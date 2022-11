Kluczowe wnioski

Genesis Capital stał się najnowszą firmą, która została złapana w krach kryptowalutowy, ogłaszając wczoraj zawieszenie wypłat

Wkrótce dołączyło Gemini, zawieszając wypłaty na swoim produkcie Earn

Wszystkie te usługi generują dochód, jednak bardzo różnią się od FTX

Największym przewinieniem FTX było podszywanie się pod giełdę, podczas gdy firma działała jako fundusz hedgingowy, prowadząc hazard z aktywami klientów

Wszystkie produkty przynoszące zyski są obecnie obarczone ogromnym ryzykiem, pisze nasz analityk

Kostki domina nadal spadają, co zostało wywołane przez całą historię związaną z FTX.

Główny pożyczkodawca kryptowalutowy Genesis Capital zawiesił wczoraj wypłaty ze swojej działalności. Jeśli jest jedna rzecz, którą inwestorzy kryptowalu twiedzą do tej pory, to jest to fakt, że każdorazowe podjęcie tej fatalnej decyzji o zawieszeniu wypłat niesie ze sobą masę problemów.

Jest to poważna sprawa. Genesis miał 2,8 miliarda dolarów aktywnych pożyczek w III kwartale 2022 roku, podczas gdy w ciągu kwartału zainicjował 8,4 miliarda dolarów. To spora część zmian.

W moim artykule z zeszłego tygodnia, patrząc na to, co będzie dalej z kryptowalutami, mówiłem o nieuniknionej zarazie.

„Spodziewajcie się, że nastąpi pewne zarażenie, ponieważ nie wiemy jeszcze, kto był eksponowany na kogo – ale FTX, jako tak duży gracz w branży, bez wątpienia pociągnie za sobą kilka podmiotów”.

Cóż, cytując tę chwytliwą piosenkę Drake’a, „trupy (zaczynają) się zapadać”. To po prostu nie jest pytanie czy; to raczej pytanie kto.

Kto zbankrutuje następny?

Genesis powiedział, że jego decyzja o zawieszeniu operacji pożyczkowych była spowodowana „nietypowymi żądaniami wypłat, które przekroczyły obecną płynność”. Tak, na pewno.

Ekosystem jest – i będzie nadal – testowany do granic możliwości. Spójrzmy dalej na Genesis, kluczową postać w przestrzeni pożyczkowej. Jednym z partnerów, których mają, jest Gemini, dla którego świadczą tę usługę pozyskiwania zysków. Gemini, giełda prowadzona przez ulubionych przez wszystkich bliźniaków jednojajowych, Tylera i Camerona Winklevossów (ciekawe, czy Cameronowi przeszkadza, że Tyler zawsze jest wymieniany jako pierwszy?), miała zatem powody do zmartwień.

Kilka godzin po ogłoszeniu Genesis, Gemini wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że wypłaty z ich programu Earn zostały zawieszone. To było nie do uniknięcia.

„Pracujemy z zespołem Genesis, aby pomóc klientom wykupić ich środki z programu Earn tak szybko, jak to możliwe. Dostarczymy więcej informacji w najbliższych dniach” – powiedziała firma Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Firmy dołączają do BlockFi w zawieszeniu wypłat, kolejnego kryptowalutowego pożyczkodawcy w trybie desperacji po upadku FTX. Firma jest podobno gotowa zwolnić pracowników i złożyć wniosek o upadłość.

Różnica między tymi podmiotami a działalnościami Sama

Istnieje jednak duża różnica między tym, co dzieje się w tych wszystkich firmach, a FTX. Jasne, wszystkie firmy stosują lekkomyślne zarządzanie ryzykiem, kompletny brak dywersyfikacji i same prosiły się o cały ten chaos.

Jak powiedział Sam w jednym ze swoich wątków tweetów (które posłużyły jedynie do dolania benzyny do tego całego ognia), „to ryzyko było skorelowane – z innymi zabezpieczeniami i z platformą. A potem przyszedł krach… i w tym samym czasie nastąpiły masowe wypłaty”.

Co, jak wiadomo, nie powinno dokładnie wymagać naukowca od rakiet, aby się domyślić. Kryptowaluty są ogromnie skorelowane i wyjątkowo zmienne. Tak więc, gdy inwestujesz tylko w kryptowaluty, nie powinno być naprawdę zaskoczeniem, gdy nadejdą te czerwone dni.

To jest dokładnie to, co stało się w BlockFi, Gemini Earn i wszystkich tych produktach. Wiecie – dokładnie tak, jak to się stało w Voyager Digital, Celsiusie i wszystkich innych firmach, które obiecały klientom zyski w zamian za ich aktywa.

Do tej pory ludzie wiedzą, że te platformy są ryzykowne. Wiedzą, że każdy włożony cent jest narażony na akt zniknięcia.

Ale FTX nie była jedną z tych platform. FTX była giełdą. I rozwiąż mi tę zagadkę, Sam. W jaki sposób podmiot, który nie jest bankiem, cierpi z powodu masowych wypłat? Ciągle powtarzam, że FTX była giełdą, ponieważ jest to kwestia niezwykle ważna. Klienci powinni wpłacać gotówkę na giełdy, zanim albo zostawią ją tam jako gotówkę, albo kupią aktywa w postaci kryptowalut. Wtedy, gdy przyjdzie im wypłacić, powinny one po prostu…być.

Giełda powinna zarabiać na opłatach transakcyjnych, opłatach depozytowych, czymkolwiek. Nie powinna zachowywać się jak bank z rezerwą cząstkową, wysyłając depozyty do swojej siostrzanej firmy handlowej, a następnie uprawiając z nimi hazard.

Klienci mogli wiedzieć, co dzieje się w BlockFi i gangu, ale w przypadku FTX nie. I właśnie dlatego ludzie są tak wściekli. To również dlatego wydaje się, że jest to oszustwo (chociaż nie mam pojęcia o tajnikach prawa. Moje przeczucie mówi mi, że Sam był na tyle sprytny, by uniknąć bezpośrednich naruszeń, ale kto wie).

Co się stanie dalej?

8 miliardów dolarów gotówki nie zniknie w powietrzu bez kilku problemów. Genesis jest dużym z nich, ale będzie ich więcej. To dlatego jestem zaskoczony, że Bitcoin trzyma się stosunkowo dobrze.

Ból nie skończy się tutaj, jak omówiono w moim wczorajszym artykule – nie tylko jest to ogromny drenaż płynności, ale też fakt, że Bankman-Fried miał udział w wielu spółkach.

Dla każdego, kto nadal tkwi w produktach dochodowych, byłbym bardzo przestraszony. Dla mnie, gdy Terra upadła, platformy te przedstawiały profil ryzyka i zysku, którego po prostu nie mogłem dłużej uzasadniać. Jasne, mogą mówić, że są dobre, ale tak samo mówiły zespoły zarządzające w Celsiusie, BlockFi i całej reszcie. Najważniejszą rzeczą do stłumienia masowej ucieczce jest ograniczenie paniki do minimum – wszyscy to wiedzą.

Czy rentowność – czy to 4%, 5%, 10% – naprawdę jest warta zaryzykowania wszystkich posiadanych aktywów? To już nie jest gospodarka oparta wyłącznie na wzroście. To bardzo realna bessa, podczas gdy w przestrzeni kryptowalutowej kapitał ucieka do drzwi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Więc pozwól, że zapytam ponownie. Czy ten zysk naprawdę jest tego wart?