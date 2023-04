Po zebraniu $16.35m w presale, Metacade ogłasza debiut na giełdzie Bitmart

Wraz z przyspieszeniem wdrażania technologii Web3 w różnych branżach, sektor gier stał się liderem w dostosowywaniu się do zmiany paradygmatu, ujawniając ogromny potencjał w zakresie innowacji i wzrostu. Metacade, niezwykle obiecujący projekt GameFi, przyciągnął uwagę tych, którzy chcą zainwestować w krypto, dzięki swojemu unikalnemu ekosystemowi „graj, aby zarobić” (P2E) i przekonującej wizji przyszłości gier. Podążając za falą entuzjazmu wokół projektu, Metacade z powodzeniem zebrał $16.35m w swojej presale, demonstrując zaufanie i wsparcie rozwijającej się społeczności.

W ważnym ogłoszeniu, które jeszcze bardziej podsyciło emocje związane z tym projektem o wysokim potencjale, Metacade ujawnił swój nadchodzący debiut na renomowanej giełdzie Bitmart. Rozwój ten nie tylko podkreśla rosnące zainteresowanie Metacade jako solidną inwestycją, ale także stanowi to kamień milowy na drodze tego projektu do stania się wpływowym graczem w szybko rozwijającym się świecie technologii GameFi i Web3.

Czy MCADE odnotuje w tym roku znaczące podwyżki cen?

W miarę rosnącego optymizmu wokół sektora GameFi, projekt Metacade przyciągnął uwagę ekspertów, którzy chętnie ocenią, czy MCADE może osiągnąć znaczny zakres cenowy między 0,90 a 1,20 USD do końca 2023 r. i w następnym roku.

Zróżnicowane doświadczenia w grach Metacade zapewniają mu przewagę konkurencyjną przy określaniu potencjalnej kapitalizacji rynkowej, a jego ogromny całkowity rynek adresowalny wskazuje, że baza użytkowników tej platformy może odnotować wykładniczy wzrost, gdy zacznie ona działać online jeszcze w tym roku.

Szereg zachęt platformy do utrzymania użytkowników – zwłaszcza w przypadku działań niezwiązanych z grami – oraz stale poprawiające się wrażenia użytkownika wspierane przez solidne systemy nagród sugerują, że popyt na token użytkowy MCADE może dramatycznie wzrosnąć w najbliższej przyszłości. To stawia go w sercu GameFi i może w rezultacie przynieść ogromne zyski jego inwestorom.

Aby osiągnąć wartość między 0,90 a 1,20 USD dla MCADE, konieczna byłaby kapitalizacja rynkowa między 1,8 a 2,4 miliarda USD. Biorąc pod uwagę jego kuszącą tokenomikę i pojawienie się przepisów zapewniających przejrzystość inwestorom instytucjonalnym (pozwalających im na bardziej agresywne wejście na rynek krypto), wielu ekspertów uważa, że osiągnięcie tego przedziału cenowego do końca 2023 roku jest całkowicie prawdopodobne.

Wraz z ogłoszeniem debiutu Metacade na czołowej giełdzie Bitmart wygląda na to, że projekt ten zyska jeszcze większą widoczność i przyciągnie więcej osób chcących zainwestować w krypto. Biorąc pod uwagę duży potencjał tego projektu w rozwijającym się sektorze GameFi, osiągnięcie ceny w tym docelowym przedziale do końca 2023 roku wydaje się być w zasięgu ręki, co czyni Metacade ekscytującą okazją inwestycyjną dla tych, którzy chcą zarobić na szybko rozwijającym się świecie GameFi.

Co to jest Metacade?

Metacade ma za zadanie zrewolucjonizować branżę gier, tworząc najobszerniejszy istniejący salon gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), pozycjonując się jako kluczowy gracz w szybko rozwijającym się sektorze GameFi. Ambitne plany Metacade przyciągnęły uwagę graczy i całej branży dzięki innowacyjnemu systemowi nagród, który pozwala użytkownikom zarabiać nie tylko na graniu w gry, ale także poprzez wkład w platformę na różne sposoby, takie jak udostępnianie wersji alfa lub pisanie recenzji gier.

Natywny token tego projektu, MCADE, może stanowić znaczącą okazję dla inwestorów, ponieważ jego szerokie zastosowanie na platformie w połączeniu z ograniczoną podażą i atrakcyjnymi cenami w presale przyczyniły się do zebrania imponującej kwoty $16.35m w bardzo krótkim czasie.

Jak działa MCADE?

MCADE, natywny token ekosystemu Metacade, służy jako siła napędowa różnych funkcji tej platformy, w tym systemu nagród i ułatwiania wymiany wartości na całej platformie — takiej jak udział w turniejach lub kupowanie przedmiotów w grze. Ten wysoki poziom użyteczności zapewnia stały popyt na ten token, ponieważ coraz więcej użytkowników dołącza do platformy, tworząc duży popyt i potencjalnie zwiększając jego wartość.

Oprócz swojej użyteczności, MCADE oferuje posiadaczom tokenów opcje obstawiania, umożliwiając im zarabianie pasywnego dochodu dzięki nagrodom w postaci stablecoinów. Takie podejście nie tylko zapewnia inwestorom sposób na generowanie zwrotu z inwestycji, ale także nie stwarza ryzyka dla krążącej podaży MCADE, ponieważ nagrody są emitowane w monetach typu stablecoin, odzwierciedlając zaangażowanie projektu w tworzenie zrównoważonego i przyjaznego inwestorom ekosystemu.

Czy MCADE to dobra inwestycja?

Ponieważ niesamowita podróż Metacade wciąż trwa, a jego niedawny sukces w zebraniu $16.35m w swojej presale i zapowiedź zbliżającego się debiutu na prestiżowej giełdzie Bitmart pokazuje ogromny potencjał tego projektu GameFi. Dzięki innowacyjnemu ekosystemowi P2E i silnej wizji przyszłości gier, Metacade ma dobrą pozycję, aby wywrzeć znaczący wpływ na szybko rozwijający się świat technologii Web3 i zdecentralizowanych gier.

Emocje związane z Metacade jako obiecującą możliwością inwestycyjną są wyczuwalne, a jego notowanie na Bitmart Exchange ma na celu dalsze zwiększenie jego widoczności i wiarygodności w oczach zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Ponieważ sektor GameFi wciąż się rozwija i dojrzewa, unikalne podejście Metacade do łączenia technologii gier, blockchain i Web3 może zmienić krajobraz gier na nadchodzące lata.

Projekt Metacade jest świadectwem siły innowacji i współpracy w dobie technologii Web3. Rozpoczynając ten ekscytujący nowy rozdział debiutem na Bitmart Exchange, Metacade niezaprzeczalnie jest projektem, któremu należy się uważnie przyglądać, gdyż oferuje on swoim inwestorom niesamowitą okazję bycia częścią przełomowego ruchu w branży gier, który może przynieść ogromne zyski.