tych posad będą wykorzystywać natywne środowisko testowe platformy, w którym użytkownicy mogą zdobywać MCADE za przekazywanie opinii na temat nowych tytułów P2E. Funkcja ta dodaje dodatkową warstwę wartości dla społeczności i znacznie odróżnia Metacade od innych krypto projektów GameFi.

Zarządzanie DAO

Metacade planuje przekształcić się w zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO) w 2024 r., dając posiadaczom MCADE bezpośredni wpływ na kluczowe decyzje i zarządzanie całą platformą. Ten ruch w kierunku decentralizacji jeszcze bardziej wzmacnia długoterminową stabilność projektu i zachęca posiadaczy MCADE do wspólnej pracy nad ulepszeniem platformy.

Nacisk na bezpieczeństwo

Metacade jest certyfikowany przez Certik, jednego z wiodących audytorów branży krypto. Potwierdzono, że jego zespół, inteligentny kod kontraktu i specyfikacja spełniają wysokie standardy wymagane w Web3. Ponadto platforma ta implementuje portfele multi-sig, aby zapobiegać niewłaściwemu obchodzeniu się z funduszami społeczności i zapewniać zaufanie do funkcji skarbca.

Użyteczność tokenów i staking

MCADE to wielofunkcyjny token użytkowy, który służy do różnych celów na platformie, takich jak udział w turniejach gier, udział w zarządzaniu platformą i głosowanie na zwycięzców Metagrants. Dodatkowo posiadacze MCADE mogą obstawiać swoje tokeny, aby zdobywać nagrody, co tworzy zachętę do długoterminowych inwestycji i wzrostu wartości tokenów. Istnieje nawet możliwość wykupu i wypalenia tokenów, zmniejszając ich podaż w obiegu.

Szybki rozwój sektorów GameFi i P2E

Przewiduje się, że sektor GameFi odnotuje gwałtowny wzrost w nadchodzących latach. Raport Crypto.com przewiduje, że krypto rynek GameFi będzie rósł 10 razy szybciej niż tradycyjna branża gier, przekształcając się w branżę wartą 50 miliardów dolarów do 2025 roku. Stając się centralnym ośrodkiem tej przestrzeni, Metacade skorzysta na ogólnym wzroście rynku, co może przełożyć się na imponujące zwroty dla inwestorów MCADE.

Nie przegap notowania Metacade (MCADE) na giełdach

Można śmiało powiedzieć, że Metacade posiada ogromny potencjał. Nie tylko znalazł on wyjątkową pozycję w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie, ale jego podejście skoncentrowane na społeczności może z łatwością przyciągnąć tysiące nowych i doświadczonych graczy P2E. Jego imponująca wydajność w presale jest świadectwem wiary inwestorów w ten ekscytujący krypto projekt GameFi, a nadchodzące notowania na giełdach MCADE są warte obserwowania.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem tokenów MCADE, już teraz są one dostępne na Uniswap. Jeżeli jednak wolisz mieć do czynienia ze scentralizowaną giełdą, MCADE pojawi się na Bitmart w połowie kwietnia, a na MEXC, miejmy nadzieję, na początku maja. Obserwuj stronę Metacade na Twitterze , aby dowiedzieć się, kiedy tokeny zostaną uruchomione!