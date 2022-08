Czasami ludzie zapominają, że DeFi tak naprawdę zaczęło się dopiero w 2020 roku. Dlatego rodzący się sektor wchodzi właśnie w pierwszy cykl niedźwiedzia w swoim młodym życiu.

Pomimo tego, innowacje trwają. Jednym z takich sektorów są instrumenty pochodne, co uważam za szczególnie interesujące. Podczas gdy tokenizowane akcje i inne konwencjonalne mechanizmy inwestycyjne trad-fi robią coraz więcej trakcji, nieuniknione jest, że sieć jest rzucana szerzej, aby włączyć niektóre z bardziej złożonych strategii.

ZKX to platforma handlu instrumentami pochodnymi, zbudowana na StarkNet, która niedawno ogłosiła, że pozyskała 4,5 miliona dolarów w ramach finansowania zalążkowego. Wśród inwestorów – oczywiście – jest Alameda Research, firma prowadzona przez Sama Bankmana-Frieda, która wydaje się być w każdym nagłówku kryptowalut w tych dniach. Crypto.com jest kolejnym godnym uwagi inwestorem.

Miałem kilka pytań do start-upu, ponieważ byłem ciekawy, aby dowiedzieć się więcej. Poniżej znajduje się Q&A z założycielem ZKX, Eduardem Jubanym.

CoinJournal (CJ): Jak opisałbyś ZKX i StarkWare dla tych, którzy mogą nie być z nimi zaznajomieni?

Eduard Jubany (EJ): ZKX to protokół bez zezwolenia dla instrumentów pochodnych zbudowany na StarkNet, ze zdecentralizowanym portfelem zamówień i unikalnym sposobem oferowania złożonych instrumentów finansowych jako swapów. Protokół jest zasilany przez DAO i zapewni podwyższone doświadczenie handlowe z gamified leaderboards i unikalnym płynnym zarządzaniem. Z wybitnym pozycjonowaniem wśród ekosystemu StarkNet, naszą misją jest demokratyzacja dostępu do globalnych plonów poprzez jego ofertę dla każdego, w dowolnym miejscu.

Wybraliśmy StarkNet, ponieważ zapewnił nam dostęp do środowiska, w którym mogliśmy wykonywać zadania, które nie były możliwe do wykonania w innych środowiskach Web3, a także dlatego, że połączył nas z lokalną społecznością deweloperów w ramach ekosystemu Starkware.

CJ: Widzę, że wcześniej pracowałeś między innymi dla SOSV, VC z ponad miliardem dolarów w AUM. Jak zaangażowałeś się w kryptowaluty (i ZKX)?

EJ: To jest interesująca historia. Pracowałem dla funduszy venture capital w Azji i Stanach Zjednoczonych. Podczas pracy w SOSV z Namanem, odkryliśmy ogromną szansę w dostarczaniu usług użytkownikom na rynkach wschodzących, takich jak Indonezja i Indie. Zdaliśmy sobie sprawę z licznych ograniczeń, z jakimi borykają się ludzie próbujący uzyskać dostęp do możliwości finansowych.

W rezultacie narodził się pomysł ZKX, aby pomóc ludziom na rynkach wschodzących uzyskać dostęp do możliwości, które wcześniej były dla nich niedostępne. Chcieliśmy wejść na rynek i zastanawialiśmy się, jak to zrobić, kiedy wydarzyła się saga z GameStop. Ale rzeczywistość okazała się nieco bardziej skomplikowana. Nawet kupno akcji GameStop było bardzo skomplikowane, a nam trudno było kupić i uczestniczyć w tej szansie na zysk. I właśnie wtedy pomyśleliśmy, co z przeciętnym użytkownikiem siedzącym na tych rynkach, skoro dla nas jest to skomplikowane?

ZKX został stworzony z idei, że każdy powinien mieć dostęp do możliwości inwestycyjnych, tworząc równe szanse dla ludzi z różnych krajów i środowisk.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się skupić na technologii ZK-Rollup, ponieważ wierzyliśmy, że będzie to najbardziej skalowalny sposób dotarcia do użytkowników z rynków wschodzących.

CJ: Wiele projektów upadło podczas ostatniej bessy. Czy uważasz, że tym razem będzie podobnie i jak ZKX jest usytuowany, aby uniknąć tego losu?

EJ: W porównaniu z pierwszym kwartałem roku, nastąpiło spowolnienie. Tradycyjnie rynki kryptowalut i tradycyjne zawsze były odwrotnie skorelowane. Jeden spada, podczas gdy drugi wzrasta. Ale niestety, skutki upadku Luny są nadal odczuwalne, wraz z szerszym spowolnieniem w gospodarce.

ZKX i zespół, który go buduje, przeszedł już przez kilka cykli i jesteśmy w stanie odpowiednio planować. Ponadto, ruchy rynkowe dotyczą ceny, a nie wartości. Nie odzwierciedla ona wartości tego, co jest budowane w przestrzeni i innowacji, która dzieje się za kulisami.

Wierzymy, że możliwości, które budujemy w ZKX są ważnym puzzlem w napędzaniu demokratyzacji globalnych rynków. Chociaż w całej przestrzeni jest mniejsza aktywność handlowa, to co budujemy jest przyszłościowe.

Rada dla wszystkich na rynku niedźwiedzia jest taka, aby budować i przygotowywać pas startowy na długi okres i ostatecznie rosnąć podczas rynku byka.

CJ: Zauważyłem, że jednym z inwestorów jest Alameda Research, która była ostatnio aktywna jako krypto-pożyczkodawca ostatniej szansy, jeśli można tak powiedzieć. Czy byłeś szczęśliwy, że Alameda weszła na pokład i czy zwiększone ryzyko, które podjęli ostatnio, niepokoi cię?

EJ: Alameda i nasi inni partnerzy od lat aktywnie wspierają i budują ekosystem Web3. Ich misją jest napędzanie całej branży do przodu i budowanie lepszej infrastruktury i świadomości.

Spadek koniunktury ma charakter globalny i jest napędzany przez warunki makroekonomiczne, przy czym Rezerwa Federalna zaostrza stopy procentowe i prowadzi do obniżenia ryzyka w różnych klasach aktywów. Większość z tych firm przez lata miała solidne przychody i wyniki finansowe, ale teraz musi zmierzyć się z kredytami i inwestycjami, które mogły okazać się nietrafione. To powinno tylko wzmocnić ekosystem w dłuższej perspektywie, czyszcząc złe jabłka i skupiając się na najsilniejszych graczach.

Zdecentralizowane platformy w DeFi pozostały silne i działały bez większych problemów przez cały okres spowolnienia gospodarczego, podczas gdy scentralizowane giełdy i dostawcy zawiedli, udowadniając tym samym zasadność zdecentralizowanych finansów i infrastruktury.

CJ: Czy obawiasz się regulacji wśród przestrzeni instrumentów pochodnych kryptowalut?

EJ: Instrumenty pochodne na kryptowaluty pozwalają klientom detalicznym i instytucjom chronić się przed wszelkimi ruchami w dół cen. Jako takie, są to zdrowe instrumenty, które należy mieć w ekosystemie. Wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy dowodzą, że zdecentralizowany protokół może przetrwać i wytrzymać trudne warunki, podczas gdy scentralizowane podmioty nie. Protokoły takie jak Aave czy Compound trzymały się mocno, podczas gdy inne scentralizowane podmioty zginęły. Ponieważ zasady i zarządzanie są twardo zakodowane w inteligentnych kontraktach, które rezydują na blockchainie, mamy nadzieję, że dzięki temu regulatorzy lepiej zrozumieją, jak zdecentralizowane protokoły mogą być sprawiedliwe i bezpieczne dla użytkowników.

CJ: Obszar zdecentralizowanego handlu instrumentami pochodnymi wykazał ogromny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Jakie korzyści według Ciebie ma on w porównaniu ze scentralizowanym odpowiednikiem i czy uważasz, że może zdobyć znaczący udział w rynku?

EJ: Główną barierą dla adopcji jest doświadczenie użytkownika. Na dzień dzisiejszy większość zdecentralizowanych protokołów wymaga portfela kryptowalutowego do połączenia i interakcji. Wraz z pojawieniem się abstrakcji kont i zk-rollupów, takich jak Starkware, zdajemy sobie sprawę z potencjału w oferowaniu prostych doświadczeń onboardingowych, takich jak poświadczenie logowania przez e-mail, dla codziennych użytkowników, unikając pułapek i złożoności doświadczenia DeFi, jakie znamy do tej pory.