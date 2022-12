Czy powinienem kupić Metacade (MCADE) podczas krachu na rynku kryptowalut w 2022 roku?

Krachy na rynku kryptowalut są pełne doskonałych okazji do zakupów. Często mówi się, że świetne projekty są na wyprzedaży, ponieważ 90% obniżki cen podczas bessy oznaczają, że możesz kupić znacznie większy stos tokenów za ten sam początkowy koszt inwestycji.

Wielkie projekty nigdy nie przestają powstawać. Projektem, który wydaje się być gotowy do dokonania wielkich rzeczy, jest Metacade, który dopiero się rozpoczyna. Jeśli nadal jest to dla Ciebie niewiadoma, czytaj dalej!

Czym jest Metacade?

Metacade to platforma do gier nowej generacji, która jest budowana na blockchainie Ethereum. Wykorzystując zaawansowaną funkcjonalność inteligentnych kontraktów Ethereum, Metacade może stworzyć bezpieczniejsze i wydajniejsze doświadczenie dla graczy z całego świata.

MCADE to natywny token platformy. Służy on do zasilania wszystkich transakcji blockchain, a także do zapewniania graczom nagród krypto, podczas gdy ci mogą cieszyć się szeroką gamą gier arkadowych. Metacade ma na celu stać się największą pojedynczą arkadą, jaką można znaleźć na blockchainie oraz dać graczom szerokie możliwości zdobycia nagród w postaci tokenów MCADE.

Platforma jest zobowiązana do zapewniania zabawy i uczciwego doświadczenia wszystkim graczom, a jej rdzeń opiera się na społeczności. Budując zaawansowane centrum gier na blockchainie, Metacade pomaga stworzyć nową erę gier, w której gracze mają pełną kontrolę nad własnymi danymi i mogą zdobywać nagrody podczas grania w swoje ulubione gry.

Więcej gier, więcej nagród

Budując największą arkadę na blockchainie, gracze otrzymają więcej opcji niż kiedykolwiek wcześniej. Metacade będzie domem dla pozornie niekończącej się listy tytułów w stylu arkadowym, z niektórymi z najgorętszych tytułów w przestrzeni w ofercie dla członków społeczności Metacade.

Przy tak wielu opcjach gracze Metacade będą mieli do dyspozycji niespotykane dotąd możliwości zarabiania. Dzięki unikalnej funkcjonalności dostarczanej w grach opartych na blockchainie, wszyscy gracze mogą zarabiać, grając w niesamowite nowe tytuły. Metacade zapewnia ten potencjał zarobkowy w znaczący sposób.

Przyczyniaj się do zarabiania

Oprócz wszystkich gier arkadowych oferowanych w Metacade, platforma ta ma stać się centrum rozrywki dla społeczności krypto. Gracze mogą uzyskać dostęp do najnowszych informacji o najlepszych grach typu „play to earn” w przestrzeni i łączyć się z innymi graczami korzystającymi z technologii blockchain, aby dzielić się najnowszymi spostrzeżeniami.

Metacade łączy graczy z najlepszymi możliwościami i najcenniejszymi alfami. Ponadto użytkownicy będą zdobywać nagrody w postaci tokenów MCADE za wnoszenie spostrzeżeń do społeczności, co stanowi bezpośrednią zachętę dla społeczności do rozwoju i dzielenia się zabawą podczas podróży przez świat gier typu „play to earn”.

Zarządzane przez społeczność

Metacade zobowiązuje się do stawiania potrzeb swoich graczy na pierwszym miejscu i zapewniania, że ich głosy zostaną wysłuchane. Społeczność Metacade będzie miała bezpośredni wpływ na sposób zarządzania projektem, aż czasem projekt stanie się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją ( DAO ). To właśni DAO pozwoli posiadaczom MCADE wpływać na kierunek obrany przez projekt.

Wyborcy DAO będą mogli również wpłynąć na rozwój szeroko pojętej branży GameFi . Nadchodzące projekty będą przedstawiać propozycje społeczności, która następnie będzie miała szansę zagłosować na te, które uważają za najlepsze. Po podjęciu decyzji społeczność może zapewnić finansowanie w ramach programu Metagrantów, wspierając zespoły programistów na wczesnych etapach.

Program Metagrantów

Członkowie społeczności Metacade uzyskają bezprecedensową kontrolę nad przyszłością branży Play-to-Earn. Wschodzące platformy GameFi mogą bezpośrednio zgłaszać swoje propozycje inwestycyjne, a następnie społeczność graczy Metacade może zdecydować, które z nich mają według nich największy długoterminowy potencjał.

Poprzez bezpośrednie finansowanie tych projektów, Metacade może bezpośrednio wpływać na proces rozwoju innowatorów blockchain. Finansowanie na wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia każdej nowej technologii, a społeczność Metacade będzie odgrywać ważną rolę w tym procesie.

GameFi będzie się rozwijać

Z biegiem czasu powszechnie oczekuje się, że gry oparte na technologii blockchain mogą zrewolucjonizować branżę gier. Istnieją pewne unikalne funkcje, które nie mają sobie równych w tradycyjnych tytułach, a przede wszystkim zintegrowane możliwości zarabiania dla graczy.

Branża gier jest obecnie zdominowana przez kilka dużych firm, takich jak Electronic Arts (EA) i Activision Blizzard (ATVI). Firmy te kontrolują rozwój i dystrybucję gier, co daje im dużą władzę nad graczami.

Gry Blockchain są ważne, ponieważ zapewniają zdecentralizowaną alternatywę dla obecnego systemu. Przywracając moc graczom, projekty takie jak Metacade mogą wywrócić do góry nogami branżę gier o wartości 100 miliardów dolarów i przenieść dużą część operacji do łańcucha bloków.

Doświadczenie użytkownika zdecentralizowanych aplikacji (dApps) poprawia się z roku na rok, ponieważ same blockchainy się szybsze, tańsze i bezpieczniejsze. Metacade, zbudowany na Ethereum, czerpie wszystkie korzyści z ciągle rozwijającego się ekosystemu i oferuje długą listę korzyści dla swojej społeczności. W rezultacie może on urosnąć na masową skalę.

Czy warto kupić Metacade?

Projekty, które rozpoczęły się podczas krachu rynkowego w latach 2018-2020, odnotowały szalony wzrost procentowy, przy czym niektóre wzrosły o 40 000% lub nawet więcej. Teraz, podczas bessy w 2022 roku, MCADE właśnie uruchomiło swoją presale, która jest najwcześniejszą dostępną możliwością inwestycyjną w krypto.

W przypadku projektu o tak dużym potencjale takie możliwości są rzadkie. Często projekty o dużym potencjale są trzymane w tajemnicy i oferowane tylko niewielkiej liczbie inwestorów instytucjonalnych. Metacade robi rzeczy inaczej i uruchamia swój token bezpośrednio dla społeczności krypto.

Tego rodzaju okazje nie zdarzają się zbyt często. Chociaż inwestowanie w aktywa cyfrowe zawsze wiąże się z ryzykiem, presale MCADE oferuje ogromny potencjał wzrostu przy ograniczonych spadkach. W tym momencie możesz kupić MCADE za jedyne 0,008 USD za token, przy czym liczba ta ma wzrosnąć podczas presale do co najmniej 0,02 USD. Na pewno warto włączyć go do swojego portfolio w nadchodzących miesiącach.