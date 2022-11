Najlepsze projekty krypto Metaverse do zainwestowania w 2023 r

Kiedy Facebook, najpopularniejsza platforma mediów społecznościowych, zmienił nazwę na Meta i wkroczył w sferę metaverse, zasygnalizowało to poważną zmianę w kierunku przyszłości zorientowanej na metaverse.

Od tego czasu popularność w metaverse stale buduje się jako możliwości o niesamowitym potencjale. Wraz z rozwojem Web3 krajobraz Internetu dramatycznie się zmienia, a metaverse niewątpliwie rośnie.

Oczekuje się, że do 2025 r. metaverse przekroczy 50 milionów użytkowników, a transakcje NFT wzrosną z 600 000 w 2022 r. do ponad 9 milionów w 2027 r., Metaverse stał się wyraźnie jedną z najlepszych możliwości inwestycyjnych na świecie, posiadając najlepsze projekty krypto wspinające się po szczeblach kariery.

Najlepsze projekty krypto Metaverse na rok 2023

2023 zapowiada się na pamiętny rok w rozwoju metaverse, z wieloma projektami, ulepszeniami i pomysłami, które będą kształtować to, co będzie budulcem przyszłości Internetu.

Niektóre z najlepszych projektów krypto Metaverse na rok 2023 i później obejmują:

Metacade (MCADE) — organizowane przez społeczność centrum GameFi Decrentraland (MANA) – Wirtualny Budowniczy Gruntów SandBox (SAND) — wirtualny świat gier Pavia (PAWIA) — budowniczy świata gier Ertha (ERTHA) – Świat gier oparty na fabułach Solice (SLC) — system gier VR Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Axie Infinity (AXS) — gra oparta na technologii NFT Blockchain

Projekty Metaverse Play to Earn mają podobieństwa, ponieważ wszystkie są wirtualnymi światami opartymi na blockchain i wszystkie wykorzystują tokeny, które ich gracze mogą kupić lub ewentualnie zarobić jako zasoby cyfrowe. Te zasoby cyfrowe mają wartość w oparciu o rozmiar, użyteczność i popularność projektu, przy czym bardziej popularne mają wyższą wartość. Tutaj omówimy różnice między tymi projektami i które z nich mają najlepsze możliwości uzyskania największej wartości w metaverse GameFi.

1. Metacade (MCADE) — na szczycie listy, zorganizowane przez społeczność centrum GameFi

Przykładem na najlepsze projekty krypto Metaverse, w które warto teraz zainwestować, jest wirtualne centrum społecznościowe Metacade . Metacade, jak sama nazwa wskazuje, będzie całkowicie zdecentralizowaną arkadą metaverse, z różnymi grami Play to Earn opracowanymi i wybranymi przez społeczność.

Platforma ta chce być przestrzenią, w której gracze mogą dowiedzieć się wszystkiego o GameFi, rozmawiać w czasie rzeczywistym o najlepszych grach, pisać recenzje i głosować na to, którzy twórcy gier otrzymują dotacje, aby urzeczywistnić ich pomysły. Przygotowuje się, aby zająć miejsce jako najlepsze miejsce docelowe GameFi w metaverse.

Metacade to jeden z najnowszych projektów krypto Metaverse, ale mimo to wydaje się, że stanowi ono najlepsze narzędzie wspierające koncepcję platformy. Koncentrując się na niszczeniu bariery między graczami a programistami, a także publikując wyniki w swojej bibliotece zręcznościowej – Metacade chce zdominować przyszłość branży.

Ponieważ jego pre-sale wciąż jest w fazie beta i nadal trwa, patrzymy teraz na potencjalny jackpot, jako jedną z najlepszych okazji do zdobycia w tej chwili. Inne projekty krypto Metaverse już wystartowały, ale jeśli chcesz wejść na parter następnego dużego projektu, aby wejść do metaverse, nie szukaj dalej niż Metacade.

2. Decrentraland (MANA) – Połączeni wirtualni budowniczowie gruntów

Otwarty dla publiczności w 2020 roku Decentraland sprzedaje zdecentralizowane działki we wspólnym wirtualnym świecie. Użytkownicy mogą odkrywać, grać w gry, wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami oraz kupować i sprzedawać cyfrowe nieruchomości w uniwersum Decentraland. Użytkownicy muszą zakupić token MANA, używany jako waluta w grze do kupowania działek i innych wirtualnych towarów i usług.

Jako przestrzeń wirtualną, którą można dostosowywać, główną atrakcją Dencentraland jest możliwość tworzenia przez użytkowników własnego, dostosowanego doświadczenia na zakupionej działce. Obejmuje to unikalne nazwy i rzeczy do noszenia dla awatarów użytkowników, które można również wymieniać między użytkownikami lub kupować i sprzedawać za pomocą tokena MANA. Decentraland stał się jednym z najlepszych projektów krypto Metaverse od samego początku, chociaż codzienne oceny użytkowników gwałtownie spadły, co sprawia, że kwestionuje się wartość jego dość drogich działek .

3. SandBox (SAND) – Wirtualny świat gier z elementami VR

Kolejnym topowym projektem krypto Metaverse jest Sandbox , wirtualny świat gier zbudowany na blockchainie Ethereum, w którym użytkownicy mogą posiadać, tworzyć, zarządzać, grać i zarabiać dzięki swoim umiejętnościom w grach. Podobnie jak w przypadku Decentraland, użytkownicy Sandbox mogą kupować działki wirtualnej ziemi za pomocą tokena platformy, SAND. Następnie mogą używać jednego z trzech zintegrowanych produktów do tworzenia i animowania obiektów 3D, przesyłania i sprzedawania swoich dzieł na wirtualnym rynku lub tworzenia własnych gier 3D.

Podobnie jak Metacade, Sandbox stara się przekazać kontrolę nad swoimi grami bezpośrednio w ręce użytkowników, a nie dużych firm produkcyjnych. Sukces tego przeniesienia władzy będzie podstawą dla nowych przestrzeni metaverse, takich jak Metacade, które mogą uniknąć wzlotów i upadków, przez które przeszedł Sandbox.

Ponieważ wiele kryptowalut próbuje odbić się po awarii w 2022 r., tokeny związane z wirtualnymi grami, takimi jak Sandbox, znacznie spadły w porównaniu do swoich szczytów, ponieważ użytkownicy starają się uzasadnić ceny, które Sandbox i inni osiągnęli przed awarią.

4. Pavia (PAVIA) – Konstruktor świata gier nowej generacji

Pavia to kolejny twórca wirtualnego świata na blockchainie Cardano, który może pochwalić się bardziej przyjazną dla środowiska kryptowalutą niż Ethereum. Podobnie jak w przypadku Decentraland i Sandbox, użytkownicy kupują tu wirtualne działki, na których mogą następnie budować. Użytkownicy tworzą unikalne awatary, które mogą wchodzić w interakcje z awatarami innych użytkowników, aby kupować i sprzedawać swoje wirtualne dzieła lub wynajmować swoją ziemię za token PAVIA.

Będąc względnym nowicjuszem w metaverse, działki Pavia są tańsze niż te z Decentraland lub Sandbox, a wiele aspektów gry jest wciąż w fazie rozwoju. Wydany w styczniu 2022 r. Pavia nie odnotował tak gwałtownego spadku wartości swoich tokenów, jak inne, choć nadal spadł z poziomu prawie 0,09 USD do około 0,01 USD.

Czas wydania Pawii, tuż przed awarią kryptowalut, pokazuje, jak nowe projekty krypto Metaverse, takie jak Metacade, mogą odnieść sukces, zaczynając po awarii. Podczas gdy wiele tokenów straciło aż 99% swojej wartości z powodu krachu, te rozpoczynające po nim mogą wykorzystać atmosferę do ciągłego wzrostu wartości.

5. Ertha (ERTHA) – Świat gier oparty na fabule

Podobnie jak twórcy wirtualnego świata Decentraland i Sandbox, Ertha to projekt krypto metaverse, w którym użytkownicy mogą budować i tworzyć na własnej wirtualnej działce. Jednak w przeciwieństwie do innych budowniczych światów, Ertha ma fabułę w grze. W nim ludzkość jest na skraju wyginięcia po apokalipsie klimatycznej, której użytkownicy muszą odbudować świat od podstaw. Ta wyjątkowa mieszanka wirtualnego tworzenia i fabuły sprawia, że Ertha jest jednym z najlepszych projektów krypto metaverse w 2023 roku.

Posiada ona podobieństwa z innymi zdecentralizowanymi platformami wirtualnymi, takie jak własny token walutowy (ERTHA), możliwość odkrywania, tworzenia, kupowania i sprzedawania tych kreacji za tokeny ERTHA. Fabuła trzyma tu grę na dobrej drodze, odróżniając ją od tych, w których nie ma fabuły, a tworzenie nie ma innego powodu niż po prostu robienie tego. Na nieszczęście dla Erthy padła ona również ofiarą złego wyczucia czasu, startując tuż przed awarią kryptowalut, która zdziesiątkowała wartość jego tokena. Wciąż jest to przykład tego, jak nowe projekty metaverse, które są skupione, mogą odnieść większy sukces niż te, które nie są.

6. Solice (SLC) – System gier VR zbudowany na Blockchain

Solice , działający na blockchainie Solana, jest pierwszym międzyplarformowym metaverse do gier w wirtualnej rzeczywistości. W związku z tym oferuje użytkownikom wyjątkową okazję do grania i zarabiania w całym świecie VR. Nie różni się zbytnio od innych konstruktorów zdecentralizowanych światów, takich jak Decrentraland i Sandbox. Nadal kupujesz tu działki za pomocą tokena walutowego (SLC), a następnie budujesz, bawisz się i spotykasz z innymi użytkownikami, mając możliwość kupowania i sprzedawania wirtualnych towarów. Różnica polega na tym, że wszystko to odbywa się w świecie VR.

Zaletą jest to, że możesz uzyskać bardziej wciągające wrażenia w tym najlepszym projekcie krypto Metaverse, eksplorując całkowicie wirtualny świat na wiele więcej sposobów, niż ten fizyczny. Minusem jest to, że będziesz potrzebować zestawu VR , który może kosztować setki, jeśli nie tysiące dolarów. To sprawia, że Solice to wyjątkowa, ale kosztowna podróż do wirtualnego metaverse.

7. Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Fantasy i Magia

Wizardia to gra RPG, w której użytkownicy zbierają NFT w opartym na fabule projekcie krypto Metaverse. Celem jest stworzenie swojej postaci, podniesienie jej poziomu i ulepszenie sprzętu, starając się zostać najlepszym czarodziejem. Gra oferuje nie tylko piękny styl wizualny, ale także zacięte bitwy PvP i PvE, w których użytkownicy muszą używać strategii i siły, aby wspinać się w rankingach najlepszych czarodziejów gry.

Jako RPG oparta na fabule, Wizardia oferuje wirtualny świat oparty na celach, który może być bardziej atrakcyjny niż proste budowanie światów metaverse. Jego token walutowy (WZRD), podobnie jak inne, może być używany do kupowania, sprzedawania i ulepszania zarówno twojego awatara, jak i sprzętu, dzięki czemu możesz zarabiać podczas gry. Niestety, podobnie jak niektóre inne na tej liście, tokeny Wizardii straciły ogromną wartość od czasu awarii kryptowalut i nie zbliżają się do odbicia, gdyż ceny w grze się dostosowują.

8. Axie Infinity (AXS) – NFT Based Blockchain Powered Game

Jeśli znasz Pokemony, na pewno zrozumiesz kolejny z najlepszych projektów metaverse, Axie Infinity . Axie Infinity to internetowa gra wideo oparta na technologii blockchain, opracowana przez Sky Studios. Korzystając z tokena walutowego AXS, użytkownicy kupują i zbierają stworzenia inspirowane aksolotlem , pieszczotliwie nazywane Axies. Gracze następnie budują swoje Axies i walczą z nimi z Axies innych użytkowników. Gracze mogą również kupować, sprzedawać lub wymieniać je z innymi użytkownikami, uiszczając opłatę transakcyjną pobieraną przez studio.

Axie Infinity łączy w sobie wyjątkowość świata skoncentrowanego na stworzeniach z możliwościami play to earn, chociaż ekstremalna popularność gry drastycznie spadła, podobnie jak wartość tokenów, od czasu katastrofy w 2022 roku. Mimo to pozostała wartość ich tokenów pokazuje, jak skoncentrowany, oparty na społeczności projekt krypto Metaverse może odnieść sukces w odbudowie wszechświata kryptowalut po awarii.

Możliwości inwestycyjne obfitują w 2023 r

Wraz z rozwojem Web3, najlepsze projekty krypto Metaverse powinny nadal odnotowywać wzrost popularności i sukcesy w 2023 roku. Niektóre z nich już wyrzeźbiły swoje miejsce w Metaverse, a niektóre dopiero zaczynają zapewniać wspaniałe możliwości inwestycyjne.

Ponieważ nowe projekty kryptograficzne Metaverse, takie jak Metacade, wchodzą w życie po uniknięciu awarii kryptowalut, nie widzą one przed sobą nic poza zyskami, ponieważ branża GameFi zyskuje na popularności i ma stać się w skali kolejnym Apple lub Amazonem. Opierając się na sukcesie poprzednich projektów Metaverse, Metacade wydaje się dokładać wszelkich starań, aby przekroczyć granice innych, bardziej ograniczonych projektów, aby stać się jedną z najlepszych inwestycji w 2023 roku i taką, której na pewno nie będziesz chciał przegapić.

Na szczęście Metacade jest obecnie w presale – 1,4 miliarda tokenów MCADE (70% całkowitej podaży) wychodzi na 9 etapów, a cena tokenów rośnie wraz z zapełnieniem każdego etapu. Właśnie teraz jest niesamowicie gorąca oferta wczesna na 125 MCADE za jedyne 1 USD, ale w 8. etapie spada ona do zaledwie 50 MCADE za 1 USD, więc czas ma tutaj kluczowe znaczenie, jeśli chcesz naprawdę zarobić w 2023 roku!