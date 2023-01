Kluczowe wnioski

Hash rate Bitcoina to ilość mocy obliczeniowej przeznaczonej do wydobycia

Wciąż osiąga nowe rekordy wszech czasów

Zmniejsza to rentowność górników, w czasie gdy koszty energii elektrycznej wzrosły, a cena Bitcoina spadła

Ogólnie rzecz biorąc, wysoki hash rate oznacza silną i bezpieczniejszą sieć Bitcoina.

„Rekord wszech czasów” to fraza, której od jakiegoś czasu nie używam przy relacjonowaniu przestrzeni kryptowalutowej. Ale jeśli spojrzeć, jest coś, co nadal osiąga wyższe szczyty, a mianowicie wskaźnik hash rate Bitcoina.

Szybkość mieszania Bitcoina odnosi się do ilości mocy obliczeniowej, która jest wnoszona do sieci poprzez wydobycie. I jak pokazuje poniższy wykres, jego nieubłagany wzrost w czasie pandemii nie wydaje się zwalniać. Ale co to oznacza i dlaczego rośnie?

Czym jest hash rate Bitcoina?

Minęły już czasy, kiedy każdy mógł wydobywać na swoim komputerze osobistym. Dzisiaj górnictwo jest zdominowane przez duże pule górnicze, używające wyspecjalizowanych komputerów specjalnie zaprojektowanych do tego celu.

Praktyka wydobywania polega w rzeczywistości na rozwiązywaniu przez te komputery skomplikowanych zagadek matematycznych. Po rozwiązaniu tej zagadki najnowszy blok transakcji może zostać zatwierdzony i dołączony do łańcucha bloków, po czym proces powtarza się w odniesieniu do następnego bloku i kolejnej zagadki matematycznej. Po rozwiązaniu zagadki i zatwierdzeniu bloku, górnik odpowiedzialny za tę pracę otrzymuje wynagrodzenie w nowo utworzonych bitcoinach.

To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale ważne jest, aby zrozumieć, że Bitcoin jest zaprogramowany do wydania określonej liczby Bitcoinów w czasie, przy czym blockchain jest zakodowany tak, że nowy blok jest dodawany (walidowany) co dziesięć minut.

Jednakże, gdy więcej komputerów dołącza do sieci, a hash rate wzrasta, te zagadki powinny być rozwiązywane szybciej, co oznacza szybszy czas bloku i więcej uwolnionych Bitcoinów. Prawda? Cóż, tutaj jest pewna kwestia. Dostosowanie trudności jest zakodowane w Bitcoinie – oznacza to, że im więcej mocy obliczeniowej dołącza do sieci, tym trudniej jest rozwiązać te zagadki.

Nie pytajcie mnie, jak to działa, ponieważ nawet nie zbliżam się do zrozumienia, co kryje się pod maską mitycznej bestii, jaką jest blockchain Bitcoina, ale najważniejsze jest to, że im więcej górników dołącza, tym trudność rośnie.

W miarę jak Bitcoin stawał się coraz bardziej popularny (i wzrastał pod względem ceny), właśnie to się działo. Więcej górników dołączyło do sieci, a dziś jest to bardzo zaawansowany proces. Dziesięć lat temu, kiedy istniało tylko kilku górników, ty i ja mogliśmy wyciągnąć nasze laptopy i wydobywać w rozsądnym stopniu.

Dlaczego jest na rekordowym poziomie?

Istnieje wiele powodów, dla których hash rate nadal osiąga nowe szczyty. Ale najważniejsze jest to, że wzrost liczby górników powoduje wzrost hash rate.

Tak więc pojawia się pytanie, dlaczego górnicy nadal dołączają, gdy cena Bitcoina spada. Istnieje kilka potencjalnych odpowiedzi.

Pierwszą z nich jest to, że podczas pandemicznej hossy sprzęt górniczy był rzadki, a ceny takich elementów jak chipy były niebotyczne. Wielu górników zamówiło nowe platformy wydobywcze podczas hossy, ale dopiero niedawno otrzymali sprzęt (lub niektórzy nawet jeszcze nie).

Dodatkowo, wraz ze spadkiem ceny Bitcoina, rentowność wydobycia również spadła, biorąc pod uwagę, że przychody górników są denominowane w Bitcoinach. Opracowano nowy sprzęt górniczy, który jest sprzedawany po niższej cenie niż poprzednio, co pomaga zwiększyć liczbę górników.

Jedną z innych teorii jest Ethereum Merge. Miało to miejsce we wrześniu, kiedy Ethereum przeszło z Proof-of-Work na Proof-of-Stake, co oznacza, że wydobycie w sieci ustało. Stąd niektórzy z tych nieczynnych górników Ethereum przeszli do wydobycia Bitcoina.

Co oznacza wyższy hash rate?

Pierwszą konsekwencją rosnącego hash rate jest oczywiście większa presja na górników. Zwiększona konkurencja i wyższy wymagany hash rate obniża ich rentowność, zwłaszcza w czasie, gdy koszty energii elektrycznej wzrosły, a przychody (Bitcoin) spadły.

Najlepszym sposobem, aby to zobaczyć, jest spojrzenie na ceny akcji niektórych publicznych spółek wydobywczych w 2022 roku.

Patrząc na to z pozytywnej strony, wskaźnik hash rate Bitcoina jest uważany za metrykę bezpieczeństwa dla sieci. Im wyższy hash rate, tym bardziej bezpieczna sieć, więc w tym kontekście wszechczasów reprezentuje dobrą rzecz.

Dlatego też wysoki hash rate jest na ogół postrzegany pozytywnie, ponieważ oznacza stabilną sieć. Jedynym problemem jest to, że górnicy odczuwają presję.