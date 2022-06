DeFi włącza się do paniki na rynku

W ostatnim czasie w kryptowalutach pojawiło się kilka niepokojących trendów, ale jeden z nich szczególnie przykuł moją uwagę w zeszłym tygodniu. Solend, platforma pożyczkowa oparta na Solanie, przeszła przez głosowanie w celu przejęcia prywatnego portfela.

Prywatny portfel (zwany dalej „wielorybem”) zdeponował 5,7 miliona SOL, obecnie wartych 200 milionów dolarów, na platformie pożyczkowej. W zamian za tę pozycję wieloryb pożyczył 108 mln USD stablecoinów. Te 5,7 miliona tokenów SOL stanowiło ponad 95% wszystkich depozytów na platformie.

Problem pojawił się, gdy cena Solany spadła wraz z resztą rynku, drastycznie obniżając wartość zabezpieczenia wieloryba i wprowadzając do gry scenariusz potencjalnej likwidacji. W takim przypadku rynek zostałby zatopiony i potencjalnie zniszczyłby wartość tokena Solana.

„W najgorszym przypadku Solend mógłby znaleźć się w sytuacji nieściągalnego zadłużenia” – powiedział Solend. „To mogłoby spowodować chaos, obciążając sieć Solana”.

Wykreślenie tej ilości SOL w stosunku do wolumenu obrotu pokazuje, jak duży wpływ miałoby to na rynek, z efektami wyzwalania botów na DEX prawdopodobnie jeszcze bardziej nasili presję spadkową spowodowaną w przypadku zalania rynku przez ten portfel.

Cena likwidacyjna pożyczki wynosi 22,27 USD, co wymaga spadku o 35% w stosunku do aktualnych cen, aby została ona uruchomiona. Chociaż jest to znaczny spadek, Solana tylko w tym roku spadła o 80%, a spadek o 35% jest daleki od niewyobrażalnego – i był bardzo bliski, gdy Solana spadła w zeszłym tygodniu do 25 USD.

Protokół próbował dotrzeć do wieloryba i zaapelować o doładowanie pożyczki, ale zapadła cisza radiowa, a portfel był nieaktywny przez prawie dwa tygodnie. Protokół przegłosował więc tymczasowe przejęcie portfela wieloryba, aby zmniejszyć ryzyko dla protokołu.

Po przejęciu portfela planowano zlikwidować wieloryba poprzez transakcje pozagiełdowe, zamiast ryzykować kaskadowe zarażenie poprzez likwidację on-chain za pomocą automatycznych mechanizmów.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Od tego czasu wieloryb przelał 25 milionów dolarów na rynki Mango, ograniczając zniszczenia, które spowodowałby na Solendzie w przypadku uruchomienia likwidacji.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022