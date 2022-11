Wiodące kasyno kryptograficzne Winz.io uruchomiło Winz.io Sports, swojego kryptowalutowego bukmachera.

Winz.io, wiodące kasyno kryptowalutowe, ogłosiło uruchomienie Winz.io Sports, kryptowalutowego bukmachera zapewniającego dostęp do ponad 22 000 miesięcznych wydarzeń we wszystkich głównych sportach i e-sporcie.

Zgodnie z komunikatem prasowym udostępnionym Coinjournal, zespół stwierdził, że uruchomienie Winz.io Sports Sports stanowi ważny kamień milowy dla popularnego kasyna kryptowalutowego.

Platforma uzupełnia istniejące doświadczenie kasynowe obejmujące ponad 5000 gier autorstwa renomowanych programistów i twórców. Uruchomienie tej platformy spełnia marzenie Winz.io o zapewnieniu ekspozycji na krypto zakłady sportowe.

Zakłady sportowe Winz.io pozwalają użytkownikom cieszyć się ekscytującymi możliwościami. Użytkownicy mogą obstawiać swoje ulubione drużyny, ligi i turnieje.

Według zespołu uruchomienie platformy w pobliżu Mistrzostw Świata 2022 w Katarze oznacza, że entuzjaści piłki nożnej będą mieli nową możliwość obstawiania swoich drużyn narodowych. Co więcej, Winz.io Sports będzie oferować co miesiąc dostęp do tysięcy wydarzeń na żywo, obejmujących popularne sporty, takie jak piłka nożna, tenis, koszykówka i inne sporty.

Gracze mają również możliwość skorzystania z nowego i ekscytującego bonusu. Wpisując kod SPORTS podczas dokonywania wpłaty, gracze odblokowują bonus zakładu bez ryzyka do 20 $ i 100% bonus od depozytu do 500 $, dodał zespół.

Winz.io dodał, że podobnie jak inne bonusy, promocje i wydarzenia, które zorganizował, nie ma wymagań dotyczących zakładów. Jednak warunki bonusu będą miały zastosowanie do bonusu zakładu bez ryzyka i bonusu 100% od depozytu.

Zespół powiedział, że jego decyzja, aby nigdy nie nakładać wymagań dotyczących zakładów na bonusy i promocje, pomaga odróżnić jego platformę od konkurencji.

Winz.io powiedział, że użytkownicy mogą wpłacać i wypłacać środki za pośrednictwem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) i Ripple (XRP) na Winz.io Sports. Oddział kasyna obsługuje również Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH) i Tron (TRX), dodał zespół.

Wraz z uruchomieniem Winz.io firma stwierdziła, że oferuje teraz tysiące innych powodów dla entuzjastów kryptowalut, aby sprawdzić ofertę kasyn i zakładów sportowych.

Winz.io to kasyno przyjazne kryptowalutom, które zostało uruchomione w kwietniu 2020 roku. Celem kasyna Winz.io jest oferowanie uczciwej i szybkiej gry w kryptowaluty. Wszystkie bonusy i nagrody wygrane w promocjach w Winz.io nie podlegają wymogom obrotu.