Czy presale tokenów ASI dotrzyma kroku rajdowi Cosmos w 2023 roku? Co każdy inwestor powinien wiedzieć

Powszechne ożywienie na rynku krypto sprawiło, że inwestorzy zakwestionowali przyszłość ceny Cosmos, ponieważ akcja cenowa ATOM zaczęła budzić zdziwienie. Długoterminowe odwrócenie trendu może być na horyzoncie, co powinno przynieść korzyści w szczególności jednemu nowemu projektowi.

Krypto presale AltSignals zebrała ponad 120 000 USD w ciągu pierwszych 24 godzin, co poskutkowało jeszcze większym impulsem dla ruchu blockchain opartego na sztucznej inteligencji. Czy więc Altsignals przewyższy akcję cenową Cosmos w nadchodzących latach?

Cena Cosmos wraca do normy, a AltSignals robi zamieszanie w Web3

Cena Cosmos zaczęła się podnosić po długotrwałym spadku po tym, jak stracił on 85% swojej wartości podczas krachu na rynku w 2022 roku. Cena ATOM wzrosła ponad dwukrotnie od początku 2023 r., co skłoniło wielu inwestorów do przewidywania długoterminowego odwrócenia trendu dla blockchaina.

Podczas gdy cena Cosmos nadal rośnie, presale tokenów AltSignals nadal przyciąga duże zainteresowanie. $ASI to ekscytujące nowe osiągnięcie projektu AltSignals, który od 2017 roku konsekwentnie udostępnia zyskowne sygnały transakcyjne w swojej społeczności.

Po opublikowaniu wiodącego w branży wskaźnika algorytmicznego o nazwie AltAlgo™, AltSignals wkracza teraz w dziedzinę sztucznej inteligencji (AI) opartej na blockchainie . Token $ASI zapewni dostęp do nowego i ulepszonego zestawu narzędzi handlowych, który jest zasilany przez sztuczną inteligencję, ponieważ platforma ta pozycjonuje się jako wiodący innowator w ruchu sztucznej inteligencji Web3.

Co to jest (ATOM)?

Cosmos (ATOM) to wysoce skalowalna, bezpieczna i interoperacyjna sieć blockchain. Ekosystem ten umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie niestandardowych zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które są wolne od ograniczeń skalowalności i interoperacyjności typowych dla innych łańcuchów bloków.

Cosmos umożliwia programistom wydawanie własnych tokenów, a także łączenie się z innymi łańcuchami bloków opartymi na Cosmos za pośrednictwem protokołu Inter Blockchain Communication (IBC). Doprowadziło to do powstania ekosystemu połączonych łańcuchów, które umożliwiają łatwe łączenie zasobów między różnymi protokołami i doprowadziło do stałego popytu, który pomógł utrzymać cenę ATOM na stałym poziomie.

Prognoza ceny Cosmos: Czy cena ATOM może osiągnąć 20 USD w 2023 r.?

Cena ATOM odnotowała znaczną zmienność w ostatnich latach, ale inwestorzy są pewni co do przyszłości tej platformy. Oczekuje się, że cena Cosmos będzie odzwierciedlać unikalne i innowacyjne rozwiązanie blockchain jego ekosystemu w nadchodzących latach, co doprowadziło do obiecującej prognozy ceny dla ATOM.

Według prognoz cena ATOM może osiągnąć 20 USD przed końcem 2023 r., gdyż oczekuje się pewnej kontynuacji przed większym wycofaniem się na szerszych rynkach krypto. Ponieważ na cenę Comos bezpośrednio wpływa jego użyteczność. Inwestorzy długoterminowi mogą postrzegać jego obecną cenę 12 USD jako obiecującą pozycję wejściową.

Co to jest AltSignals?

AltSignals jest jedną z odnoszących największe sukcesy grup daytradingowych w Web3 od czasu jego pierwszego uruchomienia w 2017 roku. Platforma ta wykorzystuje zaawansowane narzędzia algorytmiczne do dostarczania sygnałów z niespotykaną dotąd dokładnością. Niektórzy inwestorzy korzystający z AltAlgo™ odnotowali 10-krotny wzrost swojego portfela w ciągu 19 z 32 zarejestrowanych miesięcy.

Platforma ta uruchamia teraz pakiet zaawansowanych narzędzi handlowych opartych na sztucznej inteligencji o nazwie ActualizeAI. ActualizeAI to przełomowe osiągnięcie tego projektu, ponieważ zostało ono specjalnie zaprojektowane w celu poprawy dokładności starszych narzędzi, aby dostarczać bardziej dochodowe sygnały transakcyjne niż kiedykolwiek wcześniej.

Tokeny tego projektu AI oparte na blockchainie były jednymi z tych, które osiągnęły najlepsze wyniki w 2023 r., a wiele w tym sektorze nawet przewyższało cenę Cosmos. Przyszłość sztucznej inteligencji w łańcuchu bloków rysuje się w jasnych barwach, a nowy zestaw narzędzi AI firmy AltSignals sprawia, że nowy token ASI jest bardzo poszukiwaną możliwością inwestycyjną.

Jak działa AltSignals?

Token $ASI może być użyty do uzyskania dostępu do zestawu narzędzi ActualizeAI. Łączy on uczenie maszynowe z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) w celu analizy szeregu wskaźników cenowych i nastrojów rynkowych. Ponieważ jest on zasilany przez sztuczną inteligencję, ActualizeAI może analizować ogromne ilości złożonych danych, zanim dostarczy swoim użytkownikom pojedynczy sygnał kupna lub sprzedaży.

Element protokołu oparty na uczeniu maszynowym umożliwia ActualizeAI ciągłe doskonalenie współczynnika trafień. Ponieważ AltAlgo™ posiada już imponujące osiągnięcia, tylko niebo wydaje się być granicą dla nowego i ulepszonego ActualizeAI.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ActualizeAI Club, kupując token ASI . Klub ten zapewni im większy dostęp do ActualizeAI, możliwości testowania wersji beta najnowszych narzędzi wydanych przez AltSignals oraz ekskluzywne możliwości inwestycyjne w świecie Web3. Token $ASI można również obstawiać, aby uzyskać pasywny dochód lub zarabiać go, uczestnicząc w różnych nowych funkcjach udostępnionych w klubie ActualizeAI.

Czy ASI może osiągnąć 0,50 USD w 2023 roku?

Przewiduje się, że token $ASI odniesie znaczne zyski w najbliższej przyszłości, ponieważ presale tokenów generuje impet dla nowych rozwiązań jego platformy. $ASI posiada tokenomikę deflacyjną i oczekuje się, że jego ogromna użyteczność w klubie ActualizeAI będzie generować stale rosnący poziom popytu.

Eksperci przewidują nawet 20-krotny wzrost w 2023 r. Presale podniesie cenę ASI z 0,012 USD do 0,02274 USD, zanim token ten zostanie wypuszczony na giełdy i wejdzie w etap odkrywania cen. Do końca roku $ASI może być wart nawet 0,50 USD za token.

Prognoza cen ASI vs ATOM: Który token jest obecnie najlepszy do kupienia?

Podczas gdy prognozy cen ATOM z pewnością wyglądają optymistycznie na przyszłość, $ASI reprezentuje rosnący ruch w łańcuchu bloków, który może szturmować rynki podczas następnej hossy. Jest zatem mało prawdopodobne, aby cena ATOM przewyższyła AltSignals, który jest bardzo obiecującą okazją inwestycyjną podczas swojej krypto presale.

Krypto presales to najwcześniejszy etap inwestycji w nowe tokeny, dlatego często przynoszą one ponad 100-krotny zwrot dla swoich wczesnych uczestników. Token $ASI zyskuje na wartości za każdym razem, gdy wyprzeda się runda presale, więc zainteresowani inwestorzy powinni szybko kupić najnowszy ten projekt oparty na sztucznej inteligencji w jak najlepszej możliwej cenie.