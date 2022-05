Bitcoin (BTC) spada już od 5 dni z rzędu. Po zaledwie kilku tygodniach od przekroczenia poziomu 45,000 USD, grozi mu wejście w rynek niedźwiedzia. Jednak w miarę dalszego osłabienia, inwestorzy stają przed poważnym dylematem. Trzymać go dalej, czy sprzedać? Więcej analiz na ten temat później, ale najpierw kilka wskazówek:

Bitcoin stracił kluczowe wsparcie na poziomie 35,000 USD, które jest ważne z psychologicznego punktu widzenia.

W pewnym momencie podczas dnia moneta spadła poniżej 31,000 USD, ale odzyskała równowagę.

Szersza wyprzedaż na rynku kryptowalut będzie prawdopodobnie kontynuowana w nadchodzących dniach.

Źródło danych: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Trzymać czy sprzedawać?

Jednym z największych dylematów, przed którym stoją inwestorzy na rynku Bitcoina, jest to, czy dalej go trzymać lub raczej zdecydować się na jego sprzedaż. Można na to spojrzeć na wiele sposobów. Z jednej strony, jeśli kupiłeś BTC kilka lat temu, nadal jesteś na plusie. Jednak większość inwestorów zawsze skupia się na przyszłości, a nie na tym, co już się wydarzyło.

Tak więc, aby zdecydować, czy trzymać, czy sprzedać BTC, ważne jest, aby wiedzieć, dokąd to zmierza. Okres słabości, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, nie skończy się szybko. Spowalniająca gospodarka światowa i rozgrzana do czerwoności inflacja powodują spadek wartości kryptowalut.

Te warunki ekonomiczne nie ustąpią w najbliższym czasie, dlatego inwestorzy BTC muszą być gotowi na przedłużający się okres zmienności. Mimo to, BTC jest nadal opłacalny. Moneta prawdopodobnie powróci powyżej poziomu 50,000 USD przed końcem roku.

Jak postrzegać to załamanie?

Wyprzedaże w 2022 roku stały się powszechne w kryptowalutach. Ten jednak wydaje się być bardziej zdecydowany, ponieważ jest skorelowany z rynkami akcji.

Być może jesteśmy świadkami końcowej korekty Bitcoina. W związku z tym, najlepiej byłoby poczekać na ustabilizowanie się akcji cenowej przed zakupem BTC.