KuCoin Token (KCS) jest natywnym tokenem KuCoin Community Chain (KCC)

KCS oferuje posiadaczom zniżki handlowe, możliwość uzyskania codziennego dochodu pasywnego i inne bonusy

KuCoin co miesiąc odkupuje i spala KCS za 10% swoich przychodów

W KCC znajduje się prawie 50 milionów dolarów w TVL, a na rynku powstaje wiele aplikacji DApps.

Czym jest KCS?

KCS jest tokenem użytkowym platformy KuCoin. Uruchomiony w 2017 roku, KCS niesie ze sobą różne użyteczności dla hodlerów. Po pierwsze, trader używający tego tokena do opłat za gaz będzie mógł skorzystać z 20% zniżki. Użytkownik, który posiada większą ilość KCS, otrzymuje również więcej korzyści, podczas gdy dostępne są bonusy, które są uzależnione zarówno od stanu posiadania, jak i od wolumenu handlu na szerszej giełdzie KuCoin.

KCS jest w zasadzie zakładem na giełdę KuCoin. Jeśli giełda KuCoin będzie się rozwijać, KCS prawdopodobnie również wzrośnie. KuCoin jest trzecią co do wielkości giełdą według CoinMarketCap. Ponad 8 milionów użytkowników w 207 krajach i jurysdykcjach na całym świecie ma dostęp do usług KuCoin, w tym do setek aktywów cyfrowych i kryptowalut.

Zakres oferowanych produktów jest ogromny, w tym transakcje Spot, transakcje Margin, handel walutami fiat P2P, transakcje Futures, Staking i Lending. KuCoin ogłosił również finansowanie w rundzie A o wartości 20 milionów dolarów w listopadzie 2018 roku, z udziałem IDG Capital i Matrix Partners.

KuCoin odkupuje również KCS z rynku wtórnego co miesiąc z 10% przychodów platformy. Zakupione w ten sposób KCS zostaną spalone, co spowoduje zmniejszenie podaży. KuCoin przeprowadził już 27 takich operacji.

Wreszcie, aby zapewnić lepsze wsparcie dla rozwoju ekosystemu KCS, EIP-1559 i mechanizm opłat KCC składający się z opłaty podstawowej + opłaty priorytetowej zostaną wprowadzone do mechanizmu deflacji KCS. Spowoduje to, że podstawowa opłata paliwowa będzie się dynamicznie dostosowywać w zależności od przeciążenia sieci KCC.

KCS jest notowany w wielu miejscach, w tym Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (dawniej Bitmax).

Spotlight i Burningdrop

Posiadając KCS, inwestorzy zyskują prawo do udziału w sprzedaży tokenów na KuCoin Spotlight, który jest platformą do wprowadzania tokenów na KuCoin.

KuCoin Spotlight uruchomił już ponad 20 projektów, wśród których wyróżniają się CWAR i HOTCROSS.

Po drugie, BurningDrop to uczciwa platforma dystrybucji tokenów, która wspiera rozpowszechnianie tokenów w szerokim zakresie start-upów blockchain, w których mogą uczestniczyć posiadacze KCS. Poprzez zablokowanie lub wyznaczenie aktywów kryptowalutowych, użytkownicy mogą zwiększyć swoją moc obliczeniową w celu dodatkowej dystrybucji tokenów.

KuCoin Community Chain

Token KCS jest źródłem paliwa, na którym działa KuCoin Community Chain. KCC działa w oparciu o mechanizm konsensusu Staked Authority (PoSA), charakteryzujący się wysoką wydajnością, przepustowością, niskimi kosztami transakcji, małymi opóźnieniami oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa i stabilności. Dodatkowo, PoSA pomaga utrzymać czas potwierdzenia bloku na poziomie 3 sekund.

Wartość TVL on-chain wynosi obecnie około 50 milionów dolarów, a liczba adresów portfeli przekracza 300,000.

KCC koncentruje się na następujących obszarach:

Zbudowania podstawowego toolchaina dla blockchaina

Połączenia rozwiązań scentralizowanych i decentralizowanych

Stworzenia globalnej otwartej platformy deweloperskiej

Budowie zdecentralizowanej i autonomicznej społeczności

Tworzeniu protokołów interoperacyjności między łańcuchami

Rozszerzenia możliwości zarządzania dodatkowym obciążeniem

DeFi, NFT, projekty Web3 i gry to także obszary docelowe ekosystemu KuCoin.

KCS Management Foundation

Za rozwój, podejmowanie decyzji, inwestycje i zastosowanie KCS odpowiada KCS Management Foundation, która obecnie pracuje nad badaniami i rozwojem różnych scentralizowanych i zdecentralizowanych aplikacji.

W przyszłości ekosystem KCS – składający się z głównego zespołu KuCoin, KCC GoDAO, instytucji inwestycyjnych, inwestorów oraz przedstawicieli społeczności posiadaczy KCS – będzie tworzył bardziej wydajne, autonomiczne i oparte na społeczności protokoły i narzędzia oraz stopniowo odbierał władzę KCS Management Foundation.

Z czasem społeczność GoDAO przejmie całkowicie zarządzanie.

Inne przypadki użycia KCS i perspektywy na przyszłość

KCS może być również używany do zakupu szerokiej gamy towarów i usług online i offline. Pola, na których znajdują się sprzedawcy i dostawcy płatności cyfrowych obsługujący ten token, obejmują zakupy online, rezerwacje hotelowe i gry online.

Aby KCS mógł osiągnąć swój cel, musi współpracować z giełdą KuCoin Exchange i KCC nad stworzeniem systemu płatności, który będzie mógł służyć użytkownikom na całym świecie. Ten system płatności powinien połączyć wszystkie projekty z ekosystemem KCS. Powinien również brać udział w niezliczonych transakcjach, takich jak handel instrumentami pochodnymi, wprowadzanie nowych monet, stablecoinów, udzielanie pożyczek, transakcje NFT oraz transakcje ekosystemu KCC.