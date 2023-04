Token ASI AltSignals obiecuje sygnały transakcyjne w czasie rzeczywistym, aby dać inwestorom przewagę. Czy może to być najlepszy krypto nowicjusz w 2023 roku?

AltSignals ogłosił niedawno swój token ASI, kryptowalutę zmieniającą zasady gry, która obiecuje pomóc inwestorom zdobyć przewagę na rynku dzięki sygnałom transakcyjnym opartym na sztucznej inteligencji. Ale czy innowacyjne podejście ASI może sprawić, że stanie się on jednym z najlepszych krypto nowicjuszy w 2023 roku? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego wielu właśnie tak myśli.

Czym jest AltSignals (ASI)?

AltSignals jest bardzo szanowanym dostawcą sygnałów transakcyjnych, działającym od 2017 roku. Szczyci się on dostarczaniem najwyższej jakości połączeń do ponad 50 000 bezpłatnych subskrybentów i 1400 członków VIP, wysyłając ponad 1500 sygnałów transakcyjnych ze średnim współczynnikiem sukcesu wynoszącym 64%. Wszystko to jest możliwe dzięki autorskiemu wskaźnikowi AltAlgo™, który skanuje rynki krypto, forex i giełdowe, identyfikując w czasie rzeczywistym możliwości, aby pomóc inwestorom i handlowcom znaleźć przewagę.

Jak więc wyglądają zwroty AltSignals? Tylko w styczniu i lutym tego roku sygnały Binance Futures zwróciły niesamowite 4643% w 23 transakcjach, osiągając średni wskaźnik sukcesu na poziomie 91%! Rezultaty te są poparte wynikiem tej platformy na portalu Trustpilot – 4,9/5 na podstawie prawie 500 pozytywnych recenzji.

Oprócz niezwykłego algorytmu AltAlgo™, AltSignals posiada zespół profesjonalnych handlowców wykorzystujących kompleksowy zestaw umiejętności analitycznych do potwierdzania sygnałów transakcyjnych. Teraz zespół ten wprowadza token ASI, aby przenieść swoją platformę na wyższy poziom, mając na celu zrewolucjonizowanie sygnałów transakcyjnych i potencjalnie stać się jednym z najlepszych krypto nowicjuszy w 2023 roku.

Czym jest token ASI?

Token ASI to innowacyjna kryptowaluta zaprojektowana w celu wspierania rozwoju i wdrażania przełomowego algorytmu AltSignals – ActualizeAI. Jako kluczowy składnik ekosystemu AltSignals, token ASI oferuje inwestorom wyłączny dostęp do najbardziej zaawansowanych sygnałów transakcyjnych opartych na sztucznej inteligencji, umożliwiając im wyprzedzanie rynku i maksymalizację zysków.

ActualizeAI będzie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologii sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, modelowanie predykcyjne, analiza nastrojów i nie tylko. Pozwoli to na pełną automatyzację procesu sygnałów transakcyjnych, wzmocnioną mocą sztucznej inteligencji, aby dostarczać jedne z najdokładniejszych sygnałów na rynku. Ostatecznym celem AltSignals jest osiągnięcie średniego wskaźnika sukcesu na poziomie ponad 80% we wszystkich jego sygnałach transakcyjnych.

Inwestowanie w tokeny ASI zapewnia również dostęp do AI Members Club, wyjątkowej grupy, w której posiadacze tokenów mogą aktywnie uczestniczyć w testowaniu produktów, zgłaszać pomysły i cieszyć się wczesnym dostępem do publicznych wdrożeń. W zamian za wkład w rozwój algorytmu ActualizeAI użytkownicy mogą zarobić dodatkowe tokeny ASI. To oparte na współpracy, motywowane podejście pozwala na ciągłe doskonalenie ekosystemu AltSignals, zapewniając jego trwały wzrost i sukces.

Posiadając więcej tokenów ASI, inwestorzy mają dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji ekosystemu AI. Chociaż szczegóły nie zostały jeszcze potwierdzone, AltSignals oznajmił, że wykorzysta możliwości analizy nastrojów ActualizeAI, aby zidentyfikować okazje presale, zanim one wybuchną, umożliwiając swoim użytkownikom wczesne rozpoznanie najlepszych projektów krypto w celu uzyskania potencjalnie zmieniających życie zysków.

Istnieją tu również inne ekscytujące korzyści, takie jak turnieje handlowe, w których użytkownicy mogą sprawdzić swoje umiejętności, aby mieć szansę na wygranie dużych nagród i uznanie jako najlepszy handlarz, a także możliwość uczestniczenia w zdecentralizowanym procesie decyzyjnym platformy za pomocą tokena ASI. Wreszcie, token ASI ma model deflacyjny, wspierany przez 3-5-letni plan wykupu i wypalenia, mający na celu zwiększenie długoterminowej aprecjacji ceny.

Potencjał tokena ASI

Potencjał ASI polega na możliwości oferowania inwestorom niezrównanego dostępu i wglądu w czasie rzeczywistym w najlepsze okazje handlowe, a wszystko to jest możliwe dzięki zaawansowanemu algorytmowi ActualizeAI. Co więcej, dzięki ActualizeAI, którego celem jest wskaźnik sukcesu powyżej 80%, AltSignals ma szansę stać się wiodącym graczem w przestrzeni sygnałów transakcyjnych. W rezultacie pierwsi użytkownicy tokena ASI mogą skorzystać z naprawdę inspirujących sygnałów i potencjalnego wzrostu ceny tego tokena.

W tej chwili AltSignals szybko zyskuje uznanie jako jeden z najlepszych krypto nowicjuszy tego roku. Chociaż zakończy on swoją trwającą presale na poziomie 0,02274 USD za token, wielu przewiduje, że ASI może być wart znacznie więcej do końca 2023 r. Kilka prognoz tokenów ASI zostało ustalonych na poziomie 0,50 USD pod koniec tego roku, potencjalnie oferując inwestorom zyski w wysokości prawie 2100%!

Nie chcesz przegapić AltSignals i ASI

Podsumowując, AltSignals pozycjonuje się jako jeden z najlepszych debiutantów krypto w tym roku. Ponieważ pojawia się coraz więcej wiadomości o planach AltSignals, wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że platforma ta jest przygotowana do zakłócenia rynku sygnałów transakcyjnych, oferując inwestorom rzadką okazję do czerpania korzyści zarówno z ulepszonych spostrzeżeń handlowych, jak i wzrostu cen ASI.

Ponieważ presale ASI wciąż trwa i kosztuje on tylko $0.012 za token, teraz jest idealny moment, aby dołączyć do tego projektu, zanim ASI wystrzeli. Nie przegap tej niesamowitej okazji — dołącz wcześniej, aby zapewnić sobie miejsce w jednym z najlepszych krypto debiutów 2023 roku.