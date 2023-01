Prawie 13 milionów bitcoinów nie ruszyło się od ponad roku

Kluczowe wnioski

12,7 milionów bitcoinów nie było w obiegu od ponad roku

To przekłada się na 2/3 krążącej podaży.

Tylko 7% bitcoinów poruszyło się w ciągu ostatniego miesiąca

Historia pokazuje, że długoterminowi posiadacze mają tendencję do wzrostu wraz ze spadkiem cen, co może wydawać się sprzeczne z logiką

Prawdziwa historia jest nieco bardziej złożona, ponieważ spadek wolumenu handlu na rynkach niedźwiedzich stanowi ukrytą zmienną, która wpływa na dane

Jedną z intrygujących rzeczy dotyczących blockchain jest publiczna dostępność wszelkiego rodzaju statystyk dotyczących sieci.

Wiele mówi się o stałym limicie podaży Bitcoina, z ostateczną podażą 21 milionów Bitcoinów, która ma zostać osiągnięta do 2140 roku. Byki używają tego jako przykład, dlaczego aktywo jest zaprogramowane, aby rozwinąć się w cenie, ponieważ jego rzadkość nieuchronnie zmusi cenę aktywa w górę.

Patrząc na dane on-chain dostępne na https://coinjournal.net/pl/, zauważyłem pewne dziwne zjawisko w tych danych.

Liczba posiadaczy długoterminowych nadal rośnie

Pomimo krwawej łaźni, jaką były kryptowaluty w roku 2022, posiadacze długoterminowi nieustannie się gromadzą. Z 19,27 mln bitcoinów znajdujących się obecnie w obiegu, 12,77 mln bitcoinów nie poruszyło się od ponad roku – to rekord wszech czasów.

Jest to dość znacząca liczba. Na poniższym wykresienaniosłem te bitcoiny na dwie inne kategorie: po pierwsze BTC, które poruszyłysię w ciągu ostatniego miesiąca (traderzy), a po drugie BTC, które nieporuszyły się od ponad miesiąca, ale poruszyły się w ciągu ostatniego roku (posiadacze średnioterminowi).

Obecnie na rynku mamy 66% bitcoinów nieporuszonych od ponad roku – ponownie jest to rekord wszech czasów. Poprzednie maksimum miało miejsce we wrześniu 2020 roku, gdy znak ten trafił na 63%. Przedtem poprzednim maksimum był kwiecień 2016 roku przy 60%.

Kolejne 27% bitcoinów nie poruszyło się w ciągu ostatniego miesiąca, podczas gdy pozostałe 7% może być postrzegane jako handlowane bitcoiny, poruszające się po blockchainie w ciągu ostatniego miesiąca.

Dlaczego rośnie liczba posiadaczy długoterminowych?

Oczywiste pytanie brzmi: dlaczego? Dlaczego widzimy, że posiadacze długoterminowi rosną tak znacząco, podczas gdy rynek jest coraz bardziej zbijany?

Cóż, postanowiłem sporządzić wykres odsetka posiadaczy długoterminowych w stosunku do ceny bitcoina. Wynik jest dość interesujący – wydaje się, że istnieje co najmniej umiarkowana odwrotna zależność między ceną a posiadaczami długoterminowymi. To znaczy, kiedy cena spada, liczba posiadaczy długoterminowych rośnie. Hmm.

Ale tak naprawdę ma to sens. Gdy cena spada, wolumeny i zainteresowanie rynkiem mają tendencję do osiadania. Wraz z tym pojawia się mniejszy handel, a co za tym idzie mniej posiadaczy pod progiem jednego miesiąca.

Podczas gdy narracja o długoterminowych posiadaczach pochłaniających coraz większe ilości podaży Bitcoina jest często malowana w byczym świetle, nie jestem pewien, czy to mówi wszystko, gdy weźmiemy pod uwagę ten historyczny wzór.

Jasne, pozytywną rzeczą jest to, że liczba Bitcoinów, które nie poruszały się od ponad roku, wzrasta, ponieważ pokazuje to, że ci długoterminowi posiadacze nie skapitulowali podczas spadków.

Ale zdrowy rynek handlowy i wysoka płynność jest związana z rynkiem byka, co jest częścią powodu, dla którego widzimy tutaj odwrotną relację. Nie patrz dalej niż na wolumen obrotu w 2022 roku, który spadł o 46% na scentralizowanych giełdach w porównaniu z poprzednim rokiem – to biliony dolarów aktywności już nieobecne.

„Wolumeny handlowe skruszyły się w całej przestrzeni kryptowalutowej. To

pociągnęło w dół aktywność i nie jest zaskakujące, że część bitcoinów, którymi

handlowano ostatnio, spada z tego powodu. Analiza posiadaczy długoterminowych

jest bardziej zniuansowaną kwestią niż surowe założenie, że 'więcej bitcoinów w

portfelach długoterminowych jest bycze i dlatego cena pójdzie w górę’. To po

prostu nie jest to, co widzieliśmy historycznie” – powiedział Max Coupland, dyrektor CoinJournal.

Będę nadal monitorował całą aktywność on-chain, ponieważ rynek z pewnością pokazuje więcej życia w tych wczesnych etapach 2023 roku, z bardziej miękkimi danymi o inflacji dającymi impuls rynkowi, że możemy odejść od wysokich stóp procentowych wcześniej niż wcześniej oczekiwano. Interesujące będzie zatem śledzenie dynamiki on-chain.

Ale następnym razem, gdy ktoś ogłosi, że to oczywiście byk, że na rynkach jest mniej bitcoinów, pamiętajcie, że sytuacja jest nieco bardziej złożona.