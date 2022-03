Bancor stale zyskuje od czasu niedawnego wejścia na giełdę eToro. W momencie pisania tego tekstu jego cena wynosi 2,30 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 21,4 mln USD. W ciągu ostatniej doby token zwiększył swoją wartość o prawie 4%.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby dowiedzieć się czym jest Bancor, czy warto go kupić i jakie są najlepsze miejsca, w których można tego dokonać.

Najlepsze miejsca do kupienia Bancor

Czym jest Bancor?

Bancor jest opisywany jako jedyny zdecentralizowany protokół stakingu, który pozwala użytkownikom generować dochód z pełną ochroną przed nietrwałą utratą i narażeniem na pojedynczy token. Został on stworzony w 2017 roku, co czyni go pierwszym protokołem DeFi w historii.

Depozyty zarabiają miliony w opłatach miesięcznie od Bancor. Oferuje on aż 60% APR na Ethereum, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC i wielu innych. Bancor jest własnością swojej społeczności jako Bancor DAO.

Token ekosystemu BNT pozwala traderom zapewnić płynność dla pul dostępnych w sieci, która może być dostarczana przez każdego.

Dostawcy płynności mogą otrzymywać opłaty za transakcje, które przechodzą przez pulę, do której wnieśli swój wkład. Otrzymują oni tokeny puli, które reprezentują ich udział w opłatach, płynności i nagrodach za wydobycie w puli.

Czy warto kupić Bancor już dziś?

BNT może być lukratywną inwestycją, ale należy poświęcić czas na zapoznanie się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku przed podjęciem zobowiązania. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Bancor

CryptoNewsz jest umiarkowanie byczo nastawiony do Bancor. Według nich, najwyższy kurs BNT w tym roku może wynieść 3 USD, pod warunkiem, że zaufanie inwestorów będzie nadal rosło. W 2023 roku może osiągnąć cenę 3,55 USD.

Biorąc pod uwagę innowacje technologiczne, które Bancor zaplanował na 2024 rok, jego cena może osiągnąć w tym roku 3,77 USD.

W 2025 roku inicjatywy społeczne Bancor koncentrujące się na pomocy potrzebującym, edukacji i innowacjach mogą spowodować wzrost ceny do 3,70 USD. Analitycy uważają to za absolutne minimum. Maksymalna cena, jaką może osiągnąć token, wynosi 4,69 USD.

Bancor w mediach społecznościowych