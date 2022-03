Czy warto hodlować Cosmos (ATOM)?

Kryptowaluty zyskują na wartości, lecz ATOM pozostaje w tyle.

Podstawy ATOM pozostają mocne, a nagrody za staking są ponadprzeciętne.

ATOM notowany jest w trójkącie symetrycznym, co sygnalizuje potencjalne wybicie.

Rynek kryptowalut przez ostatni tydzień wykazywał tendencję zwyżkową i obecnie jest bliski przekroczenia poziomu 2 bilionów dolarów. W środowisku, w którym niektóre altcoiny rosną o ponad 50%, Cosmos ATOM/USD nie poruszył się ani trochę. W ciągu ostatnich 7 dni stracił on nieco na wartości. W tym momencie naturalne jest zastanawianie się, czy ATOM jest wart HODLOWANIA.

Cosmos jest obecnie jedną z najbardziej niezrozumiałych kryptowalut. Ma to wiele wspólnego z jego tokenomiką. W przeciwieństwie do Bitcoina, Cosmos jest kryptowalutą inflacyjną. To sprawia, że wielu inwestorów ma obawy przed zainwestowaniem w nią.

Jednak jedną z rzeczy, o której często się zapomina, jest fakt, że prawdziwą zaletą posiadania Cosmos jest stakowanie. Tak się składa, że Cosmos ma jedne z najwyższych nagród za staking wśród głównych kryptowalut. Na przykład, w tej chwili niektóre giełdy oferują APY w wysokości do 30% dla każdego, kto stakuje ATOM na 120 dni. Może to łatwo zrównoważyć straty wynikające z wahań cen w tym okresie. W czasach takich jak obecne, kiedy rynek kryptowalut nie jest jeszcze w pełni bezpieczny, kryptowaluta z tak wysokim APY jak ATOM jest korzystna dla inwestorów.

Poza tym, Cosmos jest jedną z fundamentalnie najsilniejszych kryptowalut. Dzięki technologii IBC, która ułatwia różnym blockchainom komunikację między sobą, jej ekosystem rozrósł się wykładniczo, czyniąc ją jednym z najszybciej rozwijających się ekosystemów kryptowalutowych na rynku.

ATOM porusza się w formacji trójkąta symetrycznego

Źródło: TradingView

ATOM jest obecnie notowany w formacji trójkąta symetrycznego. Oznacza to, że może się on wybić w dowolnym kierunku, ale istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia w górę teraz, gdy sytuacja na szerszym rynku znów staje się bycza. W takim scenariuszu ATOM może z łatwością przetestować ceny powyżej 40 USD w najbliższym czasie.

Streszczenie

ATOM porusza się w trendzie bocznym, podczas gdy na szerszym rynku obserwujemy tendencję wzrostową. Jednakże, dzięki wysokim nagrodom za staking i jednej z najlepszych technologii w kryptowalutach, ATOM jest całkiem dobrym zakupem po aktualnej cenie.