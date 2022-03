Zdecentralizowane identyfikatory (DID) KILT mają wzmocnić integralność danych Authtrail, pomagając w zapewnieniu użytkownikom korporacyjnym potwierdzenia danych.

Authtrail i zdecentralizowana platforma tożsamości KILT Protocol ogłosiły współpracę, w ramach której ta pierwsza integruje DID-y, dążąc do poprawy wiarygodności sieci i przejrzystości przepływu danych.

Authtrail napędzany przez Moonbeam i KILT opracowany przez B.T.E. BOTLabs Trusted Entity GmbH (BTE) są projektami w ekosystemie Polkadot.

Integracja technologii zdecentralizowanych identyfikatorów (DID) KILT ma pomóc w uzyskaniu potwierdzenia pochodzenia danych w Authrail, kompleksowej platformie SaaS, której celem jest oferowanie dostępu do danych przedsiębiorstw zabezpieczonych integralnością opartą na blockchainie.

W ogłoszeniu obie firmy poinformowały, że użytkownicy w całym ekosystemie blockchain będą mogli korzystać z DID-ów i innych weryfikowalnych danych uwierzytelniających, a stanie się to dzięki dalszym integracjom ze źródłami danych dostępnymi dla Authtrail.

Większa wartość dla klientów korporacyjnych

Rozwój ten daje programistom blockchain dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą oni tworzyć identyfikatory i poświadczenia dla wszystkich rodzajów przypadków użycia i źródeł danych. Zgodnie ze szczegółami, którymi podzieliły się firmy, obejmują one DID dla ludzi, IoT, usług i maszyn – w zasadzie wszystko, co wymaga uwierzytelnionej/weryfikowalnej tożsamości.

Według dyrektora generalnego Authrail, Matjaza Sobocana, integracja pomoże platformie zaoferować klientom większą wartość bez narażania ich bezpieczeństwa.

"Dzięki zastosowaniu DIDsign możemy zapewnić większą wartość klientom korporacyjnym, którzy chcą wprowadzać innowacje w swoich systemach tożsamości bez narażania bezpieczeństwa danych osobowych i organizacyjnych w swoim środowisku" – zauważył.

Dzięki technologii KILT, użytkownicy Authrail będą mogli korzystać z danych cyfrowych, które można bezpiecznie prześledzić do rzeczywistych danych uwierzytelniających.

Przedsiębiorstwa mogą tworzyć i weryfikować identyfikatory za pomocą DIDsign, technologii KILT, która bezproblemowo pomaga dużym przedsiębiorstwom usprawnić proces przyjmowania użytkowników, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo systemów ich organizacji.

Użytkownicy końcowi nie muszą posiadać wiedzy na temat blockchain ani znać DIDsign, aby móc korzystać z tego rozwiązania.

Integralność danych jest zapewniana przez AUT, token natywny w sieci Authrail, który otwiera również inne możliwości inwestycyjne dla posiadaczy i użytkowników ekosystemu.