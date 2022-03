Rynek kryptowalut jako całość jest byczy, a większość monet w momencie pisania tego tekstu jest na plusie. Akcje ropy naftowej zdominowały UK100 (-0,61% wczoraj) po tym, jak Rosja ostrzegła, że może być zmuszona do ograniczenia dostaw ropy.

GameStop Corp podskoczył wczoraj o 14,5% dzięki zakupowi przez prezesa Ryana Cohena kolejnych 100,000 akcji sklepu z grami wideo.

Najważniejsze kryptowaluty

W momencie pisania tego tekstu Cardano wzrosło o 17%, a Solana o ponad 8%. Inne główne kryptowaluty były na plusie, Ethereum i Polkadot wzrosły o prawie 3%, a BNB o 2%. Bitcoin był notowany w pobliżu 43,000 USD w momencie pisania tego tekstu, co oznacza zwyżkę o 2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dogecoin wzrósł o 14%. Reszta czołowej dwudziestki odnotowała bardziej umiarkowane przyrosty.

Największe ruchy

Ethereum Classic zaczyna odwracać swoje tempo wzrostu, spadając dziś o około 9%. Bitcoin Gold również traci na wartości. Spadł na 100 pozycję po odnotowanym dziś spadku o 10%.

Jeśli chodzi o zwyżkujących, ApeCoin wzrósł o prawie 13% na wieść o tym, że raperzy Snoop Dogg i Wiz Khalifa uruchomili muzyczne NFT o tematyce ApeCoin. Dzięki temu jego tygodniowy zysk wynosi imponujące 1268%.

Axie Infinity zwiększył swoją wartość o 24% na wieść o tym, że Binance dodał jej token AXS do funkcji Auto-Invest i ogłosił dwie nowe promocje. Uprawnieni użytkownicy mogą zakwalifikować się do otrzymania do 100% cashbacku z tytułu opłat transakcyjnych oraz uzyskać 100% APY ze stakingu AXS.

Enjin Coin pnie się na fali tokenów gamingowych. Kurs monety wzrósł o około 11%.

Trendy

Największym dzisiejszym zwyżkującym jest HOQU, token platformy oprogramowania SaaS do marketingu afiliacyjnego. Jego cena wynosi 0,01 USD, a w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła o 707%.