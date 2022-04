Celo zwyżkuje dziś o 18%: oto gdzie kupić token

Celo kontynuuje rajd drugiego dnia Celo Connect, imprezy odbywającej się w Barcelonie.

Wydarzenie ma na celu sprzymierzenie i umożliwienie „twórcom zmian na świecie za pomocą narzędzi, wiedzy i inspiracji, aby wnieść wkład w nowy system finansowy, który stwarza warunki dobrobytu dla wszystkich”.

Jeśli interesują Cię wyjątkowe funkcje i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Celo, to trafiłeś na właściwy artykuł.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Celo

Binance

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup CELO z Binance już dziś

eToro

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup CELO z eToro już dziś Oświadczenie

Czym jest Celo?

Głównym celem Celo jest skupienie się na użytkownikach smartfonów. Liczba osób korzystających z kryptowalut rośnie znacznie wolniej niż liczba użytkowników smartfonów.

Celo chce zaspokoić potrzeby osób nieposiadających rachunku bankowego i niekorzystających z usług finansowych posiadających smartfony, oraz wypełnić lukę między tymi dwiema technologiami. Celo chce również wspierać tworzenie inteligentnych kontraktów i dApps, wykorzystując zalety DeFi.

Blockchain Celo jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych i automatycznie oblicza opłaty transakcyjne. Pozwala użytkownikom uiszczać opłaty za gaz w wybranej przez siebie walucie.

Czy warto dziś kupić Celo?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest przewidzieć dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

Prognoza cenowa Celo

Coin Price Forecast jest wyjątkowo optymistyczne co do przyszłośc Celo. Przewidują, że moneta osiągnie 12,87 USD do połowy roku 2022 i 23,47 USD do końca roku.

Prognozowane wartości na 2023 rok to odpowiednio 22,32 USD. 26,80 USD, 35,81 USD i 38,62 USD w 2024 roku oraz 47,61 USD i 43,44 USD w 2025 roku.

Celo w mediach społecznościowych