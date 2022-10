Czy The Sandbox i Metacade staną się liderami rynku Metaverse?

Krótko po tym, jak Facebook ogłosił swoje wejście do Metaverse i zmienił nazwę na Meta w październiku 2021 r., tokeny Metaverse poszybowały w górę. Jednym z takich tokenów był The Sandbox, który od tego czasu znalazł się w centrum uwagi. Istnieje jednak również wiele nowych ekscytujących projektów wchodzących do branży, a jednym z najczęściej omawianych ostatnio w mediach społecznościowych jest Metacade.

Dzisiaj przyjrzymy się czynnikom, które mogą sprawić, że The Sandbox i Metacade staną się wiodącymi na rynku tokenami metaverse i potencjalnie kolejną najlepszą inwestycją.

Czym jest The Sandbox?

The Sandbox to zdecentralizowany wirtualny świat 3D, który działa na blockchainie Ethereum. Użytkownicy kupują działki za pomocą niewymiennego tokena LAND, aby tworzyć doświadczenia, którymi mogą się dzielić z innymi oraz zarabiać, korzystając z tokena SAND. Doprowadziło to do rozwoju pełnoprawnych gier niezależnych w metaverse The Sandbox, z którymi gracze wchodzą w interakcję za pomocą konfigurowalnych awatarów ubranych w rzadkie ciuchy.

Jego konstrukcja oparta na blokach wygląda bardzo podobnie do Minecrafta, ale dzięki posiadaniu cyfrowej własności, jego możliwości są dziesięciokrotnie zwielokrotnione.

Co sprawia, że The Sandbox jest liderem rynku?

Gospodarka oparta na właścicielu

Tradycyjnie gry, które kładą nacisk na zawartość generowaną przez użytkowników, takie jak Roblox , pobierają dużą część nagród, które gracze otrzymują za swoją ciężką pracę. Gra The Sandbox została uruchomiona z wizją zakłócenia tego modelu, a zamiast tego pozwala użytkownikom naprawdę posiadać swoje przedmioty i doświadczenia. NFT to obiekty, takie jak pojazdy, zwierzęta i konstrukcje, które można kupować i sprzedawać na rynku The Sandbox. Nawet całe gry są niewymienne, reprezentowane przez żetony GRY.

Tworzenie w oparciu o piksele

Gra The Sandbox ma natywny kreator przedmiotów o nazwie VoxEdit. Każdy blok/piksel jest znany jako woksel , który pasuje do siebie, tworząc postacie, budynki, zwierzęta i praktycznie każdy inny obiekt, który możesz zbudować. Daje to graczom pełną swobodę budowania i przekształcania swoich dzieł w ASSET NFT, które można następnie wykorzystać w doświadczeniach.

Game maker

Jedną z najlepszych zalet The Sandbox jest Game Maker , który pozwala użytkownikom budować na posiadanej przez nich ziemi, używając zasobów, które zbudowali lub kupili na rynku. Umożliwia to każdemu urzeczywistnienie swoich pomysłów bez znajomości ani jednej linijki kodu, a wszystko to zupełnie za darmo.

Czym jest Metacade?

Metacade to wirtualna arkada, w której użytkownicy odkrywają zupełnie nowe gry oparte na blockchainach, łączą się z innymi entuzjastami Play2Earn i posiadają swój głos w przyszłym rozwoju gier Metaverse. Podobnie jak The Sandbox, Metacade chce pozbyć się studiów gier finansowanych z kapitału podwyższonego ryzyka, które odrzucają zdanie społeczności na rzecz zysku. Zamiast tego zespół stojący za Metacade chce przywrócić wartość w ręce graczy.

Koncentrują się na trzech aspektach: Play2Earn, Create2Earn i Work2Earn, które prawdopodobnie zrewolucjonizują krajobraz GameFi, jaki znamy dzisiaj.

Co sprawi, że Metacade stanie się liderem rynku?

Zyskaj przewagę w Play2Earn

Wraz ze wzrostem popularności Play2Earn, liczba graczy i gier na rynku również znacznie wzrośnie, co utrudni znalezienie a) najlepszych gier b) gier oferujących najwięcej nagród. Dzięki Metacade możesz czytać recenzje (i otrzymywać wynagrodzenie za ich pisanie), przeglądać rankingi liderów i dzielić się wskazówkami w czasie rzeczywistym, aby jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie Play2Earn.

Finansowanie kierowane przez społeczność

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów Metacade jest uruchomienie Metagrantów, w ramach których użytkownicy głosują na finansowanie swoich ulubionych, nadchodzących projektów. Zwycięzca nie tylko otrzymuje wsparcie finansowe na rozwój swojego projektu, ale społeczność Metacade może wchodzić w bezpośrednią interakcję z programistami, testować i przekazywać informacje zwrotne, aby pomóc w kształtowaniu sukcesu gry. Wypuszczanie tych gier za pośrednictwem arkad Metacade służy wzmocnieniu platformy jako całości, ponieważ kolejne projekty społecznościowe wracają do systemu.

Ekonomia w GameFi

Częścią wizji przyszłości Metacade jest stworzenie platformy, na której użytkownicy mogą się logować, rozmawiać z podobnie myślącymi entuzjastami, grać w niektóre z ich ulubionych gier i znajdować możliwości płacenia za to, co kochają. Możesz znaleźć wszystko, od testowania danej gry przez kilka godzin, aż po staż w wiodącej firmie programistycznej blockchain.

Doświadcz więcej ze swoich ulubionych gier dzięki turniejom

Używając tokena Metacade, MCADE, gracze mogą brać udział w turniejach, aby wygrać duże nagrody w grach, w które już uwielbiają grać. Graj w drużynie ze znajomymi lub solo w epickich zawodach, aby pochwalić się swoimi umiejętnościami i zarabiać jeszcze więcej w swoich ulubionych grach Play2Earn.

Czy powinienem kupić Metacade czy The Sandbox?

Jeśli The Sandbox to gra, w którą grają gracze, Metacade jest miejscem, w którym można znaleźć te gry. Metacade opiera swój sukces na rozwoju branży gier blockchain, podczas gdy The Sandbox opiera się wyłącznie na rosnącej bazie użytkowników. Można więc dojść do wniosku, że Metacade jest najmniej ryzykowne.

Oba projekty mogą stanowić doskonałe zakupy dla przyszłości metaverse. Ale przy przewidywanym wielkim wzroście gier opartych na blockchain w najbliższych latach, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby to Metacade znalazło się na szczycie.

