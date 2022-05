Kurs Avalanche (AVAX) wydaje się zmierzać w tym samym kierunku co Terra (LUNA), głównie dlatego, że jest on jednym z aktywów zabezpieczających TerraUSD (UST), nowego stablecoina należącego do Terra. Drugim aktywem zabezpieczającym jest dolar amerykański, od którego UST się odłączył.

Po tym, jak UST odłączył się od dolara amerykańskiego, jego cena stała się niestabilna i obecnie spada, co skłoniło Luna Foundation Guard (LFG), singapurską organizację non-profit wspieraną przez TerraLabs, do opróżnienia swojej rezerwy kryptowalutowej, aby wesprzeć stablecoina z powrotem do poziomu 1 dolara. Postawiło to AVAX w niepewnej sytuacji, z obawami przed masową wyprzedażą, ponieważ jest on jednym z głównych sponsorów UST.

Dziś cena AVAX doświadczyła ogromnego spadku, zniżkując o ponad 35%.

W momencie pisania tego tekstu cena AVAX wynosiła 31,39 USD, co oznacza spadek o 36,28% po cofnięciu się z dziennego maksimum na poziomie 50,09 USD. Spadek ten zbiega się z notowaniami UST, które straciły ponad 86%.

Należy zauważyć, że spadek wartości UST nastąpił pomimo starań LFG, aby opróżnić rezerwę kryptowalutową w celu wsparcia powiązania UST z dolarem amerykańskim. Obecnie LFG posiada 1,97 miliona AVAX o wartości około 74,75 miliona dolarów.

Działania podejmowane w celu wsparcia tokena AVAX

Aby powstrzymać token przed spadkiem poniżej kluczowej linii wsparcia w pobliżu 36 USD, byki starały się zrobić wszystko, co w ich mocy, ale ich wysiłki pomogły tokenowi odzyskać około 22% dzisiejszej straty – jego cena odbiła się od 32,50 USD do ponad 39,50 USD, po czym ponownie cofnęła się do 31,39 USD w momencie pisania tego tekstu.

Chociaż celem tokena jest odzyskanie byczego trendu, wciąż musi on stawić czoła niekorzystnym czynnikom związanym z wysokimi stopami procentowymi, które zmniejszyły sentyment do kupowania na rynku kryptowalut.

Może to doprowadzić do tego, że para AVAX/USD ponownie przetestuje poziom 36 USD jako wsparcie dla ruchu w dół, co może doprowadzić do ryzyka cenowego na poziomie 20 USD.