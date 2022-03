Astroswap (ASTRO) odnotowuje dziś około 7% wzrost po tym, jak na DEX potwierdzono nowe partnerstwo z World Mobile, afrykańską siecią telekomunikacyjną, która ma nadzieję połączyć miliardy ludzi z sektorem finansowym poprzez blockchain. Oto, co wiemy do tej pory:

Oczekuje się, że dzięki temu posunięciu do ekosystemu Astrswap dołączy więcej użytkowników.

Współpraca rozpocznie się w Afryce Wschodniej, a następnie zostanie rozszerzona na cały świat.

W momencie publikacji cena Astroswap (ASTRO) wynosiła 0,007762 USD.

Źródło danych: Coinmarketcap

Astroswap (ASTRO) – Jaką przyszłość ma partnerstwo?

Przyszłość Astroswap (ASTRO) zawsze rysowała się w jasnych barwach. Platforma dąży do tego, aby stać się najbardziej wszechstronną i dominującą zdecentralizowaną giełdą na Cardano. Celem jest zwiększenie liczby zbywalnych aktywów na platformie, ale przede wszystkim Astroswap (ASTRO) ma nadzieję na rozszerzenie swojego zasięgu i pozyskanie większej liczby użytkowników.

Partnerstwo z World Mobile zmienia postać rzeczy z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie ona skierowana do regionów Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie dostęp do usług finansowych i inwestowania w kryptowaluty pozostaje niski. Wzrost kursu, który zaobserwowaliśmy wkrótce po ogłoszeniu tej wiadomości, wyraźnie wskazuje na to, że inwestorzy postrzegają ją jako niezwykle pozytywną.

Astroswap (ASTRO) również inwestuje we wsparcie dla wielu łańcuchów i niedawno ogłosiła integrację z blockchainem Velas. Wszystkie te czynniki będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Astroswap (ASTRO). W momencie pisania tego artykułu Astroswap (ASTRO) był notowany na poziomie 0,007762 USD.

Czy warto rozważyć Astroswap (ASTRO)?

Astroswap (ASTRO) jest w tej chwili dość małym projektem, ale wykonuje wszystkie właściwe ruchy. Jest to mikrokapsułkowy DEX z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 3 mln USD.

Mimo że wyceny większości DEX-ów nie sięgają często miliardów dolarów, ASTRO ma wystarczający potencjał, aby urosnąć 20-krotnie lub nawet 50-krotnie. Fakt, że już teraz oferuje on wsparcie cross-chain pomiędzy Velas i Cardano pokazuje, jak poważny jest to projekt.