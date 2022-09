CEO Crypto Academy: blockchain „zredefiniuje cyfrowe finanse”

W kręgach finansowych nie ma chyba bardziej polaryzującego tematu niż kryptowaluty.

Dla niektórych koncepcja blockchain jest całkowitą stratą czasu, nie nadającą się do niczego poza budowaniem bezwartościowych kryptowalut, na których traderzy mogą spekulować. Jednak drugą stroną jest to, że coraz więcej pieniędzy, zasobów i inteligentnych umysłów wlewa się do przestrzeni, pomimo rynku niedźwiedzia, w którym obecnie się znajdujemy.

Przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorem generalnym Crypto Academy, Granitem Mustafą, aby poznać jego przemyślenia na temat ciągłej bessy, długoterminowej przyszłości kryptowalut, jej polaryzacji i wielu innych kwestii.

Coinjournal (CJ): Czy uważasz, że nowicjusze w kryptowalutach są czasami sugerowani rzekomą złożonością i wiedzą techniczną wymaganą do prawidłowego zrozumienia blockchaina?

Granit Mustafa (GM): Zdecydowanie. Nawet jeśli wielu liderów firm ma umysł do prowadzenia biznesu i polega na ekspertach w zakresie wiedzy technicznej, która jest specyficzna dla branży, głębokie zrozumienie nieprzewidywalnej branży wydaje się być kluczowym czynnikiem zastraszania potencjalnych handlowców, inwestorów i przedsiębiorców.

Próba osiągnięcia czegoś w tej branży może być przerażająca dla uczestników instytucjonalnych i indywidualnych. Z drugiej strony jest wielu ludzi, którzy chcą czegoś z nowej i szybko rozwijającej się branży, że rzucają się na głowę, nie znając wszystkich informacji.

Niemniej jednak, podczas gdy szczegóły techniczne i sama technologia są po prostu skomplikowane, koncepcja blockchain i kryptowalut jest dość prosta, co moim zdaniem skłania ludzi do aktywnego uczestnictwa.

W najlepszym przypadku samo zaangażowanie w branży dostarcza praktycznej wiedzy na temat wewnętrznego funkcjonowania blockchain i dynamiki w branży. Jednak w najgorszych scenariuszach pośpiech może być szkodliwy dla zainteresowanej strony, jeśli brakuje jej staranności.

CJ: Wiele kryptowalut pozostaje dość polaryzujących, niektórzy twierdzą, że jest zbyt wiele projektów, które przynoszą pieniądze, a inni twierdzą, że zrewolucjonizuje to gospodarkę, jaką znamy. Jak myślisz, dlaczego istnieje tak szeroki zakres prognoz wyników?

GM: Jak w każdej innej branży, są tacy, którzy w pełni wierzą w potencjał nowości i zastosowania technologii lub powstających branż, oraz tacy, którzy się temu sprzeciwiają ze względu na strach przed nieznanym.

Wiemy, że z rynków finansowych zawsze były dywaniki i schematy ponzi, wiemy, że od czasu pojawienia się obecnej ery cyfrowej było wiele niszczących hacków i szereg innych działań przestępczych w każdej branży. Oznacza to, że każdy rewolucyjny wynalazek lub innowacja, lub w tym przypadku przełomowa technologia, jest mieczem obosiecznym.

Z drugiej strony, są tacy, którzy widzą szklankę do połowy pełną i w pełni wierzą w potencjał technologii nie tylko do ułatwienia życia ludzi, ale także do zwalczania tych samych przestępstw, które niewierzący wskazują bezustannie.

Szeroki zakres tych przewidywań wynika z faktu, że technologia ma szerokie zastosowanie na dobre i na złe, więc wraz z korzyściami płynącymi z jej rozpowszechnienia pojawiają się również pewne niedociągnięcia, którymi należy się zająć raczej wcześniej niż później.

CJ: Czy uważasz, że obserwowana obecnie bessa spowoduje, że niektórzy nowicjusze odejdą na dobre za branżą?

GM: Absolutnie. Chciałbym myśleć o rynkach niedźwiedzich jako o sile napędowej, która stanowi wyzwanie dla uczestników. Rynki byka i niedźwiedzia reprezentują podstawowy cykl rynków i nie jest to nic nowego. Ten powtarzający się cykl jest obecny od początku funkcjonowania rynków i raczej nigdy nie zniknie.

Strach na rynku w tej chwili jest dość znaczący, ale jest to poligon dla tych, którzy wierzą i podejmują rozsądne decyzje inwestycyjne w tym krytycznym czasie, i tych, którzy nie mogą sobie z tym poradzić i wybierają skupienie swojej uwagi i funduszy na czymś innym.

Byłoby zrozumiałe, że niezdrowy i nienaturalny wzrost na rynkach stanowiłby późniejszy krach, który jest równie gwałtowny i poważny. Chociaż rynek jest nowy, niestabilny i pełen niepewności, podstawowe zachowania i koncepcje mają zastosowanie, choć niepewność jest większa.

Weźmy na przykład MicroStrategy. Jeden z czołowych inwestorów instytucjonalnych, którzy posiadają Bitcoina (BTC), pomimo wszystkich oczekiwań, dyrektor generalny Michael Saylor powiedział, że jedynym sposobem, w jaki MicroStrategy upłynniłoby swoje udziały w Bitcoinie (BTC), byłoby, gdyby Bitcoin (BTC) spadł do 3000 USD, i że umieściliby inne aktywa jako zabezpieczenie, zamiast decydować się na ich sprzedaż. Jest to przykład holderów w branży, którzy nie są zastraszeni przez przemijający cykl.

CJ: Na swojej stronie internetowej stwierdzasz, że wierzysz, że kryptowaluty są przyszłością finansów. Jestem ciekaw, jaką rolę widzisz dla Bitcoina w tej przyszłości?

GM: Mój zespół i ja całkowicie popieramy twierdzenie, że blockchain i kryptowaluty z pewnością zredefiniują cyfrowe finanse.

Wbrew powszechnemu przekonaniu przepisy są bardzo ważne w ułatwianiu i przyspieszaniu globalnej adopcji kryptowalut, w tym Bitcoina (BTC). Wraz z rosnącą adopcją Bitcoin (BTC) będzie uzasadniał swoją rolę bezpiecznej inwestycji i magazynu wartości, a także przyjmie formę odpowiedniej waluty cyfrowej wraz ze wzrostem adopcji instytucjonalnej i ułatwieniem globalnych płatności za pośrednictwem flagowej kryptowaluty.

Bitcoin (BTC) ma kluczową pozycję na rynku ze względu na ograniczoną podaż, a obecnie z powodu likwidacji spowodowanych bessą, Bitcoin (BTC) jest gotowy do wzięcia. Nadszedł czas na jego zakup. Za kilka lat wiele osób spojrzy wstecz na czas, gdy Bitcoin (BTC) był sprzedawany na poziomie 20,000 USD, tak jak spogląda wstecz na czas, kiedy mogli posiadać Bitcoina (BTC) za 2 USD.

CJ: Czy byłeś zaskoczony rozwojem branży od czasu uruchomienia Crypto Academy w 2016 roku?

GM : Cieszę się, że branża się rozwinęła, ale nie jestem zaskoczony. Działam w branży wystarczająco długo, aby zdać sobie sprawę z jej potencjału do szerokich zastosowań. Cieszę się, że reszta świata dogoniła wyznawców branży.

Wręcz przeciwnie, spodziewałem się większego wzrostu i lepszego krajobrazu regulacyjnego, aby ułatwić przyjęcie technologii blockchain i kryptowalut, więc jestem trochę rozczarowany tym aspektem.

Spodziewam się jednak, że Binance i jej dyrektor generalny Changpeng Zhao (CZ) jako kluczowy akcelerator adopcji zachęcą i zmotywują rządy i instytucje finansowe na całym świecie do zapięcia pasów i wejścia na pokład.

Coinjournal (CJ): Na swojej stronie publikujesz wiele prognoz cenowych. Jakie są ich osiągnięcia i jak spekulujesz takie prognozy?

Granit Mustafa (GM): Opieramy nasze prognozy cenowe na ogólnym ruchu rynku, ważnych indeksach i sentymentach, takich jak indeks Fear i Greed, mapa drogowa danej kryptowaluty, akceptacja rynku i opinie ekspertów, aby przeanalizować i przedstawić najdokładniej oczekiwany ruch cenowy.