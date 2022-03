W ciągu ostatnich kilku dni cena APE utrzymywała się na wysokim poziomie, ponieważ inwestorzy nabrali apetytu na tę monetę. Dzisiaj popularny raper Calvin Cordozar Broadus Jr (Snoop Dogg) we współpracy z innym raperem Wizem Khalifą wydali nową kolekcję muzyczną.

Kolekcja NFT była poświęcona BAYC i ApeCoin (APE) i nosiła tytuł "Ape Drops 03: An 8th", z ośmioma utworami. Została ona wybita poprzez kolektyw.

Wiadomość ta pojawia się tuż po tym, jak właściciel Bored Ape Yacht Club (BAYC), firma Yuga Labs, pozyskała 450 milionów dolarów w ramach funduszu zalążkowego prowadzonego przez firmę venture capital Andreessen Horowitz.

Snoop Dogg ogłosił sprzedaż w swoim tweecie, w którym zaznaczył, że utwory będą dostępne do kupienia tylko przez dwa dni, jednak użytkownicy mogą ich posłuchać przed zakupem. Każdy zakup będzie dokonywany wyłącznie za pomocą tokena APE firmy BAYC, który został udostępniony w zeszłym tygodniu za pomocą zrzutu.

Co więcej, w sprzedaży dostępnych jest 8000 NFT, a cena każdego tokena waha się od 12 APE do 15 APE, co oznacza, że cena w kolekcji wyniesie od 165 do 210 dolarów za każdy token.

Gwiazdy przybywają do branży NFT

Wielu muzyków wykorzystało branżę NFT – artyści tacy jak King Of Leon i Grimes wydali swoje zrzuty NFT.

Snoop Dogg działa w branży NFT już od jakiegoś czasu, zyskując nazwę "Ape Drop" po swojej trzeciej kolekcji. Raper jest również aktywnym kolekcjonerem na OpenSea, gdzie wypuścił kilka swoich kolekcji, takich jak ''Journey With the Dogg'' we współpracy z Crypto.com.

Ponadto Snoop Dogg był również zaangażowany w metaverse, gdzie dołączył do The Sandbox w wypuszczeniu 10,000 grywalnych awatarów w przestrzeni wirtualnej, w wyniku czego token Sandbox, SAND, wystrzelił na księżyc.

Snoop Dogg nie jest jednak jedyną gwiazdą w przestrzeni NFT. Inni artyści również aktywnie kupują NFT, jak Justin Bieber, Eminem i Gunna, którzy także wprowadzili swoje kolekcje do przestrzeni NFT.

Wśród sportowców nie brakuje Lionela Messiego i Lebrona Jamesa, przy czym ten drugi ostatnio wkroczył w przestrzeń NFT. Rosnąca liczba celebrytów wkraczających na rynek NFT doprowadziła do zwiększenia ich popularności.