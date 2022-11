Rozpoczęła się presale Metacade (MCADE): inwestorzy zaczynają się nią interesować

Wczesne rozpoczęcie krypto presales może przynieść niewiarygodne zyski, pod warunkiem, że wybierzesz odpowiednie projekty. Przy tak wielu pojawiających się w danym momencie ofertach, wybór najlepszej presale może być trochę jak znalezienie igły w stogu siana. Jednak jedną z presale, o której już rozmawiają inwestorzy, jest Metacade (MCADE).

Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest Metacade, dlaczego inwestorzy już zaczynają się wokół niego gromadzić i dlaczego warto rozważyć dołączenie do nich, zanim będzie za późno.

Przyszłość GameFi

Aby zrozumieć, dlaczego inwestorzy są tak podekscytowani krypto presales Metacade , musimy najpierw omówić jego potencjał do zdominowania rodzącej się branży GameFi . GameFi to połączenie gier i finansów i odnosi się do gier Play2Earn opartych na technologii blockchain, która zdobywa coraz większą popularność.

Przewiduje się, że rynek gier blockchain wzrośnie z 1,5 miliarda dolarów w 2021 do aż 50 miliardów dolarów do 2025. W tej chwili Metacade pozycjonuje się, aby stać się liderem w grach blockchainowych. Zapewnia to doświadczonym inwestorom doskonałą okazję z tokenem MCADE, który jest obecnie na etapie presale.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to centrum społeczności stworzonej dla graczy, programistów i inwestorów kryptowalutowych, aby połączyli się oni w przestrzeni poświęconej Web3. Ma być on kopalnią gier opartych na technologii blockchain jako miejsce, w którym użytkownicy mogą odkrywać najnowsze gry Play2Earn, zwiększać dochody z gier i bezpośrednio wpływać na przyszłość GameFi.

Podstawową filozofią Metacade jest stawianie graczy na pierwszym miejscu, a nie zysku. Tradycyjne firmy zajmujące się grami często przyjmują wiele od swoich graczy. Może to być wartość, jaką gracze dodają społeczności lub dokonywane przez nich zakupy, podczas gdy firmy produkują gry z błędami, są one wypełnione mikrotransakcjami na przedmioty w grze, których nigdy tak naprawdę nie posiadasz. Jest to jeden z powodów, dla których gry Play2Earn zyskały znaczną popularność w ciągu ostatnich kilku lat.

W przeciwieństwie do tego, Metacade nagradza graczy za wygenerowaną wartość za pomocą tokenów MCADE, gier wspieranych przez społeczność i wielu sposobów zarabiania. Zamiast zysków udziałowców, dochody ze społeczności trafiają do skarbca Metacade i są wykorzystywane w najlepszym interesie społeczności. A biorąc pod uwagę trwającą obecnie presale, bystry inwestor może stać się częścią generowania tych przychodów i zarabiania na nich.

Dlaczego inwestorzy wcześnie rozpoczynają krypto presales kryptowalut Metacade (MCADE)?

Zdobywaj nagrody za wkład w rozwój społeczności

W zamian za uczynienie Metacade w Web3 najlepszym miejscem GameFi, gracze wspierający społeczność są nagradzani tokenami MCADE. Za każdym razem, gdy gracz publikuje recenzje, Play2Earn alfa lub inne treści, które pomagają innym, zarabia on. Pomaga to nie tylko nowym graczom odnaleźć się w tej szybko rozwijającej się przestrzeni, ale także zachęca bardziej doświadczonych graczy do dzielenia się wskazówkami i sztuczkami, które znają.

Zarabiaj więcej z Play2Earn

W rzeczywistości Metacade oferuje wiele sposobów na zwiększenie dochodów Play2Earn. Regularne turnieje oferują możliwość przetestowania swoich umiejętności i rywalizacji o dużą pulę nagród z innymi członkami Metacade. Korzystając z natywnego środowiska testowego Metacade, będziesz mógł również odbierać przypadkowe wydarzenia testowe, aby uzyskać dodatkową gotówkę na boku.

Jednak funkcją o największym potencjale zarobkowym jest tablica ogłoszeń Metacade, która ma zostać uruchomiona w 2024 roku. Tutaj będziesz mógł znaleźć stanowiska testowe w niepełnym wymiarze godzin, staże, a nawet stanowiska kierownicze w firmach z czołówki rozwoju GameFi.

Metagranty finansują najlepsze gry Play2Earn

Jednym z najbardziej ambitnych planów Metacade jest uruchomienie własnych tytułów Play2Earn z Metagrantami. Metagranty to sposób, w jaki społeczność może przydzielać fundusze na gry, w które chcą grać, głosując w konkursie wypełnionym dziesiątkami projektów. Zwycięski deweloper otrzymuje finansowanie, które pozwoli mu budować swoją wizję u boku najbardziej zagorzałych zwolenników. Ostatecznie wirtualna arkada Metacade zostanie wypełniona tytułami wybranymi i wspieranymi przez społeczność.

Zdecentralizowana wspólnota autonomiczna

Po tym, jak Metacade zacznie działać jak dobrze naoliwiona maszyna, nadejdzie czas, aby została w pełni zdecentralizowana. W tym momencie zespół Metacade cofnie się i pozwoli społeczności stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) , co oznacza, że posiadacze MCADE będą mogli głosować na ważne decyzje, takie jak nowe funkcje, stanowiska kierownicze, partnerstwa i inne. Stając się DAO, Metacade będzie pierwszą na świecie wirtualną arkadą należącą do społeczności. Gdy to się stanie, Metacade przeistoczy się w bazę gier Web3, a posiadanie części MCADE z presale może przynieść ogromne zyski.

Metacade (MCADE) ma wszystko, aby być jednym z najlepszych tokenów presale

Mając na uwadze przewidywany rozwój GameFi, plany Metacade, aby stać się liderem w tej dziedzinie, mogą stanowić niesamowitą okazję inwestycyjną. Wczesne rozpoczęcie tego projektu może przynieść fantastyczne zyski, ponieważ platforma szybko wspina się po szczeblach popularności.

Ponieważ krypto presales Metacade już trwa, bycie jednym z pierwszych użytkowników na pierwszym etapie oznacza, że możesz odebrać 125 tokenów za jedyne 1 USD. Zanim Metacade osiągnie ostatni etap presale, będziesz mógł kupić tylko 50 tokenów za 1 USD. Innymi słowy, wejście wcześniej niż później może z czasem podwoić Twoje zyski.

Podsumowując, Metacade to wyjątkowy projekt, który ma potencjał, aby stać się znaczącą siłą przełomową w branży gier. Już teraz zapewnij sobie miejsce w jednej z najlepszych presale tokenów w 2022 roku.