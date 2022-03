Cardano zaczął rosnąć po tym, jak wczoraj został włączony do nowo uruchomionego funduszu Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund. Dziś nadal zyskuje na wartości i w momencie pisania tego tekstu jego cena wzrosła o 18%.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Cardano, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Cardano to protokół proof-of-stake oraz open-source, który ma na celu umożliwienie "twórcom zmian, innowatorom i wizjonerom" wprowadzenie pozytywnych zmian na świecie.

Ekosystem blockchain chce zwiększyć bezpieczeństwo, przejrzystość i sprawiedliwość w społeczeństwie poprzez redystrybucję władzy od scentralizowanych, "nieodpowiedzialnych" struktur do jednostek.

Jest to jeden z największych ekosystemów, który z powodzeniem stosuje proof-of-stake. Ten mechanizm konsensusu jest znacznie mniej energochłonny niż algorytm proof-of-work Bitcoina.

Cardano szczyci się tym, że wszystkie opracowywane przez nią technologie są poddawane wzajemnej weryfikacji. Procedura ta pomaga blockchainowi być stabilnym i trwałym, zwiększając prawdopodobieństwo przewidzenia potencjalnych pułapek przed ich pojawieniem się.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Według FX Street, Cardano może osiągnąć swingowe maksima w okolicach 1,20 USD. Cena będzie prawdopodobnie nadal rosła, ponieważ wolumen obrotu jest coraz bardziej korzystny dla byków, co dodatkowo wskazuje na przyszłą siłę i impet zwyżkowy.

