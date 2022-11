Wywiad: Nexo uruchamia niekustodialny portfel

To był chaotyczny tydzień w przestrzeni kryptowalutowej, z kolejną scentralizowaną firmą – tym razem FTX – idącą na dno.

W związku z tym w centrum uwagi znalazła się ważna kwestia przechowywania aktywów. Wczoraj napisałem artykuł, w którym analizowałem, w jaki sposób fundusze odpływają z giełd w związku z tym, że inwestorzy zostali wystraszeni i zaczęli się wycofywać.

W tym klimacie interesujące jest więc to, że Nexo, platforma do pożyczania kryptowalut, uruchomiła inteligentny niekustodialny portfel. Produkt, który obecnie znajduje się w fazie wstępnej, jest samorządną opcją wysyłania, odbierania oraz przechowywania i wymiany aktywów cyfrowych i działa w pięciu łańcuchach: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom i Avalanche-C.

Przeprowadziliśmy wywiad z Właścicielem Produktu, Elitsą Taskovą, aby uzyskać kilka odpowiedzi na temat tego ogłoszenia.

CoinJournal (CJ): Przechowywanie kryptowalut jest oczywiście gorącym tematem po ostatnich wydarzeniach w branży. Czy sądzisz, że może to zachęcić do większej adopcji tego niekustodialnego portfela?

Elitsa Taskova (ET): Jasne, zdecydowanie. Oczywiście, Nexo Wallet jest w rozwoju od początku roku. W Nexo chcieliśmy, aby klienci mogli wybrać poziom centralizacji i decentralizacji, jaki chcą mieć podczas zarządzania swoimi środkami.

Dążymy do zdobycia szczytu i chcemy stworzyć Nexo 360º – wszechstronną ofertę, która zawiera wszystko, czego może potrzebować osoba zarządzająca swoimi pieniędzmi. Bezpieczny, przyjazny dla użytkownika i niekustiodalny dostęp do DeFi jest częścią tego pakietu, podobnie jak możliwość zarządzania własną tożsamością cyfrową bez potrzeby korzystania z pośrednika.

CJ: Interesujące jest to, że ten portfel został uruchomiony, aby być kompatybilnym z wieloma blockchainami. Jak trudne było to do opracowania w przeciwieństwie do, powiedzmy, uruchomienia tylko na Ethereum?



ET: Zaczniemy od wspierania kilku łańcuchów kompatybilnych z EVM – to nieco zmniejsza początkową złożoność, ale zdecydowanie patrzymy również na wspieranie innych łańcuchów z nadchodzącymi wydaniami produktów, w tym Bitcoina. Ponadto, obecnie oceniamy, czy zapewnienie mostu wielołańcuchowego jest czymś, co chcemy wykorzystać, aby ułatwić potrzeby użytkowników podczas przeskakiwania między łańcuchami.

CJ: Jednocześnie Nexo jest firmą scentralizowaną. Wielu twoich konkurentów upadło w ciągu ostatniego roku. Chociaż nie ma to nic wspólnego z Nexo, czy obawiasz się, że kapitał całkowicie opuści tę przestrzeń, a Nexo – podobnie jak wiele firm kryptowalutowych – ucierpi z powodu ogólnego uszczerbku na reputacji kryptowalut?

ET: Wierzymy, że kapitał nie jest tym, co czyni tę branżę wartościową i wartą uwagi – to innowacja i potencjał blockchaina do rozwiązywania nieefektywności w różnych branżach, w tym i przede wszystkim w finansach, przynosi światu wartość. W ciągu roku przestrzeń ta otrzymała wiele sygnałów ostrzegawczych, które do tego nawiązywały, a podczas gdy my dochodzimy do siebie, to co nam pozostało to robić lepiej, robić więcej i wprowadzać te innowacje do naszego codziennego życia.

Rzeczywiście wysoki poziom strachu w przestrzeni powoduje, że wielu użytkowników ogranicza swoje inwestycje w kryptowaluty, ale jak zawsze, gdy zmienność się ustabilizuje, powrócą. Tak jak robili to przez poprzednie turbulencje, na przykład początkową panikę COVID-19 na początku 2020 roku. W międzyczasie będziemy nadal budować dla nich niezbędną infrastrukturę.



CJ: Jak frustrujące jest patrzenie, jak nadmiernie lewarowane i źle zarządzane firmy powodują tak wiele szkód w przestrzeni, podczas gdy Ty próbujesz budować i wprowadzać innowacje?

ET: To frustrujące, ale nie wpłynęło to na nasz zapał do dalszego budowania. Jeśli już, to napędza naszą pracę nad zrównoważonymi i zgodnymi z przepisami praktykami i produktami. Zmniejszyło to zaufanie do kryptowalut i rzuciło poważny cień na sektory pożyczek i zarządzania finansami w przestrzeni aktywów cyfrowych.

Moi koledzy i ja naturalnie współczujemy licznym użytkownikom detalicznym, których dotknęły ostatnie wstrząsy w przestrzeni. A jednocześnie podstawowe praktyki biznesowe Nexo, zarządzanie ryzykiem i zrównoważony model po raz kolejny udowodniły, że są w stanie wytrzymać takie zawirowania.

CJ: W sytuacji, gdy zarówno cała gospodarka, jak i przestrzeń kryptowalutowa borykają się z problemami, jak dużym wyzwaniem jest wprowadzenie nowych produktów na taki rynek?

ET: W takich chwilach trzeba być skupionym i kontynuować budowę, w przeciwnym razie ryzykujemy, że długoterminowa wizja zostanie przesłonięta przez krótkoterminowe czynniki stresowe. А to niezdrowy sposób na zbudowanie czegokolwiek trwałego.

Podczas gdy udział w przestrzeni kryptowalutowej może być utrudniony w przypadku poważnych spadków na rynku, nie eliminuje to potrzeby i rentowności produktu takiego jak Nexo Wallet. Innymi słowy, nigdy nie obawiamy się, że będziemy musieli zmierzyć się z chwilowo wolniejszą adopcją, gdy tworzymy coś, co przetrwa obecny cykl rynkowy i przyniesie ogromną wartość użytkownikom końcowym.