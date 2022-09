Cena ETH spada po Merge: oto gdzie kupić Ethereum

Długo oczekiwana aktualizacja Merge sieci Ethereum została pomyślnie zakończona we wczesnych godzinach czwartku, 15 września 2022 roku. Czas odpowiadał wcześniejszym przewidywaniom deweloperów Ethereum opartym na hashrate Ethereum.

Aktualizacja Merge tworzy bardziej energooszczędną sieć blockchain, ponieważ Ethereum od tego czasu zmieniło się z sieci blockchain typu proof-of-work (PoW) na sieć typu proof-of-stake (PoS). Jednak cena Ethereum (ETH) gwałtownie spadła po scaleniu i we wczesnych godzinach piątkowych była notowana na poziomie 1474,20 USD, co oznacza spadek o około 7,93% w porównaniu z czwartkowym poziomem cenowym.

Niemniej jednak analitycy spodziewają się, że cena wzrośnie w najbliższych dniach, gdy inwestorzy rozwiną zabezpieczenia, które kupili, spodziewając się czkawki w procesie wdrażania. Do tej pory nie zgłoszono żadnych problemów z Merge, co może wzbudzić zaufanie wśród inwestorów i być przyczyną wzrostu cen.

Według Jona Charbonneau, badacza w firmie badawczej zajmującej się kryptowalutami Delphi Digital, Merge oznacza największe wydarzenie w kryptowalutach od czasu powstania Bitcoina i Ethereum. Zakładając, że wszystko pozostanie dobrze, uwaga zwróci się w kierunku przyszłych aktualizacji Ethereum.

Ethereum było drugą siecią blockchain, która została opracowana po Bitcoinie, który był pierwszym opracowanym blockchainem. Jego natywny token/kryptowaluta Ether (ETH) jest drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej.

W momencie premiery zarówno Bitcoin, jak i Ethereum zostały zaprojektowane tak, aby wykorzystywać mechanizm konsensusu PoW do potwierdzania transakcji w sieciach.

Okazało się jednak, że mechanizm PoW zużywa dużo energii, wpływając niekorzystnie na środowisko. Ethereum rozpoczęło przejście na mechanizm PoS, który jest mniej angażujący, mniej energochłonny i bardziej wydajny niż PoW.

Ethereum pomyślnie zakończyło migrację do systemu PoS poprzez aktualizację zwaną Merge Update w czwartek 15 września 2022 roku.

Po scaleniu Ethereum trwa nowa kampania reklamowa skierowana na zużycie energii przez Bitcoina z powodu jego mechanizmu konsensusu proof-of-work (PoW).

Załóżmy, że chcesz zainwestować w popularną kryptowalutę, która ma znacznie wzrosnąć w nadchodzących dniach. W takim przypadku ETH może być dobrym wyborem, zwłaszcza po udanej aktualizacji Merge.

Jednak rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny i powinieneś inwestować ostrożnie.

Pomimo spadku ceny po Merge, analitycy spodziewają się, że cena Ethereum może skoczyć powyżej 2000 USD w nadchodzących dniach, gdy inwestorzy zwiną swoje pozycje hedgingowe, ponieważ obecnie nie ma czkawki odnotowanej po aktualizacji Merge.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022