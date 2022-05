Stablecoin należący do Terra stracił swoje powiązanie z dolarem i obecnie jest notowany w okolicach 50 centów.

Redaktor The Block, Frank Chaparro, stwierdził, że trwający kryzys UST jest najbardziej destrukcyjnym wydarzeniem majątkowym w historii rynku kryptowalut.

Oświadczenie to wygłosił podczas niedawnego wywiadu dla CNBC. Zapytany o niedawne pozbawienie wartości UST, Chapparo powiedział:

„Zauważyliśmy duże zmiany na rynku Tether, ale rozmawiałem z zespołem i wygląda na to, że sobie z tym radzą. Słyszałem, że istnieje presja, aby wycofać się ze stablecoinów, ponieważ obawiają się oni ryzyka związanego z UST, którego naprawdę nie można zbagatelizować, ponieważ to wydarzenie jest prawdopodobnie najbardziej destrukcyjnym wydarzeniem majątkowym w historii kryptowalut, w wyniku którego utracono prawdopodobnie 50 miliardów dolarów”.

Dodał, że inwestorzy kryptowalutowi martwią się również o inne stablecoiny. Chapparo powiedział CNBC:

„Nie jest zaskakujące, że inwestorzy są zaniepokojeni Tetherem i innymi stablecoinami w tej chwili. Ale jeśli chodzi o szerszy rynek stablecoinów, rozmawiałem z zespołem Tether i powiedzieli, że mają mnóstwo krótkoterminowych obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, więc byłoby im dość łatwo zaakceptować wykup o wartości kilku miliardów dolarów”.

Dodał, że UST nie znajduje się obecnie w podobnej sytuacji. Projekt ten walczy o pozyskanie różnych wielorybów na rynku, którzy chcieliby zasilić go kapitałem w wysokości co najmniej miliarda dolarów. Powiedział:

„Jednak w tym momencie, gdy UST jest w tak złej kondycji, a Luna, natywny token Terra wygląda dość ponuro, nie znaczy że nie może się to zdarzyć, to po prostu kwestia tego, kiedy to nastąpi”.

LUNA, token natywny ekosystemu Terra, stracił ponad 98% swojej wartości w ciągu ostatnich kilku dni i obecnie jest notowany po 0,06087 USD za monetę.