Co się dzieje z akcją cenową Waves w 2022 roku?

Rollercoaster to termin często używany w branży kryptowalutowej. Z pewnością jest to pierwsze słowo, które przychodzi na myśl, gdy patrzy się na wykres Waves. Moneta ta wzrosła o 240% w marcu 2022 roku, a mimo to oddała wszystkie te zyski, a nawet więcej, i obecnie jest notowana 70% poniżej poziomu, na którym znajdowała się w dniu Nowego Roku.

Obecnie znajduje się na 81. miejscu na CoinMarketCap. W 2017 roku była w pierwszej dwudziestce, zanim na scenę wkroczyli konkurenci tacy jak Solana, Matic i Polkadot.

O co więc właściwie chodzi?

Waves to wielozadaniowy blockchain, który może obsługiwać różne zdecentralizowane aplikacje i inteligentne kontrakty, co w skrócie można odczytać jako alternatywę dla Ethereum. Najbardziej popularne jest to, że daje użytkownikom możliwość łatwego tworzenia i handlu niestandardowymi tokenami kryptowalutowymi. Nie są potrzebne żadne rozbudowane inteligentne kontrakty, waluty można raczej uruchamiać za pomocą skryptów z kont użytkowników zbudowanych na blockchainie Waves.

Wystarczy rzut oka na poniższy wykres, przedstawiający kapitalizację rynkową WAVES od początku roku, aby zdać sobie sprawę, jak niezwykła była akcja cenowa.

Marcowy boom był spowodowany kilkoma zmiennymi. Oczekiwanie na aktualizację Waves 2.0, ogłoszenie funduszu o wartości 150 milionów dolarów na rozwój aplikacji i protokołów działających na blockchainie. Dodatkowo, poniższy tweet potwierdzający, że założyciel Waves, Sasha Ivanov, jest Ukraińcem, wydawał się również stanowić pewien impuls.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Skąd jednak ten oszałamiający spadek, który od tego czasu wyniósł 93% w stosunku do szczytu? Najbardziej niepokojąca była analiza krążąca na Twitterze, że zespół był zaangażowany w manipulowanie ceną swojego rodzimego tokena poprzez własny protokół pożyczkowy DeFi Vires.finance. Należy zauważyć, że Ivanov odrzucił te informacje jako fałszywe, zamiast tego zrzucając winę na Alamedę za manipulowanie ceną, jednocześnie rozpoczynając wrogą kampanię medialną w celu wywołania panicznej sprzedaży na rynkach.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022