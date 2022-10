PODCAST: DeFi & Polygon z udziałem Hamzah Khana z Polygonu

Polygon to jedenasta największa kryptowaluta na świecie – właściwie nie trzeba jej przedstawiać. Uważany przez wielu za flagowy projekt warstwy 2, pomaga rozwiązać dość duży problem – fakt, że Ethereum jest trudną kryptowalutą do zastosowania.

Nawet Vitalik powiedział, że przyszłość to gospodarka typu roll-up, z Ethereum jako warstwą 1, z projektami takimi jak Polygon, aby zwykli ludzie mogli faktycznie z niej korzystać – bez zaciągania kredytu hipotecznego, aby zapłacić za opłaty za gaz.

Gościłem Hamzaha Khana, szefa Defi & Labs w Polygon, aby porozmawiać o wszystkich rzeczach związanych z DeFi i Polygon. Dużo się działo, niemniej jednak udało nam się poruszyć wiele tematów.

Zaczęliśmy od kwestii technicznych, dla każdego z nas, nerdów. Hamzah opowiada o zkEVM, czyli o technologii zerowej wiedzy typu roll-up, której wprowadzenie do sieci testowej Polygon ogłoszono w zeszłym tygodniu, ekscytując tym samym wiele osób z branży.

Trudno było również uniknąć szału Reddita Polygonu, który trwa od weekendu, a ogromna kolekcja NFT osiągnęła ponad trzy miliony użytkowników w serwisie społecznościowym. Hamzah opowiada o zakulisowym czacie z Redditem, jako że firma uruchomiła NFT na Polygonie.

Obskoczyliśmy wszystkie tematy związane z DeFi. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo spadła wartość TVL, o tym jak Hamzah odnosi się do TVL jako „tymczasowej wartości zablokowanej”, biorąc pod uwagę jej ulotność, i o tym, jak reputacja branży ucierpiała w zeszłym roku, kiedy CeFi upadło – pomimo tego, że DeFi poruszało się płynnie.

Jak zawsze usłyszałem tam moją ulubioną kwestię – że Ethereum jest „blockchainem elit” – pytając Hamzaha o to, co myśli o opłatach za gaz i czy kiedykolwiek zostanie to rozwiązane. A jeśli tak, to jak wygląda przyszłość dla Polygonu?

Zadałem też Hamzahowi pytanie o centralizację DeFi. Czy przy tak dużej ilości przestrzeni działającej na scentralizowanych stablecoinach (nawet Vitalik powiedział ostatnio, że Tether, Circle i inni dostawcy mogą wpłynąć na kierunek przyszłych forków Ethereum), jeden z filarów DeFi jest zagrożony? I co ciekawsze, czy musi nim być, czy może istnieje alternatywa?

Rozmawiamy wokół tych i wielu innych tematów, ale jest to w zasadzie 30-minutowa dyskusja na temat DeFi i Polygonu oraz tego, jaką rolę Polygon może odegrać w przyszłości.

Jak zawsze jestem otwarty na komentarze tutaj lub na Twitterze – a linki do odsłuchania znajdują się poniżej.