AXS rośnie o 2% pomimo słabych wyników na szerszym rynku

W ciągu ostatnich 24 godzin rynek kryptowalut stracił ponad 200 miliardów dolarów.

Rynek kryptowalut od kilku dni znajduje się w trendzie niedźwiedzim. Od początku tygodnia rynek stracił ponad 400 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin rynek kryptowalut stracił ponad 16% swojej wartości, a całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie ponad 1,1 bln USD.

Bitcoin spadł poniżej 30,000 USD po utracie prawie 12% swojej wartości w ciągu ostatnich 24 godzin. LUNA, natywny token ekosystemu Terra, pozostaje największym przegranym na rynku.

LUNA straciła ponad 98% swojej wartości w ciągu ostatnich kilku godzin i obecnie jest notowana na poziomie 0,06 USD za monetę. Jest to ogromny spadek z rekordowego poziomu ponad 100 USD, który osiągnęła kilka miesięcy temu..

AXS, natywny token ekosystemu Axie Infinity, jest obecnie najlepiej radzącym sobie tokenem wśród 40 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. AXS wzrósł o ponad 2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Pozytywne wyniki pojawiły się po tym, jak zespół Axie Infinity ogłosił, że gra Origin jest już dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Dzięki tej premierze więcej graczy będzie miało okazję walczyć, zbierać i handlować swoimi własnymi cyfrowymi zwierzakami.

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) May 12, 2022