Chelsea Football Club zawarł roczną umowę partnerską o wartości 20 milionów dolarów z WhaleFin, platformą kryptowalutową wspieraną przez Amber Group. W wyniku partnerstwa WhaleFin stanie się oficjalnym partnerem koszulki Chelsea FC, począwszy od sezonu 2022/23.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Chelsea FC na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, logo WhaleFin, na którym widnieje niebieski wieloryb, zostanie umieszczone na koszulkach zawodników Chelsea FC. Logo zastąpi dotychczasowe logo koreańskiego producenta samochodów Hyundai, które widniało przez cztery lata.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022