Avalanche (AAVE) i Polkadot (DOT) umacniają swoje stanowisko, podczas gdy pre-sale Metacade (MTC) przyciąga zainteresowanie inwestorów

Oto opowieść o trzech kryptowalutach – dwóch uznanych już staruszkach i potężnym nowicjuszu, dążącym do dominacji na projekty metaverse. Żetony Avalanche (AAVE) i Polkadot (DOT) odnotowały ostatnio stabilność, chociaż przecież najbardziej interesują nas wschodzące gwiazdy. Spojrzymy dzisiaj uważniej na token użytkowy Metacade, $MCADE, i dowiemy się, co jest w ofercie przed nadchodzącą presale.

AAVE — platforma Blockchain i token jako rywal dla Ethereum

AAVE to token użytkowy należący do Avalanche, zdecentralizowanego systemu pożyczkowego, w którym użytkownicy pełnią role pożyczkobiorców lub deponentów. Ułatwia on wszystkie transakcje, gdyż działa jako podstawowa kryptowaluta dla platformy. Obecnie AAVE ma kapitalizację rynkową w wysokości 1 miliarda USD i podaż wynoszącą około 14 miliardów AAVE.

Token AAVE pełni również funkcję umożliwiającą prawo głosu na platformie Avalanche. Jest używany przez społeczność Avalanche do proponowania i przegłosowywania zmian dotyczących platformy oraz wszelkich decyzji odnośnie protokołu Avalanche – podobnie jak inne projekty Metaverse. Każda moneta AAVE daje prawo głosu równe jednemu głosowi, a więc zasadniczo im więcej żetonów posiada użytkownik, tym większą ma siłę głosu.

Od września obserwujemy stabilizację cen po niestabilnym okresie w lipcu i sierpniu. Po początkowych wzlotach na poziomie około 114 USD wydaje się, że ceny ustabilizowały się na poziomie około 75-76 USD za token – chociaż kwestia, czy ta granica może się utrzymać, pozostaje nierozstrzygnięta. Biorąc pod uwagę obecne nastroje, wydaje się mało prawdopodobne, że ceny wzrosną ponownie do poprzedniego poziomu. Jednak tylko czas może to zweryfikować.

DOT – Przydatny protokół łączenia i token

W najprostszej postaci Polkadot to protokół, który pozwala niepowiązanym ze sobą blockchainom łączyć się ze sobą w bezpieczny sposób, umożliwiając transfer między nimi. W przeszłości takie przelewy często wymagały szeregu kroków pośrednich (zwykle brokerów), co zwiększało zarówno czas przetwarzania, jak i opłaty. Próbując scentralizować proces, Polkadot dąży do zmniejszenia kosztów tych transferów.

Token Polkadot (DOT) posiada kilka narzędzi, w tym jedno powiązane z zarządzaniem – dzięki czemu jego posiadacze mogą głosować na przyszłe zmiany. Służy on również do obstawiania, ponieważ ułatwia weryfikację w sieci. Token DOT pełni także funkcję specjalistyczną – bonding, czyli proces łączenia i rozłączania w całej sieci. Oczywiście można też argumentować, że ma również użyteczność jako okazja inwestycyjna.

Obecnie jego kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 6 miliardów USD, a w obiegu znajduje się ponad 1,1 miliarda DOT. Chociaż ceny nie zbliżają się do najwyższego poziomu rynkowego, pozostają one stabilne od początku 2022 roku. Obecnie Polkadot nie ma żadnych konkretnych planów ekspansji, opiera się na pomysłach swojej społeczności, aby dodać je do systemu, który w zasadzie już się zakończył.

MCADE — token użytkowy dla Metacade

Rzućmy okiem na Metacade i jego token użytkowy MCADE. Z tego, co odkryliśmy, ma on ogromny potencjał, aby stać się jednym z najbardziej ekscytujących jak na projekty metaverse, jakie widzieliśmy do tej pory. Metacade, stosunkowo nowy na scenie, ma kilka nowatorskich funkcji, które na pierwszy rzut oka są interesujące, ale co ważniejsze, oferują zrównoważoną ekspansję w przyszłość.

Nazywana najlepszą społecznością graczy Web3 Metaverse — Metacade przewiduje powstanie przestrzeni o tematyce arkadowej, w której fanatycy kryptowalut, gracze i twórcy gier mogą swobodnie mieszać się ze sobą. Platforma skupiać się będzie na wymianie pomysłów użytkowników, współpracy przy projektach i oczywiście graniu w gry. Jednym ze szczególnie wyjątkowych aspektów jest plan hostowania na platformie wielu gier Metaverse.

Wybraną walutą dla Metacade jest token MCADE, który ma wiele sposobów wykorzystania na całej platformie.

Istnieją plany wykorzystania go w pakietach gier Play to Earn i Pay to Play, wejściówek i nagród za turnieje, zatwierdzonego przez społeczność finansowania rozwoju gier, a w przyszłości potencjalnej zapłaty za oferty pracy związane z grami Metaverse.

Metacade zamierza również używać swojego tokena MCADE do obstawiania – zarabiania na weryfikowaniu transakcji w swojej sieci, a także zapewniania prawa głosu dla swojej społeczności, z planami przejścia na DAO w późniejszym okresie rozwoju.

Co sprawia, że MCADE jest dobre na przyszłość?

W przeciwieństwie do Polkadot i Avalanche, MCADE jest tokenem użytkowym, dla którego przypadki użycia można łatwo rozszerzyć, ponieważ Metacade z czasem wdraża różne nowe funkcje. Oprócz unikalnych aspektów związanych z wirtualną arkadą, takich jak wiele tytułów i zintegrowane tworzenie gier, MCADE może być również potencjalnie wykorzystany do innych transakcji na platformie związanych z reklamą, a nawet merchandisingiem.

Ponieważ sfera kryptograficzna nadal produkuje nowe protokoły i usługi oparte na technologii blockchain, coraz ważniejsze staje się rozważenie długowieczności projektów metaverse w miarę ich dojrzewania. Chociaż tokeny dostępne na platformach takich jak Avalanche i Polkadot mają charakter transformacyjny, nadal warto zastanowić się, czy wpływ, jaki mogą one wywrzeć, jest zrównoważony i jak to może się odbić na nich jako opłacalnych inwestycjach.

Silny zrównoważony rozwój wymaga głębokich poziomów innowacji, dlatego projekty takie jak Metacade – oferujące platformę opartą na społeczności w szybko rozwijającym się sektorze, takim jak gry, są tak interesujące. Dzięki ścisłemu połączeniu tokena MCADE z różnorodnymi funkcjami Metacade, w jego projekt wbudowano nieodłączne wsparcie, które jest obecnie niedostępne dla DOT lub AAVE. Gorąco polecamy spojrzeć na MCADE, aby dowiedzieć się więcej o jego wyjątkowym potencjale.