PODCAST: Rozmowa z Christianem Saurem o IOTA i nie tylko

Ten rynek niedźwiedzia nie jest pierwszym rodeo IOTA.

„Bezblokowy blockchain” nie jest wiosenną nowością w świecie kryptowalut, a jest wystarczająco wiekowy i mądry, aby wyciągnąć wnioski z ostatniego doświadczenia kryptowalutowej zimy po euforii z 2017 roku.

W tym tygodniu w podcaście CoinJournal rozmawiałem z Christianem Saurem z IOTA o wszystkim co dotyczy IOTA, a także rynku kryptowalut jako całości.

Było wiele do omówienia. Inwestorzy mogą pamiętać ogromny skok IOTA w 2017 roku i był to jeden z niewielu tokenów, który przetrwał późniejszy rynek niedźwiedzia, ale nie przyćmił tych szczytów w najnowszym rynku byka podczas pandemii COVID.

Ale bardziej niż cokolwiek, to po prostu podkreśla, jak szalone spekulacje były wtedy, przy czym Christian robi kilka interesujących punktów o braku użyteczności i znacznym rozwoju IOTA od tego czasu – podobnym do tego, co widzieliśmy z wieloma większymi kryptowalutami.

A jeśli chodzi o DeFi – IOTA wykonuje teraz prawdziwe ruchy, aby zwiększyć swoją obecność w przestrzeni. Jedną z rzeczy, które zawsze podkreślam ludziom w moich analizach, jest fakt, że podczas niedawnej kontagresji, która falowała przez rynki kryptowalut, rynek DeFi funkcjonował dokładnie tak, jak planowano. Źli aktorzy, tacy jak Celsius, Three Arrows Capital i inni, byli wszystkimi firmami CeFi.

Rynek DeFi zrobił dokładnie to, co obiecał – likwidacje nastąpiły zgodnie z harmonogramem, tak jak zostały zakodowane, a blockchain nie kłamał. Nic nie zawiodło; nic nie uległo awarii. Jasne, prawdopodobnie Terra może być zaliczona do DeFi, ale to było przez wadliwy model, a nie jakiekolwiek problemy z samym DeFi. Rozmawiamy o tych wydarzeniach i o tym, jak zareagował rynek DeFi.

Fajnie było porozmawiać z osobą posiadającą projekt kryptowalutowy, który jest na rynku od dawna i widział to wszystko już wcześniej. Czy to daje inwestorom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa?

W zeszłym miesiącu została wydana sieć Shimmer, która została porównana przez Christiana jako rodzaj wersji IOTA „czym Kusama jest dla Polkadot”. Miło było usłyszeć o uczciwym starcie, bez dużej części tokenów trafiających do insiderów, w przeciwieństwie do wielu projektów z ostatnich czasów.

Skupiliśmy się na tym, jak to jest wprowadzać tak dużą aktualizację na rynku niedźwiedzim, pozbawionym niemal jakichkolwiek byczych nastrojów. Zagłębiliśmy się również w tajniki tego, czym dokładnie jest i co oznacza dla IOTA w przyszłości.

Wreszcie, zawsze miło jest usłyszeć o osobistych podróżach do kryptowalut. Christian opowiada mi, jak po raz pierwszy natknął się na IOTA i zdecydował się pójść na całość, skacząc głęboko w dół kryptowalutowej króliczej nory.

To tylko smaczek – pełny podcast można znaleźć pod poniższymi linkami.

