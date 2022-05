VeChain to wiodący projekt blockchain, który został zbudowany przez byłego członka zarządu LVMH, największej luksusowej marki na świecie. Pierwotnym celem VeChain była pomoc firmom w rozwiązywaniu problemów związanych z łańcuchem dostaw w prostym, zdecentralizowanym ekosystemie. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest VeChain i dlaczego uważamy, że jest to dobra inwestycja.

Co to jest VeChain?

VeChain to platforma blockchain, która pomaga firmom rozwiązywać największe wyzwania związane z łańcuchem dostaw na całym świecie. W rezultacie rozwiązuje jedno z największych wyzwań, z jakimi boryka się wiele firm z całego świata w związku z pandemią wirusa Covid-19 i związanymi z nią wyzwaniami logistycznymi.

VeChain został założony przez Sunny’ego Lu i Jaya Zhanga. Lu pełnił wcześniej funkcję dyrektora ds. technologii w LVMH w Chinach, a Jay był starszym menedżerem w PwC China.

Sieć działa dzięki połączeniu kilku technologii, takich jak kody QR, komunikacja zbliżeniowa (NFC) i identyfikacja radiowa. W rezultacie użytkownicy sieci dołączają czujniki na każdym etapie łańcucha dostaw, które są następnie łączone z blockchainem. Dzięki blockchainowi i inteligentnym kontraktom zapisy te nie mogą być zmieniane.

Przeczytaj więcej o naszej prognozie cenowej VeChain .

VeChain wykorzystuje platformę oprogramowania o nazwie VeThor, która została stworzona z myślą o masowym przyjęciu technologii blockchain. Jest to platforma zbudowana w oparciu o technologię znaną jako proof-of-authority, która jest jej podstawowym mechanizmem zarządzania. W przeciwieństwie do proof-of-work i proof-of-stake, PoA wymaga, aby każdy węzeł był autoryzowany w celu uzyskania dostępu do sieci.

Obecnie VeChain jest wykorzystywany przez wiodące firmy w Chinach. Do najbardziej znanych firm, które skorzystały z VeChain, należą LVMH, Walmart i BMW.

VET vs VTHO

W przeciwieństwie do wielu innych blockchainów, VeChain ma dwie kryptowaluty. Główna z nich, znana jako VET, jest walutą płatniczą ekosystemu VeChain. VeChain jest najpopularniejszą z nich i ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 2,5 miliarda dolarów.

Druga moneta znana jest pod nazwą VeThor Token. Jest ona generowana przy użyciu VET i jest wykorzystywana przez firmy do śledzenia swoich produktów w łańcuchu dostaw. Jej łączna kapitalizacja rynkowa wynosi zaledwie 104 miliony dolarów. Oto kilka powodów, dla których uważamy, że VeChain jest dobrą inwestycją.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy kurs VeChain nie radził sobie najlepiej. Po wzroście do rekordowego poziomu 0,2842 USD w kwietniu 2021 roku, jego cena spadła o ponad 87% do obecnego poziomu 0,034 USD.

Duże możliwości rynkowe

Pierwszym głównym powodem, dla którego VeChain jest dobrą inwestycją, jest fakt, że zajmuje się jedną z największych branż na świecie. Choć trudno to oszacować, rynek łańcucha dostaw został wyceniony na ponad 15,8 miliarda dolarów. Oczekuje się, że w 2026 roku wartość ta wzrośnie ponad dwukrotnie, ponieważ branża ta staje się coraz bardziej skomplikowana. Pomyślmy o napięciach w łańcuchu dostaw spowodowanych pandemią wirusa Covid-19 i wojną na Ukrainie.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że coraz więcej firm będzie korzystać z platformy, aby uprościć lub rozwiązać niektóre ze swoich największych wyzwań. Na szczęście liczba partnerstw stale rośnie.

Niektóre z największych firm korzystających z VeChain to między innymi DB Schenker, Kuehne & Nagel, Bright Food, Fashion for Good, Haier czy Norway in a Box. W miarę jak te firmy będą odnosić sukcesy, istnieje szansa, że więcej firm zacznie z niego korzystać.

Dowiedz się więcej o tym jak inwestować w kryptowaluty .

VeChain jest wykorzystywany przez programistów

Innym powodem, dla którego VeChain jest dobrą inwestycją, jest fakt, że ekosystem został przyjęty przez deweloperów, którzy tworzą wszelkiego rodzaju aplikacje. Stało się to możliwe dzięki temu, że VeChain posiada funkcje inteligentnych kontraktów, które umożliwiają tworzenie aplikacji. Obecnie istnieje wiele publicznie dostępnych aplikacji, które zostały zbudowane z wykorzystaniem technologii VeChain.

Na przykład VeChain został wykorzystany do stworzenia Buy me a Coffee, prostej platformy, która pozwala organizacjom i użytkownikom wspierać się poprzez VET. Wykorzystano go również do zbudowania Vexchange, zdecentralizowanej giełdy. Został również wykorzystany do stworzenia projektów w branży NFT, takich jak OceanEX, NFT Paper Project, VeGhost NFT i VeHashes. Choć większość z tych projektów jest niewielka, istnieje prawdopodobieństwo, że w dłuższej perspektywie odbiją się one szerokim echem.

VeChain jest bardzo popularny

Innym głównym powodem, dla którego VeChain jest dobrą inwestycją, jest jego duża popularność wśród inwestorów i traderów. Oczywiście popularność ta ostatnio gwałtownie spadła ze względu na jego wyniki. Jednak nadal jest wiele osób, które nadal trzymają go w swoich portfelach.

Według danych VeChain Stats liczba bloków VeChain wzrosła do ponad 12,1 miliona. Jest to bardzo duża liczba. W tym samym czasie liczba adresów VeChain wzrosła do ponad 1,78 miliona osób. Mimo tak dobrych wyników monety, aktywność mainnetu VeChain utrzymuje się na stałym poziomie.

VeChain jest tani

Ponadto VeChain jest dobrą inwestycją, ponieważ jest dość tani. Po pierwsze, jego cena spadła o ponad 80% od najwyższego poziomu w historii i obecnie jest na najniższym poziomie od 28 lutego. Spadek ten spowodował, że moneta jest notowana ze znacznym dyskontem. Z historycznego punktu widzenia, rynki niedźwiedzia nie trwają wiecznie. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena odbije się od dna.

Wiele partnerstw

Wreszcie, VeChain wciąż się rozwija, mimo że cena monety jest w trudnej sytuacji. Na przykład VeChain zawarł wiele umów partnerskich z największymi firmami na świecie. Przykładowo, VeChain nawiązał współpracę z Direct Import Goods, PriceWaterhouseCoopers i Renault. Oczekuje się, że liczba partnerstw będzie stale rosła.