Przewidywania cenowe Ethereum na maj. Czy Shanghai Split zwiększy wartość ETH, czy Metacade jest lepszą opcją inwestycyjną?

Ethereum jest postrzegane jako solidny krypto w całej branży i ostatecznie pozostaje on wiodącym dostawcą usług sieciowych blockchain dla wielu zdecentralizowanych aplikacji (dApps), platform DeFi i GameFi. Wiadomości o Ethereum tętnią życiem, a analitycy zastanawiają się, co Shanghai Split zrobi z przewidywaniami cenowymi Ethereum w 2023 roku.

Podczas gdy wiadomości o Ethereum dominują w sieci, ostatnie partnerstwo Metacade z MetaStudio i udane notowanie jego monet na Uniswap po cichu rozbudowuje impet uzyskany podczas niesamowitej presale platformy. Analitycy zaczynają teraz doceniać potencjał Metacade, a wielu z nich pyta, która opcja inwestycyjna w tym roku jest lepsza – MCADE czy ETH?

Co to jest Shanghai Split?

Shanghai to aktualizacja, która została pomyślnie aktywowana w środę 12 kwietnia i umożliwia inwestorom, którzy obstawili swoje ETH w sieci, rozpoczęcie wypłacania środków po raz pierwszy.

Główną cechą Shanghai jest zakończenie przejścia Ethereum z nieporęcznego, kosztownego i szkodliwego dla środowiska mechanizmu konsensusu PoW na tańszy, bardziej elastyczny i przyjazny dla środowiska mechanizm Proof-of-Stake (PoS) do zatwierdzania transakcji. Zmiana ta pozwoliła Ethereum odejść od energochłonnych kopaczy blockchain i powiązanego sprzętu komputerowego, otwierając ponownie szerszą debatę na temat wpływu kryptowalut PoW na środowisko.

Przewidywania cenowe dla Ethereum (ETH) na rok 2023

Wpływ Shanghai Split na cenę Ethereum pozostaje nieznany; jednak analitycy i inwestorzy wyrazili swoje obawy co do potencjalnych implikacji w artykułach informacyjnych Ethereum. Ponadto wielu inwestorów obawia się, że możliwość wycofania postawionego ETH może mieć szkodliwy wpływ na przewidywania cenowe w tym roku.

Podczas gdy obecne przewidywania cenowe Ethereum na maj pozostają optymistyczne (przewiduje się, że ETH wzrośnie powyżej bariery 2500 USD do końca roku), rynki i inwestorzy są jednak przygotowani na obniżenie tych prognoz cenowych w wyniku możliwego uwolnienia nieobstawionych ETH na giełdach.

Co to jest Metacade?

Metacade to zupełnie nowa platforma GameFi z wielkimi ambicjami stworzenia największego na świecie salonu gier online. Głównym celem Metacade jest zapewnienie społeczności dostępu do najszerszej kolekcji gier, aby zmaksymalizować całkowity rynek adresowalny (TAM).

Platforma ta będzie obracać się wokół dobrze prosperującej społeczności zbudowanej przez graczy, programistów oraz fanów krypto i działać jako centrum dla podobnie myślących osób do spędzania czasu i współpracy, aby wynieść Metacade na wyższy poziom i pomóc we wprowadzaniu innowacji w szerszym sektorze gier Web3. Podczas gdy gracze mogą zarabiać dzięki wyjątkowej mechanice platformy „graj, aby zarobić” (P2E), jest to tylko jedna część wszechstronnego systemu nagród, który przewyższa inne tytuły GameFi.

Na przykład użytkownicy są zachęcani do przyczyniania się do budowania społeczności poprzez zdobywanie nagród za każdym razem, gdy publikują treści społecznościowe w postaci alfa, recenzji gier oraz wkładów na forach i czatach online. Ponadto Metacade posiada program obstawiania tokenów, w którym użytkownicy mogą uzyskiwać pasywny dochód, inwestując w przyszłość platformy.

Funkcje te zapewniają Metacade wyjątkowy poziom użyteczności wbudowanej w monetę MCADE. Oprócz tego przejście platformy do stania się w pełni zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) wbuduje dodatkową użyteczność w token.

Istotną częścią tego przekazania uprawnień członkom społeczności jest pionierski program Metagrants, w ramach którego programiści mogą ubiegać się o krypto granty w celu wsparcia tworzenia ekskluzywnych nowych gier dla Metacade. Prawa do głosowania są przyznawane posiadaczom monet MCADE, którzy mogą głosować na swoje ulubione pomysły. Koncepcje, które zdobędą najwięcej głosów, mogą otrzymać dotację z centralnego skarbca Metacade, pomagając w ten sposób w rozwoju całej platformy.

Przewidywania cenowe dla Metacade (MCADE) na rok 2023

Patrząc na przewidywania cenowe dla MCADE na ten rok, z pewnością można się ekscytować. Z udanym notowaniem na Uniswap za 0,022 USD już za pasem, zbliżające się notowania na Bitswap i MEXC, odpowiednio w kwietniu i na początku maja, zapewnią MCADE kolejny boost.

Ponadto zaangażowanie Metacade w wypłacanie nagród w MCADE pomoże utrzymać przepływ tokenów w jego ekosystemie, utrzymując na nie wysoki popyt, a tym samym podnosząc ich cenę. To, w połączeniu z wprowadzaniem nowych gier i funkcji w nadchodzących tygodniach i miesiącach, może sprawić, że do końca roku MCADE przekroczy 0,50 USD, czyli cenę, która byłaby ponad 50-krotnością zwrotu dla inwestorów, którzy kupili te tokeny po cenie w presale wynoszącej 0,008 USD.

ETH vs. MCADE: Która inwestycja jest lepsza w tym roku?

Ostatnie wiadomości dotyczące Ethereum sprawiły, że inwestorzy zaniepokoili się wartością swoich udziałów. Chociaż nie zostało to jeszcze uwzględnione w prognozie cen Ethereum na 2023 r., istnieje duża szansa, że analitycy zaczną obniżać swoje przewidywania cenowe dla Ethereum w nadchodzących tygodniach i miesiącach, jeśli aktualizacja Shanghai i możliwość wypłaty tokenów wpłyną na wartość ETH.

Nie ma natomiast takiej niepewności co do przyszłości MCADE. Wręcz przeciwnie, wraz ze zbliżającym się notowaniem na coraz większej liczbie giełd, platforma ta dotrze do szerszej publiczności i zwiększy popyt na swoje tokeny. Te nowe oferty w połączeniu z rozwijającą się w tym roku użytecznością MCADE sprawiają, że jest to mądry wybór inwestycyjny w 2023 roku.