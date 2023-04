Inwestycje Metacade rosną do $16.35m, gdy krypto Bull Run nabiera rozpędu

Wiadomości z rynku krypto zostały zalane w ostatnich tygodniach łagodzeniem się rynków wraz z zyskującym impet bull runem. Nigdzie poprawa warunków nie była bardziej odczuwalna niż w sektorze GameFi, który nadal odnotowuje imponujące zyski wśród wielkich nazw w sektorze gier krypto.

Prawdziwą dobrą wiadomością z rynku krypto jest jednak wirtualna arkada gier Metacade (MCADE), która przekroczyła wszelkie oczekiwania podczas swojej niedawnej presale, w trakcie której zebrano aż $16.35m. Przewiduje się, że MCADE przyniesie imponujące wyniki, gdy będzie on notowany na wiodących giełdach krypto Uniswap i Bitmart w kwietniu 2023 r.

Wszechstronna mechanika zarabiania Metacade nie ma sobie równych w sektorze GameFi, co czyni go jedną z najbardziej pożądanych okazji inwestycyjnych, w miarę jak bull run się rozpędza.

Wszystko, co musisz wiedzieć o listingu MCADE na giełdzie krypto

Bardzo udana presale tokenów Metacade wywołała ogromne poruszenie wśród inwestorów, którzy zainwestowali w niego na wczesnym etapie. Wydaje się on przelewać do świadomości publicznej, podczas gdy jego tokeny przygotowują się do notowania na wiodących giełdach krypto. MCADE IDO ma wystartować w tym tygodniu, a cena tego tokena na UniSwap wynosi 0,022 USD.

Ta gorąco oczekiwana platforma P2E łączy jedne z najbardziej uzależniających gier online, jakie można znaleźć w całym łańcuchu bloków, z szeroko zakrojonym systemem nagród krypto, który oferuje użytkownikom niezrównane możliwości zarabiania pasywnego dochodu online podczas gry.

Oprócz giełdy UniSwap 6 kwietnia, token MCADE będzie notowany na Bitmart w kwietniu i MEXC na początku maja. Te nadchodzące notowania mogą wywołać duży popyt na ten token, pomagając mu zilustrować jego reputację jako jednej z najlepiej prosperujących nowych inwestycji w 2023 roku.

Ponieważ pierwszy inwestor presale zdobył tokeny MCADE za książęcą sumę 0,008 USD, inni inwestorzy dołączyli do tego projektu podczas ICO po wyższej cenie ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się popytu podczas jego presale. Z każdą rundą presale token ten wyprzedawał się całkowicie, a jego rzadkość po wprowadzeniu na rynek oraz szalenie atrakcyjny plan projektu sugerują, że MACDE ma szansę zyskać na wartości w nadchodzących tygodniach i miesiącach do niezwykłych poziomów.

Jak wysoko zajdzie MCADE w tym roku?

Rewolucja GameFi nadal zajmuje pierwsze miejsce w nagłówkach wiadomości na rynku krypto, ponieważ bull run nabiera rozpędu. Tak więc Metacade pojawił się we właściwym czasie, aby w pełni czerpać ogromne korzyści. Projekt ten przyciągnął uwagę ekspertów, którzy chcą sprawdzić, czy MCADE dotrzyma obietnicy i zbliży się do bariery 1 USD do końca 2023 roku.

Zróżnicowane wrażenia w grach oferowane przez tę platformę dają jej przewagę konkurencyjną nad innymi tytułami GameFi, które polegają przede wszystkim na jednym tytule lub rozgrywce, aby przyciągnąć do siebie fanów. Przy ogólnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2 miliardy dolarów wymaganej do osiągnięcia przez MCADE wartości 1 dolara za token, ma on jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć ten kamień milowy, ale tylko odważni byliby skłonni obstawić, że mu się to nie uda.

Ten potencjał cenowy jest napędzany przez szereg zachęt dostępnych w celu zwiększenia utrzymania użytkowników, szczególnie poza tradycyjną sferą P2E. W rezultacie tego, jego kompleksowy system nagród ma na celu ciągłe ulepszanie doświadczenia użytkownika, co prawdopodobnie doprowadzi do zwiększonego popytu na MCADE jako tokena użytkowego, nawet zanim zda on sobie sprawę ze swojej wartości jako moneta zarządzająca.

Co to jest Metacade?

Metacade ma zrewolucjonizować przestrzeń gier online, budując najbardziej rozbudowaną wirtualną arkadę P2E, pozycjonując się jako ważny członek rozwijającego się sektora GameFi. Ambitna white paper Metacade określa cele, do jakich należy zbudowanie największej internetowej społeczności entuzjastów gier i fanów krypto dzięki innowacyjnemu systemowi nagród, który zapewnia swoim użytkownikom kilka możliwości uzyskania dochodu, nie tylko poprzez granie, ale także poprzez obstawianie tokenów i interakcję ze społecznością.

Natywny token MCADE oferuje inwestorom ekscytującą i jedyną w swoim rodzaju okazję dzięki swojej rozległej użyteczności, wyjątkowej tokenomice i ustalonej ograniczonej podaży, która bardzo szybko podnosi cenę MCADE.

Jak działa MCADE?

MCADE jest natywnym tokenem ekosystemu Metacade i stanowi paliwo dla różnych i szeroko zakrojonych funkcji platformy. Oprócz zapewniania środka wymiany na całej platformie, MCADE zasila system nagród. Ten ogromny poziom użyteczności gwarantuje, że popyt na te tokeny pozostanie stabilny, gdy użytkownicy będą dołączali do platformy, potencjalnie osiągając punkt, w którym podaż zostanie przewyższona.

Oprócz wysokiej użyteczności oferowanej przez MCADE, obsługuje on również jedną z najbardziej atrakcyjnych i innowacyjnych funkcji platformy, Metagrants. Ten program umożliwia programistom ubieganie się o fundusze krypto w celu wsparcia rozwoju nowych tytułów wyłącznie dla Metacade. Każde zgłoszenie trafia do puli, zanim zostanie udostępnione społeczności MCADE w celu głosowania. Tytuły, które zdobędą najwięcej głosów, trafiają następnie do produkcji przy pomocy finansowania krypto w celu wsparcia tych przedsięwzięć.

Przyczynia się to do utrzymania użytkowników na platformie dzięki regularnemu ewolucyjnemu charakterowi ekscytujących nowych tytułów, przy jednoczesnym zapewnieniu swoim członkom pełnego zaangażowania w ciągły rozwój platformy.

Czy MCADE to dobra inwestycja?

Gdy bull run nabiera tempa i trafia na pierwsze strony gazet w wiadomościach z rynku krypto, Metacade ma znakomitą pozycję, aby kontynuować swoją niesamowitą i ekscytującą podróż. Jego rychłe wydanie na dwóch najbardziej znanych giełdach krypto może być pierwszym krokiem w wejściu MCADE na orbitę dzięki wsparciu innowacyjnego ekosystemu P2E i imponującej wizji przyszłości gier krypto.

Metacade już ugruntował swoją pozycję jako świadectwo potęgi innowacji w erze Web3. Wygląda na to, że projekt ten będzie kontynuowany, gdy wyruszy w kolejny etap swojej ekscytującej podróży, aby stać się jedną z najbardziej dochodowych okazji do inwestycji w krypto w 2023 roku.