4 najlepsze monety krypto Metaverse do kupienia za 2023

Metaverse ma eksplodować w nadchodzących latach. Analitycy z Bloomberg prognozują, że Metaverse będzie wart 800 miliardów dolarów w najbliższej przyszłości, a teraz jest idealny czas na rozpoczęcie poszukiwań najlepszych projektów krypto Metaverse, które w przyszłości zdominują rynek.

W tym artykule pokazujemy cztery najlepsze projekty krypto Metaverse na rynku, które mogą wystartować w 2023 roku.

1. Metacade (MCADE) – Najlepszy ogólny projekt kryptograficzny Metaverse

Metacade planuje stać się głównym miejscem, w którym gracze będą mogli się uczyć, zarabiać więcej i kierować przyszłością gier Play2Earn. W Metacade będziesz mógł połączyć się w tętniącej życiem społeczności podobnie myślących graczy i fanatyków Web3, aby wziąć udział w pierwszej na świecie wirtualnej arkadzie, której właścicielami są gracze.

Na platformie Metacade będą dostępne opcje wyszukiwania recenzji najnowszych tytułów Play2Earn, sprawdzania tabel liderów i zagłębiania się w niektóre z najgorętszych wersji GameFi alpha publikowanych przez ekspertów z branży, aby pomóc Ci wyprzedzić rewolucję w grach. Chcąc zachęcić społeczność do uczynienia z Metacade najlepszego źródła GameFi, użytkownicy są nagradzani tokenem MCADE za każdym razem, gdy udostępniają recenzje, wersje alfa lub treści, co oznacza, że możesz zarabiać po prostu dzieląc się swoją wiedzą.

Ostatecznym celem Metacade jest oddanie gier z powrotem w ręce graczy. Ponieważ tradycyjna branża gier zbliża się do nieszczęśliwego sektora, zdominowanego przez mikrotransakcje i zyski akcjonariuszy, Metacade pozwala użytkownikom wypowiadać się na temat gier, w które chcą grać z „Metagrantami”.

Uruchomione w 2023 r. Metagranty to mechanizm, dzięki któremu twórcy gier będą zgłaszać swoje projekty do konkursu, na który społeczność będzie mogła głosować. Zwycięzcy tych głosów otrzymają fundusze i wsparcie od Metacade, aby zbudować swoją grę wraz z kolektywem, który ich wybrał, a gotowy tytuł zostanie dodany do wirtualnej arkady Metacade.

Chociaż użytkownicy mogą zarabiać więcej na swoich ulubionych grach Play2Earn, czytając najlepsze wskazówki lub rywalizując w ekskluzywnych turniejach, będą również mogli znaleźć bardziej stałą rolę w ekonomii GameFi dzięki Metacade.

W ramach planu działania na 2024 r. Metacade uruchomi tablicę ogłoszeń, która będzie udostępniać społeczności dziesiątki okazji, aby postawić stopę w drzwiach branży gier. Te role będą obejmować zarówno pracę w niepełnym wymiarze godzin beta testera, jak i zdobycie wyższego stanowiska w najnowocześniejszych firmach na czele Web3.

Ostatecznie Metacade stanie się DAO , co oznacza, że główny zespół ustąpi i przekaże stanowiska kierownicze najbardziej cenionym członkom społeczności. Gdy to nastąpi, użytkownicy będą mogli głosować na kluczowe decyzje, takie jak przyszli liderzy, ograniczenia w dostawach tokenów, partnerstwa, nowe funkcje i nie tylko.

2. Star Atlas (ATLAS) – Dla odkrywców galaktyk

Star Atlas to gra Play2Earn o tematyce kosmicznej, która ma stać się jednym z najlepszych projektów metaverse. Jest to najbardziej porównywalne z EVE Online , niezwykle udaną grą kosmiczną, która przyciąga codziennie setki tysięcy graczy ze względu na swój dogłębny wszechświat.

Star Atlas jest osadzony w roku 2620 i podobnie jak EVE Online, jest wyposażony w zaawansowane statki kosmiczne, sojusze frakcji i terytoria do podbicia, z jedną różnicą: gracze mogą faktycznie posiadać swoje aktywa. Celem Star Atlas jest rozwój kosmicznego imperium poprzez wykonywanie zadań, walkę o ziemię, wydobywanie zasobów i odkrywanie rzadkich skarbów. Każdy zasób w grze jest przechowywany jako NFT w łańcuchu bloków Solana i dlatego ma wartość w świecie rzeczywistym.

Podczas gdy inne gry Play2Earn skupiają się na grindowaniu, aby zdobywać tokeny w grze, Star Atlas chce, aby ten proces był jak najprzyjemniejszy. Gracze mogą zdecydować się na udział w bitwach lub wyścigach statków kosmicznych, aby zacząć zdobywać token ATLAS. Inni mogą woleć połączyć siły i odkrywać planety przepełnione zasobami, które można wydobywać, rafinować i nimi handlować za pomocą sieci zakładów górniczych, rafinerii i kupców, aby zarobić prawdziwe pieniądze. Jeśli posiadasz gogle VR, możesz nawet doświadczyć lotu kosmicznego z wciągającej perspektywy pierwszej osoby.

Po utworzeniu sojuszu z innymi możesz zacząć budować całe miasta z własnymi regionalnymi zdecentralizowanymi autonomicznymi organizacjami (DAO) , umożliwiając obywatelom każdego regionu głosowanie na temat tego, na czym frakcja powinna się skupić w następnej kolejności, np. atakowanie terytoriów innych graczy lub obrona przed nieuchronnym atakiem ze strony rywalizującej frakcji.

Wychodząc z książki EVE Online, Star Atlas ma połączyć najlepsze aspekty tej i tak już udanej gry z fantastyczną zdolnością do posiadania własnych zasobów w grze na blockchainie. Miej oko na Star Atlas — wkrótce może to być jedna z największych i najlepszych gier krypto metaverse, jakie świat kiedykolwiek widział.

3. Highstreet (HIGH) – Możliwy najmodniejszy token

Highstreet to jeden z najlepszych projektów metaverse nie bez powodu. Zespół stojący za Highstreet wykorzystuje zdolność metaverse do tworzenia doświadczeń zakupowych na wyższym poziomie, umożliwiając realnym markom prezentowanie swoich fizycznych przedmiotów w wirtualnym świecie. Dzięki takim markom jak Balenciaga, LVMH i Adidas, które wkraczają do meta świata, Highstreet chce stać się rozwiązaniem, w którym każda firma może założyć sklep i wejść w nową generację handlu.

Produkty fizyczne, takie jak buty czy koszulki, są tokenizowane na blockchain jako NFT. Kupujący mogą kupić te NFT, a następnie wymienić je na fizyczny przedmiot. Korzystając z integracji Highstreet z Shopify, zamówienia te mogą być automatycznie wysyłane do zaplecza marki w celu fizycznej realizacji.

Highstreet to jednak coś więcej niż tylko wirtualne centrum handlowe. To cały metawersalny świat, w którym użytkownicy mogą wykonywać zadania, spotykać się z innymi i uczestniczyć w ekskluzywnych wydarzeniach w scenerii Play2Earn MMORPG. Poza rynkiem Highstreet znajdują się domy Highstreet, które są jak rzeczywiste domy. Możesz w pełni dostosować swój dom do swojego stylu, spędzać czas z przyjaciółmi, a nawet opiekować się wirtualnymi zwierzakami!

W świecie Highstreet możesz zarabiać, wykonując zadania i walcząc z potworami w miejscach takich jak Binance Beach, AVAX Alps i Animoca Archipelago. Każdy obszar ma swoją własną historię i unikalne potwory, które przekształcają Highstreet w ekscytujący świat wypełniony dziesiątkami unikalnych doświadczeń.

Jako całość Highstreet łączy rzeczywistość ze światem wirtualnym w niesamowicie wyjątkowy sposób. Z markami blockchain, takimi jak Binance i Avalanche, już na pokładzie, Highstreet jest nastawiony na wspaniałą przyszłość jako jeden z najlepszych projektów krypto Metaverse.

4. The Sandbox (SAND) – Budowanie na wyższym poziomie

The Sandbox to wirtualny świat 3D, który umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie i eksplorowanie gier i doświadczeń, na których można zarabiać. Jest on często porównywany do Minecrafta i Robloxa ze względu na jego blokową, opartą na pikselach konstrukcję, a ta estetyka sprawiła, że The Sandbox stał się jedną z najlepszych monet metaverse.

Duża różnica między The Sandbox a tymi grami polega na tym, że jest on całkowicie zdecentralizowany, a prawie każdy aspekt gry jest własnością jej użytkowników. Korzystając z tokena SAND, gracze mogą kupować cyfrowe nieruchomości, unikalne obiekty w grze i urządzenia do noszenia, aby dostosować swoje awatary, które są przechowywane w łańcuchu bloków i reprezentowane przez ich własny NFT.

Na przykład ziemia jest przechowywana w blockchainie jako token LAND , podczas gdy przedmioty i rzeczy do noszenia są reprezentowane przez tokeny ASSET . Chociaż LAND ma stałą dostawę, ASSETy może tworzyć każdy, kto korzysta z narzędzia VoxEdit. VoxEdit pozwala użytkownikom manipulować blokami, znanymi jako voxels, aby tworzyć prawie wszystko, czego dusza zapragnie, na przykład rzeźby, postacie, broń i wiele innych. Przedmioty te można następnie kupować i sprzedawać z zyskiem na rynku The Sandbox .

Najpotężniejszą funkcją The Sandbox jest jednak Game Maker. Game Maker pozwala każdemu tworzyć całe gry bez znajomości ani jednej linijki kodu i zawiera mechanikę walki, fabułę, zachowanie AI, a nawet szablony kamery. Dzięki tym funkcjom stworzono dziesiątki gier i doświadczeń, w które cała społeczność może grać za darmo.

The Sandbox szybko stał się jednym z najlepszych projektów metaverse krypto po podpisaniu umów z wieloma znanymi markami. Warner Music Group uruchomił park rozrywki o tematyce muzycznej w metaverse The Sandbox, podczas gdy The Walking Dead i Snoop Dogg mają swoje własne gry, które przyciągnęły tysiące graczy. Nawet Smerfy są w metaverse The Sandbox!

Wniosek – Metacade wygrywa prawdziwą różnorodnością

Jak widać, jest kilku pretendentów, którzy mogą zająć pierwsze miejsce na rozwijającym się rynku kryptowalut Metaverse. Oczekuje się, że konkurencja wzrośnie, gdy popularność gier metaverse eksploduje, trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, która moneta obejmie prowadzenie i stanie się najlepszą inwestycją.

Jednak dzięki Metacade posiadającym kilka niezwykle atrakcyjnych funkcji, takich jak biblioteka wirtualnych gier zręcznościowych, dynamiczne centrum społeczności online i granie, aby zdobywać nagrody – wraz z silnymi perspektywami rozwoju, takimi jak Metagrants – pretenduje on, aby zająć pierwsze miejsce jako najlepszy Metaverse krypto projekt, w który należy zainwestować w 2023 roku. Wychodząc poza typowe granice pojedynczych tytułów w sektorach GameFi i Play2Earn i łącząc to wszystko w jedną platformę, oferuje znaczącą propozycję wartości, trudną do pokonania.

Oczekuje się, że Metacade będzie szybko się rozwijać, ponieważ branża GameFi jako całość nadal się rozwija, niezależnie od wydajności poszczególnych gier. W połączeniu z faktem, że token jest nadal w presale, jest on w doskonałej pozycji, aby uzyskać przewagę finansową w nadchodzącej dekadzie, dlatego właśnie uznaliśmy go za najlepszy token krypto Metaverse do kupienia na 2023 rok.