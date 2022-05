Pomimo rozpoczęcia tygodnia od spadku o 6,1%, Tron (TRX) wzrósł o 9,3% w ciągu ostatniego tygodnia po uruchomieniu swojego nowego stablecoina.

W sobotę Tron DAO zakupiło więcej tokenów TRX, aby wesprzeć swój nowy stablecoin.

TRON DAO Reserve, która wspiera nowy stablecoin Tron, USDD, poinformowała, że zakupiła prawie 504,6 mln tokenów TRX o wartości 38,99 mln USD, aby wesprzeć nowy stablecoin, a także zabezpieczyć cały rynek kryptowalut i branżę blockchain.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

Ponadto, Tron niedawno wprowadził stablecoin USDD, który przekroczył całkowitą podaż w obiegu 200 milionów dolarów w ciągu zaledwie 48 godzin, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wzrósł o 30%.

Wydaje się, że wysoka stopa zwrotu z tokena wynosząca 30% przyciąga większą liczbę chętnych do jego przyjęcia, a ponadto jest to najwyższa stopa zwrotu oferowana przez jakikolwiek stablecoin na rynku.

TRON DAO Reserve odnotował szybkie przyjęcie USDD i obiecał, że w ciągu najbliższych 10 dni jego sieć zatwierdzi jeszcze 1 miliard tokenów. Jednakże, zaznaczono również, że otrzymanie przydziału nie gwarantuje emisji lub obiegu tokena, który zależy od popytu na rynku.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022