Altsignals obiecuje niskie ryzyko i wysokie nagrody za swoją nową presale tokenów ASI. Czy jest to zbyt piękne, aby było prawdziwe?

Niedawna presale, uznana przez wielu za nisko ryzykowną i potencjalnie zapewniającą wysokie zyski okazję, przykuła uwagę inwestorów krypto na całym świecie. Presale AltSignals ASI jest już w toku, a w tym artykule dowiesz się, czym jest AltSignals, dlaczego inwestorzy ekscytują się tokenem ASI i czy jego obietnica niskiego ryzyka i wysokiej nagrody jest zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa.

Co to jest AltSignals?

AltSignals jest jednym z najstarszych i najbardziej szanowanych dostawców sygnałów krypto na rynku. Ta uruchomiona w 2017 roku platforma oferuje wysokiej jakości sygnały dla rynków krypto, forex i akcji, które są generowane przez światowej klasy algorytm AltAlgo™ i oddany zespół profesjonalistów handlowych.

Od momentu powstania AltSignals wykonał już ponad 1500 połączeń i przyciągnął ponad 50 000 członków do swojego bezpłatnego kanału Telegram, co doprowadziło do oceny 4,9/5 gwiazdek na portalu Trustpilot i prawie 500 pozytywnych recenzji. Jego filozofia jest prosta: generować sygnały o niskim ryzyku i wysokiej jakości, korzystając z zastrzeżonej strategii połączonej z ręczną analizą fundamentalną.

Wyniki AltSignals były po prostu niezwykłe. Dokładność 1500 wysłanych sygnałów wynosi 64%, co świadczy o spójności strategii AltSignals.

AltSignals działa na zasadzie subskrypcji, gdzie użytkownicy mogą wypróbować miesięczne członkostwo o niskim ryzyku, a nawet kupić dostęp do wskaźnika AltAlgo na własny użytek. Jednak AltSignals pracuje nad znacznie większymi rzeczami: presale tokenów ASI i algorytmem ActualizeAI.

Przedstawiamy token ASI

Token ASI leży u podstaw dążenia AltSignals do zrewolucjonizowania branży handlowej. Zaoferuje on swoim posiadaczom wyłączny dostęp do algorytmu ActualizeAI, który przebuduje cały system AltAlgo™ w celu uwzględnienia najnowocześniejszej technologii AI.

Na przykład AltSignals planuje wykorzystać uczenie maszynowe, aby pomóc algorytmowi poznać rynki i przeanalizować dane historyczne. W międzyczasie wykorzysta on analizę nastrojów, aby podejmować świadome decyzje dotyczące aktywów, które wkrótce eksplodują.

Posiadanie tokenów ASI odblokuje szereg korzyści dla handlarzy, w tym wejście do prywatnego AI Members Club. Jego członkowie mogą zdobywać tokeny ASI do testowania i przekazywania opinii na temat najnowszych aktualizacji algorytmu ActualizeAI. Mogą oni gromadzić te tokeny, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji ekosystemu AltSignals AI, zdobywać rangi w członkostwie, utrzymywać je, a nawet wymieniać tokeny na walutę fiducjarną.

Posiadacze tokenów ASI mogą również brać udział w regularnych turniejach handlowych, aby sprawdzić swoje umiejętności, z ekscytującymi nagrodami i uznaniem społeczności do zgarnięcia.

Wreszcie, AltSignals jest zaangażowany we wspieranie swojej już i tak silnej społeczności. Dlatego pozwoli on posiadaczom tokenów ASI proponować i głosować nad zmianami wprowadzonymi na platformie i jej produktach, mając na celu zarządzanie wyłącznie przez społeczność.

Czy obietnica niskiego ryzyka i wysokich nagród jest zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa?

Podobnie jak w przypadku inwestycji, które obiecują niskie ryzyko i wysokie zyski, zawsze mądrze jest być sceptycznym. Jeżeli chodzi o AltSignals to część domysłów zostaje rozwiana, po sprawdzeniu historii tej platformy. W przeciwieństwie do większości krypto presales, AltSignals już udowodnił, że jego model biznesowy odniósł sukces, co przekłada się na potencjalnie niższe ryzyko.

Co więcej, AltSignals wykazał, że może generować wysokie nagrody dzięki swoim istniejącym sygnałom. Oczekuje się, że nowy algorytm ActualizeAI nie tylko jeszcze bardziej zwiększy te nagrody, ale także doprowadzi do zalewu inwestorów zbierających tokeny ASI, aby zdobyć sygnały algorytmu. W tym sensie wydaje się, że token ASI może oferować wysokie nagrody inwestorom, zwłaszcza tym, którzy wcześnie się zaangażują.

Końcowe przemyślenia

Ponieważ jego presale właśnie się rozpoczyna, token ASI firmy AltSignals wydaje się idealną szansą niskiego ryzyka i wysokiej nagrody – przynajmniej w porównaniu z innymi krypto presales. Jeśli też tak uważasz, możesz rozważyć wskoczenie na pokład podczas pierwszej fazy presale, zanim jego tokeny zostaną wyprzedane, a cena wzrośnie.

W tej chwili ASI kosztuje $0.012 za token, co wielu analityków uważa za wyjątkowo niedoszacowaną kwtoę, biorąc pod uwagę potencjał AltSignals do zrewolucjonizowania branży sygnałów transakcyjnych. Uwaga: z pewnością nie chcesz tego przegapić.